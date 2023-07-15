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ТаджВласти решили всерьез бороться против пластиковых пакетов
12:09 17.07.2023

Таджикистан запретит ввоз и использование полиэтиленовых пакетов. Но не всех
Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Пакеты из полимеров этилена толщиной до 15 микрон будут вне закона с 2025 года

С 1 января 2025 года в Таджикистане запретят ввоз и использование пакетов из полимеров этилена толщиной до 15 микрон. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на представителя Комитета по охране окружающей среды Таджикистана.

Исключением являются пакеты из полимеров этилена, не имеющие ручек, используемые для расфасовки и упаковки товаров, являющихся неотъемлемой частью товаров, реализуемых в виде рулонов для бытового использования, а также из быстроразлагаемых полимерных биологических материалов.

При ввозе пакетов из полимеров этилена в Таджикистан импортеры для определения толщины пакетов должны будут представить Таможенной службе заключение "Таджикстандарта".

Чем заменят?
Для реализации этого решения власти республики примут меры по развитию производства экологической тары из картона, бумаги, ткани, керамики и из биоразлагаемых полимерных материалов.

"Комитет по охране окружающей среды при правительстве также примет необходимые меры для освобождения от 15% платежей за загрязнение окружающей среды и размещение отходов производственных предприятий, занимающихся производством экологических пакетов из картона, бумаги, тканей, керамики и биоразлагаемых полимерных материалов, и торговых центров, отказавшихся от продажи пакетов из полимеров этилена", - отметил ранее Наим Неъматзода, заместитель начальника Управления государственного контроля над охраной земельных ресурсов, общераспространенных полезных ископаемых и обращения с отходами Комитета по охране окружающей среды.
По словам собеседника, запрет полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон не повлияет на рост цен, так как на первом этапе запрет будет касаться ввоза и использования пакетов из полимеров этилена толщиной до 15 микрон, производство которых невелико.

Микрон – это единица измерения, который показывает толщину пакетов. Показатель микронности позволит точно определить, какую нагрузку способен выдержать пакет, его грузоподъемность. Сегодня производят пакеты микронностью от 7 до 100 микрон и выше. 15 микрон – это 0,015 миллиметров.

Ядовитые пакеты
О вводимом запрете на ввоз и использование полиэтиленовых упаковок ранее говорил глава Комитета по окружающей среде Таджикистана Баходур Шерализода.

Как пояснили специалисты Комитета, пакеты толщиной до 15 микронов опасны тем, что при ультрафиолетовых лучах солнца они быстро разлагаются, но при этом выделяют опасные для окружающей среды вредные вещества.

"Эти вещества могут негативно повлиять на почву земли. Впоследствии на подобных участках вырастить что-либо становится невозможным или даже если будет урожай, он будет опасным для здоровья", - сказал эксперт.

10:49 1 декабря, 2022
Пять стартапов в мире, которые зарабатывают на переработке пластика
Период разложения пластика варьируется от 100 до 1000 лет. Так, например, для полного разложения консервной банки потребуется 10 лет, полиэтиленового пакета – 100 лет, изделия из пищевого пластика – 500 лет.

Ко всему этому, в воде пластик разлагается намного дольше, чем на суше.
Пластиковые пакеты и другие пластиковые отходы, попадая в мировой океан, приводят к массовой гибели его обитателей – умирает более 100 000 морских млекопитающих ежегодно.

По оценкам экспертов, каждый год 8 миллионов тонн пластика попадает в океан.

В Тихом океане есть целый остров из пластикового мусора размером почти в 12 Таджикистанов.
Во время разложения пластик выделяет метан и этилен, которые приводят к парниковому эффекту.

Источник - asiaplustj.info
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