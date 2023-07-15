Вышла в свет дополненная замечательная книга "Корниловы, Карбышевы, Рязанцевы и другие казаки станицы Каркаралинской"

12:15 17.07.2023 Юрий Попов. Куяндинский степной торг



Журнал "Хан-Тенгри" публикует главу из книги "Корниловы, Карбышевы, Рязанцевы и другие казаки станицы Каркаралинской".



Об авторе этой книги (написанной совместно с В. Рязанцевым) обязательно надо сказать хотя бы несколько слов. Юрию Григорьевичу Попову 85 лет. Он краевед, каких мало, можно сказать – король краеведов. Сам родом из Каркаралинска, это Карагандинская область, восточный Казахстан, и, кстати говоря, почетный житель этого города. Ныне проживает в Санкт-Петербурге. Горный инженер по образованию, кандидат технических наук, автор 75 опубликованных научных работ. В краеведение пришел через туризм, которым занимался с 1962-го года (выполнил норму кандидата в мастера спорта, сочетая пеший, горный и велотуризм).



- В Балхаше проходил слет "Дорогами славы, дорогой отцов", – вспоминает Юрий Григорьевич в одном давнем интервью. – Мы с Володей Новиковым поехали туда и увлеклись патриотической темой. С удивлением обнаружили, что всерьез никто не занимался историей установления советской власти в Прибалхашье. Музей завален текущими делами - выставками, лекциями. А исследований, анализа не было. Копнув, увидели, что тут нужно работать целому коллективу, а не нам, любителям. Но кое-что сделали, и тут случилось нечто - к нам стали "приплывать" имена людей, о которых все забыли. Каркаралинские, спасские, балхашские жители стали вдруг выходить из небытия. Некоторые герои жили рядом, но их никто не замечал. Это нас потрясло.



Основные направления краеведческих исследований Юрия Попова – топонимика, история развития сел и городов Центрального Казахстана, изучение и освоение недр, революционные события, индустриализация, персоналии земляков, пребывание знаменитых людей в Казахской степи. Среди героев его очерков: К. Сатбаев, Ш. Валиханов, М. Пришвин, Г. Потанин, С. Марков, А. Ермеков, А. Букейханов, А. Кунанбаев, С. Ерубаев, Т. Казангапов, М. Русаков, Г. Фогелер, В. Эйферт, А. Чижевский и др. На Карагандинской областной студии телевидения вел туристскую передачу "Дороги зовут". В 1994 г. подготовил для телеканала "Интеркараганда" 12 программ под циклом "Под небом Сары-Арки". В Казахстане печатался в 60 газетах на русском, казахском, немецком, польском языках. Общее число публикаций 2600.



В Каркаралинске я имела возможность наблюдать Юрия Григорьевича за работой, - вспоминает журналистка Светлана Коханова. - Он вел меня из дома в дом, и его повсюду ждали. Старушки в диковинных кружевных воротничках, выдающих благородное происхождение, и бабушки простого сельского вида отчитывались краеведу за "домашнее задание", словно школьницы.



- Один эпизод, о котором вы просили вспомнить, я очень подробно описала, - объяснялась такая "школьница". - А вот второй... Забыла многие имена. Написала письмо сестре, чтобы она вспомнила...



Похвала Юрий Григорьевича радовала бабушек, как конфета ребенка. Он давал им новые "задания", заставляя напрягать память. Глаза людей светились, когда они вспоминали прошлое. Еще бы - они начинали осознавать себя не песчинками в мутном потоке времени, а личностями, носителями исторической информации...



Краеведческие сборы Юрия Попова сосредоточены в музеях гг. Балхаша и Темиртау, Карагандинском областном архиве, Музее изобразительного искусства г. Караганды - всего около 500 единиц хранения.



В октябре 1994 г. Юрий Григорьевич выехал из Казахстана в Тверскую область. Занимался тематикой: история городов Торопец и Холм, селений Шешурино, Бончарово, Краснополец, Захоломье, Ельно, Киевичи и др.; деятельность дворян Куропаткиных, Кушелевых, Чириковых, Мусоргских, Зеленых и др.; подвижники Русской Православной Церкви в лице Святейшего Патриарха Тихона, протоиереев В. Д. Щукина и К. А. Кунстмана, священнослужителей М. Г. Рюрикова, В. И. Меньшикова, М. А. Никольского и др. При участии краеведа установлен памятник генералу А.Н. Куропаткину в Наговье, начато восстановление храма в Красноселье и создание в Торопце музея Патриарха Тихона. Удалось первому среди российских историков установить дату кончины и место захоронения участницы Парижской Коммуны Е. Л. Дмитриевой- Томановской.



- При такой любви к Каркаралинскому краю – почему вы все-таки переехали? – спросила у Юрия Григорьевича уже упомянутая журналистка Светлана Коханова.



- Мне здесь стало тесно. Я здесь все архивы знал лучше, чем их сотрудники! А в Петербурге по нашей Сары-Арке нашел материалов больше, чем здесь... Пожалуйста, берите, пользуйтесь! Но на меня порой смотрят с недоверием: ты кто, мол, и что тебе надо?.. Краевед, если вдуматься, очень интересное слово. Ведает край, ведет по краю... Слово "край", кстати, тоже не такое простое понятие. Можно сказать - "край родной", можно - "видно край, границу".



Журнал "Хан-Тенгри" желает выдающемуся краеведу здоровья и новых успехов в его неутомимой деятельности.



Куяндинский степной торг



Несколько строк о Куяндинской ярмарке, которую прославил замечательный русский поэт Павел Васильев:



В этот день поет тяжелей

Лошадиный горячий пах,

Полстраны, заседлав лошадей,

Скачет ярмаркой в Куяндах!



На месяц, с 25 мая по 25 июня, жители станицы и города переселялись в Степь. Сам поэт наблюдал ярмарочные торжества в 1928 году, о чем сохранились свидетельства его друзей по Павлодару. С 1848 по 1930 год в долине небольшой речки Талды, впадающей в горько-соленое каркаралинское озеро Карасор, кипела огромными табунами лошадей, верблюдов и баранов самая важная для Степи Куяндинская (или Ботовская) ярмарка. На нее съезжались жители и купцы Казахстана, Сибири, Урала, Средней Азии и Китая. Кругом шум, гвалт, непрерывное движение тысячеголосой толпы, несмотря на изнуряющий зной и духоту июньских дней. Степной торг длился весь июнь. Именно на этот срок хватало травостоя огромным гуртам скота на площади в 55 квадратных верст. Ежегодно на продажу выставлялось свыше 200 тысяч голов лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз. В 1897 году 900 пудов конского волоса было отправлено в США.



Торговля европейскими и азиатскими товарами располагалась в четырех отдельных рядах. Здесь услужливые сарты (узбеки) предлагали ковры, бязь, шелковые материи, сушеные фрукты. Сибиряки торговали зерном, мукой, медом и кедровыми орехами, туляки - самоварами. Торговые агенты немецкой фирмы "Зингер" продавали швейные машинки. Российские купцы привозили изделия из железа, меди, чугуна, мануфактуру, чай. Обороты ярмарки достигали в разные годы 2-7 миллионов рублей. Почти трехсоттысячное население Степи закупало на ярмарке товары на год вперед. На ярмарку устремлялись сборщики податей, мировые судьи, крестьянские начальники, ветеринары, полицейские и прочие уездные чиновники. В короткий срок в Куянды провели телеграф и открыли временное отделение Государственного банка, работал суд, в котором решались исковые дела и поземельные споры. В пределах ярмарки магометане возвели мечеть, православные - деревянную часовню. И, конечно, ярмарка была праздником для всех ее участников. Здесь проходили соревнования борцов, цирковые представления, песенные состязания акынов, конные забеги. До сегодняшних дней по Сары-Арке, как ниточка за ниточкой, тянется вереница историй и слухов о прошлом большого торгового центра в Куяндах. Архивные же материалы еще в оборот не введены. Не обозначены имена казахстанских купцов и крупных торговцев. Кроме Рязанцевых, Бекметевых и других каркаралинских торговых людей на ярмарке были представлены торговые дома "Братья Волковы", "Братья Каюповы", "Торговый дом Казеева", "Гутерц и Гришман". торговцы Юсуп Усманов, Мустафа Тумашев, Василий Вологодский, Прохор Суриков, Якуп Каримов и другие. Они торговали на ярмарке от случая к случаю, часто под открытым небом. Купцы с капиталом, такие как Артемий Деров и Арефий Сорокин (Павлодар), Хасен Акчурин и Григорий Казанцев (Петропавловск), Семен Козьмин (Омск), Фрол и Анатолий Ботовы (Троицк), Семен Высоцкий (Семипалатинск), Рязанцевы, обустраивали свои торговые точки. Кроме юрт появились магазинчики из самана и дерева. Сведения о готовящейся торговле расходились через печать:



"Отдаются в аренду на ярмарку 1906 года три деревянных лавки, каждая с двумя дверями, в главной Мануфактурной линии. О цене спросить в Каркаралинске в магазине Б.Х. Каримовой".



Каркаралинские казаки имели самое непосредственное отношение к деятельности Куяндинской ярмарки. С 1874 года в числе 15 человек они входили в полицейскую команду для охраны порядка. Еще 20 солдат местной команды составляли резерв. В последующем, с целью сокращения расходов, ярмарочный комитет привлекал в охранные команды вольнонаемных, нестроевых казаков. В 1879 году на средства торговцев ярмарки построена деревянная часовня. В 1884 году она обращена в церковь, и стараниями купца А. И. Дерова к ней в 1893 году пристроена деревянная колокольня.



Церковь обнесена деревянной оградой. Здание в 1904 году ремонтировано. Престол один (переносной) в честь Предтечи Господня Иоанна. Утвари недостаточно. Богослужения совершаются ежедневно во время ярмарки. В остальное время церковь закрыта. Имущество хранится у содержателя почтового пикета. Церковно-приходское попечительство открыто в 1894 году. Капиталов его к 1909 году осталось 246руб. 86 коп. Братских доходов за время ярмарки бывает 150 руб. Приход не оправдывает расходов членов причта, живущих на ярмарке ...



"Ярмарочные строения образовали три улицы почти с версту длиной, - рапортует "Каркаралинский Вестник" за 1896 год. - Центральная улица занята лавками более крупных купцов. Между лавками за последнее время появилось много капитальных. Ташкентцы занимают отдельную улицу. На последней по берегу Талды ютятся сырцовые постройки мелкого люда, состоящего из мелких торговцев, ремесленников, содержателей мелких столовых и пр., тут же ютятся бани. Во главе ярмарочных построек стоит довольно красивая церковь, а в Ташкентском ряду находится мечеть"...



"Правила для управления Ботовской ярмарки" были введены только в 1902 году Степным генерал-губернатором. Он же назначал председателя ярмарочного комитета и состав этого комитета: уездный начальник, податной инспектор, врач, ветеринар и 6 человек купцов. Каркаралинский уездный начальник имел право на включение в комитет двух авторитетных волостных управителей. Один из них обязательно представлял Аксаринскую волость, на территории которой ярмарка занимала 55 квадратных верст. Любому посетителю ярмарки оказывалась бесплатная медицинская помощь.



В 1913 году оборот ярмарки составил 6 миллионов 465 тысяч рублей. Государь Император высочайше повелеть соизволил благодарить ярмарочный комитет Куяндинско-Ботовской ярмарки, духовенство, купечество, русское и мусульманское население, собравшееся на открытие ярмарки, за верноподданнические чувства, выраженные по поводу военных действий.



Во время революционных событий 1917-1920 годов ярмарка не работала. Возродилась только в 1923 году. Семипалатинские власти утвердили ярмарочный комитет в составе Нахимжана, Мирошникова, Денисова и Бейсекеева. Быстро разбогател Халит Янгуразов, стал миллионером и отбыл в Москву. В 1924 году на ярмарке собрались посланцы Москвы, Омска, Семипалатинска, Каркаралов, Павлодара - всего 50 частных фирм. Покупателей учтено 15 тысяч человек со всей Степи. В 1925 году из Семипалатинска на Куянды проложен автобусный маршрут. В 1926 году территория ярмарки электрифицирована. Появились магазины Казторга, столовая, кинематограф, медпункт. Возобновили работу торговая биржа, почта и телеграф, отделение Госбанка. На ярмарке заочно продавали дома в Каркаралинске и станице - покупатели их увозили в Степь на зимовки. В 1930 году начавшаяся коллективизация переборола степной торг. Постройки в неплохом состоянии раздали по аулам. Не тронули только часовню, и она сиротливо возвышалась здесь еще лет тридцать.



Ботовская ярмарка - кладезь каркаралинских степных преданий, тех, которые, казалось, погибли для читателя навсегда. Ярмарка - своеобразный памятник жителям Сары-Арки, их вхождению в мир самых далеких земель.



Однако нередко отдельные факты умалчивались. Приведем документальные свидетельства. Купцы Ботовы - не простые торговые люди. Занимались и развитием пароходства на Иртыше, где прославились своим быстролетным судном "Александр Невский". Ярмарка способствовала и продовольственной безопасности Российской империи. Перед русско-японской войной сюда пожаловал из Кронштадта контр-адмирал Пелль. На консервы для морского флота были скуплены десятки тысяч баранов. Ярмарку посетил и генерал от инфантерии Линевич для подбора лошадей для кавалерийских бригад. Барон Врангель привез на ярмарку группу французских и американских промышленников, присматривающихся к подземным сокровищам Сары-Арки. Швед Мартин Андерсен негласно долгие годы был на ярмарке экспертом, наблюдателем, экономистом, отсылая отчеты за рубеж.



В газете "Сибирская жизнь" известный писатель и журналист В.Д. Митрич (Соколов) опубликовал "Дорожные заметки". Писатель очертил не только торговый, но и культурный уровень посетителей ярмарки. В одной из юрт для него играл и пел слепой казах-аксакал. Артист исполнил на домбре "Куяндинский марш", "Марш Ермака", "Барыню" и спел "Бедную Катю".



P.S. от журнала "Хан-Тенгри" – полный текст написанного в 1930-м году стихотворения Павла Васильева "Ярмарка в Куяндах":



Над степями плывут орлы

От Тобола на Каркаралы,



И баранов пышны отары

Поворачивают к Атбасару.



Горький ветер трясет полынь,

И в полоне Долонь у дынь -



Их оранжевые тела

Накаляются добела,



И до самого дна нагруз

Сладким соком своим арбуз.



В этот день поет тяжелей

Лошадиный горячий пах, -

Полстраны, заседлав лошадей,

Скачет ярмаркой в Куяндах.



Сто тяжелых степных коней

Диким глазом в упор косят,

И бушует для них звончей

Золотая пурга овса.



Сто коней разметало дых -

Белой масти густой мороз,

И на скрученных лбах у них

Сто широких буланых звезд.



Над раздольем трав и пшениц

Поднимается долгий рев -

Казаки из своих станиц

Гонят в степь табуны коров.



Горький ветер, жги и тумань,

У алтайских предгорий стынь!

Для казацких душистых бань

Шелестят березы листы.



В этот день поет тяжелей

Вороной лошадиный пах, -

Полстраны, заседлав лошадей,

Скачет ярмаркой в Куяндах!..



Пьет джигит из касэ,- вина! -

Азиатскую супит бровь,

На бедре его скакуна

Вырезное его тавро.



Пьет казак из Лебяжья,- вина! -

Сапоги блестят - до колен,

В пышной гриве его скакуна

Кумачовая вьюга лент.



А на седлах чекан-нарез,

И станишники смотрят - во!

И киргизы смеются - во!

И широкий крутой заезд

Низко стелется над травой.



Кто отстал на одном вершке,

Потерял - жалей не жалей -

Двадцать пять в холстяном мешке,

Серебром двадцать пять рублей…



Горький ветер трясет полынь,

И в полоне Долонь у дынь,

И баранов пышны отары

Поворачивают к Атбасару.



Над степями плывут орлы

От Тобола на Каркаралы.



Примечание ЦА

Полный текст книги

Попов Ю.Г.

Корниловы, Карбышевы, Рязанцевы и другие казаки станицы Каркаралинской (штрихи краеведческой летописи) / Ю.Г. Попов,

В.П. Рязанцев. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: АРТА, 2012. - 1 4 2 с. 18ВЫ 978-5-903097-61-6

https://library.tou.edu.kz/fulltext/buuk/b2919.pdf Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689585300





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