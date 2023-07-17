Евросоюз играет с Россией в санкционный футбол. Счет 4:6

11:52 17.07.2023 ЕВРОСОЮЗ ИГРАЕТ С РОССИЕЙ В САНКЦИОННЫЙ ФУТБОЛ. СЧЕТ 4:6

Санкции – это большой политический футбол, в котором игроки голы забивают локтями и не уходят с поля, получив красную карточку. После 24.02.22 сборная Евросоюза вызвала Россию на матч, выпустив на поле лучших легионеров. Уже подходит к концу второй тайм. Будет ли назначено дополнительное время и станут ли затем пробивать пенальти, каков на сегодня счет в этой бескомпромиссной игре, читайте в материале Царьграда.



Ограничительные меры против нашей экономики страны Евросоюза впервые применили еще в июле 2014 года после крушения в Донбассе малазийского "Боинга". Но самые жесткие санкции были введены после 24 февраля прошлого года. От некоторых поставок из России, в частности газа, Европа отказалась "естественным путем", а многие их компании "добровольно" свернули свою деятельность в нашей стране. Начался матч Евросоюз – Россия.



Нефтяное эмбарго

5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго на поставки нефти в Евросоюз, а через два месяца – аналогичный запрет на экспорт в Европу нефтепродуктов.



Для третьих стран государства "Большой семерки" установили потолок цен – 60 долларов за баррель для нефти, 100 долларов за баррель для бензина, дизельного топлива и керосина и 45 долларов – за баррель для мазута. Эта мера включала в себя запрет на страхование и финансирование танкеров, транспортирующих нефть и нефтепродукты из России.



До этого около 40% экспорта нефти из России шло в Евросоюз, что составляло примерно треть закупаемого европейцами в других странах "черного золота" (данные британского Энергетического института). Замещать нашу нефть европейцы были вынуждены за счет увеличения поставок из стран Ближнего Востока и Африки.



Нефтяное эмбарго привело к резкому росту цен в ЕС. В марте 2022 года стоимость нефти на лондонской бирже достигала самого высокого уровня с мая 2008 года, когда был зафиксирован исторический рекорд. Явный автогол. Счет 0:1.



Россия оперативно переориентировала свои поставки в другие страны. По данным аналитической компании Vortexa Ltd, уже в марте прошлого года 91% экспорта нефти и нефтепродуктов из России приходилось на долю Китая и Индии. За год поставки в Китай выросли в 2,1 раза, в Индию – в 21 раз. Снова перевес на нашей стороне. Счет 0:2.



В ряде случаев нефть из России перерабатывается в третьих странах, в частности в Индии, а полученные в результате нефтепродукты отправляются на европейский рынок. Некоторые страны активно закупают топливо в России для использования у себя, а бензин и солярку собственного производства отправляют на экспорт, как это делает Турция.



Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива означает, что для его изготовления перерабатывается нефть из России, а после этого продукт продается в ЕС,



– предполагают аналитики Vortexa.



И тут инициатива на нашей стороне. Счет 0:3.



Однако введение потолка цен и начинающаяся в Европе рецессия привели к серьезному снижению стоимости нашей нефти. По данным Министерства финансов России, средняя цена нефти марки Urals (основной экспортный сорт) составила в первом полугодии 2023 года $52,17 за баррель, в то время как за тот же период прошлого года – $84,09 за баррель. Счет 1:3.



ФОТО: AUNGING/SHUTTERSTOCK.COM



Из Европы улетучился газ

Формально санкции в отношении поставок газа Европа не вводила – они резко сократились "естественным" путем. Сначала этому способствовал так называемый газовый конфликт, в ходе которого "Газпром" начал сокращать поставки на европейский оптовый рынок.



Затем большая часть экспорта газа и вовсе прекратилась из-за взрыва на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", в организации которых американская пресса сейчас обвиняет главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного.



В результате в 2022 году поставки трубопроводного природного газа из России в Европу сократились почти вдвое, подсчитали в британском Энергетическом институте. Счет 2:3.



В то же время импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России вырос по итогам прошлого года на 12%. Мы увеличили поставки в Китай, в том числе через трубопровод "Сила Сибири". Счет 2:4.



На фоне этих потрясений в прошлом году стоимость газа доходила до космических $3800 за тысячу кубометров, в то время как в 2021 году средняя цена составляла $200-250 за тысячу кубометров. Однако ослабление спроса, в том числе из-за рецессии в европейской экономике и аномально теплой зимы, привело к снижению цен на газ. В июле они опускались до уровня $320 за тысячу кубометров.



То есть команды обменялись опасными контратаками, но в итоге повезло европейцам. Счет 3:4.



Удобрения нужны самим

Ограничения на импорт удобрений Россия начала вводить еще до начала СВО в связи с высоким спросом на внутреннем рынке и ростом мировых цен из-за перебоев в поставках во время пандемии коронавируса.



На нашу долю в 2022 году приходилось свыше 60% мирового производства аммиачной селитры и 13% общего производства удобрений, что привело к еще большему росту цен на них. Кроме того, удорожанию этой продукции способствовал и упомянутый скачок цен на газ.



Результатом этого стал рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Особенно заметно выросла стоимость зерна. Россия в последнее десятилетие стабильно входит в число крупнейших мировых экспортеров зерна. В текущем году, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США, мы снова станем крупнейшим в мире поставщиком, обойдя Канаду, США и Евросоюз.



Блестящий гол! Счет 3:5.



ПОГРУЗКА УДОБРЕНИЙ. ФОТО: MR. KOSAL/SHUTTERSTOCK.COM



ВВП падает

Отказ от наших энергоносителей очень серьезно сказался на европейской экономике. Энергетический кризис, вызванный санкциями, привел к тому, что в Еврозоне уже началась так называемая техническая рецессия: снижение ВВП в течение двух кварталов подряд. По данным Евростата, экономика Еврозоны сократилась на 0,1% в IV квартале прошлого года и еще на 0,1% в I квартале 2023 года.



Наиболее заметна рецессия в Германии – по данным Федерального управления статистики (Destatis), крупнейшая экономика Европы упала на 0,5% в IV квартале прошлого года и еще на 0,3% в I квартале этого года. Чтобы справиться с последствиями энергетического кризиса, правительству Германии пришлось потратить, по подсчетам американского агентства Bloomberg, около 440 млрд евро! Счет 3:6.



Инфляция растет

В Еврозоне темпы роста потребительских цен осенью прошлого года превышали 10% в годовом выражении, что стало рекордом за все время существования валютного союза. А в странах Прибалтики зашкаливали за 20%. Однако с тех пор и цены на энергоносители, и инфляция в целом заметно снизились. Счет 4:6.



Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от энергоресурсов из России, спровоцировал настоящий энергетический кризис. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер,



– заявлял в апреле 2022 года "тренер" сборной России Владимир Путин.



В России, по данным Евростата, инфляция в июне составила 3,25% в годовом выражении. Причем по сравнению с Еврозоной темпы роста потребительских цен в нашей стране оказываются ниже уже четвертый месяц подряд.



Игра продолжается…



Что с того?

То, что европейские производители потеряли несколько десятков миллиардов евро недополученной прибыли из-за отказа работать с Россией, очевидно даже школьнику. Но этого мало. Не так давно на Украине опубликовали исследование Киевской школы экономики в виде таблицы. В ней видно, что почти 83% крупнейших западных корпораций (1146 из 1387) продолжают работать в России.



Причем их обороты в прошлом году выросли до 214 млрд долларов, что подтверждает мнение экспертов-экономистов, что Россия справилась с санкциями. Если так пойдет дальше, дополнительных таймов не будет.



Илья Липкинд

17.07.23 Источник - tsargrad.tv

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