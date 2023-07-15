Почему Сталин не решился высадить десант Хоккайдо? (история)

12:06 17.07.2023 Проблему Южных Курил можно было бы решить еще в 1945-м, заняв самый северный японский остров



Александр Широкорад



15 августа 1945 года в Москву был представлен на согласование американский план капитуляции японских войск. И в этом плане был опущен вопрос о Курильских островах. На следующий день Сталин отправил послание Трумэну, в котором предложил исправить упущение в отношении Курил. Он писал: "Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно решениям трех держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза".



Кроме того, Сталин предложил отвести СССР район принятия капитуляции на севере Хоккайдо, что было равносильно требованию советской зоны оккупации в Японии. 18 августа Трумэн прислал ответ. Он отклонил предложение Сталина о северном Хоккайдо, но согласился включить все Курильские острова в район принятия капитуляции советскими войсками. Одновременно Трумэн выразил пожелание, чтобы СССР предоставил Америке право иметь на Курилах авиационную базу. Сталин ответил резким отказом. По одной версии, Сталин предложил в обмен предоставить Советскому Союзу базу на Алеутских островах. Трумэн, естественно, отказался.



19 августа в 4 часа утра командование Тихоокеанского флота получило радиограмму Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василевского:



"Приказываю:



Первому Дальневосточному фронту в период с 19 августа по 1 сентября оккупировать половину острова Хоккайдо к северу от линии, идущей от города Кусиро до города Румои и острова южной части Курильской гряды до острова Симусиру-То включительно.



Для этой цели при помощи судов ТОФ и частично морского флота в период с 19 августа по 1 сентября 1945 г. перебросить две стрелковые дивизии 87-го стрелкового корпуса.



В те же сроки перебазировать на Хоккайдо и Курильские острова одну истребительную и одну бомбардировочную авиационную дивизию 9-й воздушной армии".



В 14 ч. 00 мин. 19 августа командующий Тихоокеанским флотом назначил корабельный состав десанта на Хоккайдо:



корабли охранения и поддержки - лидер "Тбилиси", эсминцы "Резвый", "Разящий", "Рьяный", четыре сторожевых корабля "ЭК", четыре тральщика "АМ", четыре катера "БО", шесть торпедных катеров типа "А-1";



десантные суда - шесть ДС и шесть судов гражданского флота ("Невастрой", "Дальстрой", "Менделеев", "Севзаплес", "Плеханов", "Урал").



В тот же день, 19 августа, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Юмашев доложил главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу Василевскому, что корабли с первым эшелоном десанта готовы выйти из бухты Золотой Рог в 20.00 21 августа, планируемая высадка десанта в порту Румои на Хоккайдо - в 5.00 24 августа.



Прикрытие десанта, а при необходимости и огневую поддержку десанту могли оказать крейсера "Каганович" и "Калинин", ранее не принимавшие участия в боевых действиях Тихоокеанского флота.



Замечу, что к 9 августа 1945 года на острове Хоккайдо дислоцировались 7-я и 42-я пехотные дивизии и 101-я смешанная бригада. (В советских документах 42-я дивизия почему-то фигурировала как 17-я). Таким образом, силы сторон были примерно равны.



Десант должен был выйти из Владивостока 21 августа и высадиться на японскую землю 24 августа, а за несколько дней до этого на боевые позиции к берегам Хоккайдо были отправлены четыре подводные лодки - Л-11, Л-12, Л-18 и Л-19. Л-12 и Л-19 должны были высадить в районе Румои разведгруппы, а другие две субмарины - первую группу десанта численностью около 120 человек.



Подводные лодки вышли 22 августа, возглавлял переход командир 2-го дивизиона 2-й бригады капитан 2 ранга В.И. Савич-Демьянюк на Л-18. Л-18 имела на борту 60 человек десанта, запас продовольствия для десанта на 12 суток, три 45-мм орудия и 152 ящика со снарядами, четыре 82-мм миномета и 171 ящик с минами. Орудия крепились нештатным способом на палубе носовой и кормовой надстройки. Лодка шла под водой, имея запас плавучести всего около 30 тонн (вместо положенных 400 тонн).



Л-11 имела на борту 61 человек десанта, запас продовольствия для десанта на 12 суток, одно 45-мм орудие и 2500 снарядов к нему.



Лодки шли из Владивостока. Чтобы сохранять боеспособность бойцов, комдив приказал "выгуливать" их по палубе в ночное время группами по 12 человек. Когда лодки прошли половину пути, операция была отменена "в связи с изменением общей обстановки".



После отмены приказа лодки Л-11 и Л-18 развернулись на Маоку, куда подошли, преодолев семибальный шторм 25 августа. Отряд с Л-11 сошел на берег и усилил оборону опорных пунктов. С обоих подлодок были выгружены все орудия и снаряды, а десант с Л-18 ушел в базу.



Экипаж Л-12 высадку разведчиков произвести не смог, а в отношении Л-19 ясности нет. Более того, как сказано в "Морском Сборнике" (№ 8 за 1995 год. С. 22) "по косвенным данным можно предположить, что высадка разведгрупп прошла успешно".



Так что не исключено, что Л-19 все-таки удалось высадить десант на Хоккайдо. Действия этих лодок, как и весь десант на Хоккайдо, до 1991 года имели гриф "Секретно ОВ". Даже в секретной "Хронике боевых действий Тихоокеанского флота в войне с Японией" десант на Хоккайдо вообще не упомянут. Равно как и подводная лодка Л-11.



22 августа получен приказ Сталина: "От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний Ставки. Переброску 87-го стрелкового корпуса на остров Сахалин продолжать. В связи с заявлением японцев о готовности капитулировать на Курильских островах прошу продумать вопрос о возможности переброски головной дивизии 87-го стрелкового корпуса с острова Сахалин на южные Курильские острова (Кунасири и Итуруп), минуя остров Хоккайдо".



28 августа командующий ТОФ получил экстренную телеграмму от начальника штаба главнокомандующего советскими войсками на Дальнем востоке генерал-полковника С.П. Иванова: "Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению союзников, главком приказал категорически запретить посылать какие-либо корабли и самолеты в сторону Хоккайдо".



1 сентября разведывательные самолеты ТОФ произвели аэрофотосъемку западного побережья островов Хоккайдо, Хонсю и северных районов Кореи. Видимо, на этом подготовка к десанту на Хоккайдо и закончилась.



Если верить бывшему командующему Тихоокеанским флотом Юмашеву, то у него якобы имелся собственный план высадки в Японии, который он докладывал Василевскому, но тот "строжайше запретил подобные действия".



В августе 1947 года, уже будучи назначенным на пост военно-морского министра, Юмашев пересказал этот эпизод Сталину и признался, что, несмотря на запрет, хотел тогда позвонить ему и настаивать на своем замысле, но так и не решился. Сталин ответил: "Напрасно, товарищ Юмашев. Если бы получилось - наградили бы. Если бы не вышло - наказали бы".



Планы высадки советского десанта на Хоккайдо, на мой взгляд, представляют буквально Клондайк для авторов "фэнтези".



Представим себе, что Сталин не отменил бы свой приказ о десанте на Хоккайдо. И сейчас Россия за огромную сумму вернула бы остров Японии. Ее население было бы сказочно радо, и никто не поминал бы о Курильских островах, не говоря уж о Южном Сахалине. Источник - СвободнаяПресса

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