Посол Польши вызван в МИД Грузии из-за скандала с попыткой похитить анализы (ссанье) Саакашвили

12:16 17.07.2023

17 июля 2023, Дмитрий Александров, Тбилиси

Посол Польши в Грузии вызван в МИД страны для объяснений по поводу попытки похитить образцы анализов экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в клинике "Вивамеди" и был осмотрен группой польских врачей по инициативе премьер-министра этой страны Матеуша Моравецкого, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



В этой группе было три врача, и один из них, нейрохирург, попытался спрятать образцы в обуви, но был задержан охраной.



Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе предположил, что это было сделано для "дальнейших манипуляций и фальсификаций".



Арестованный в октябре 2021 года бывший президент был переведен в клинику в мае прошлого года, жалуясь на ухудшение состояния здоровья. ЕСПЧ отклонил ходатайство его адвокатов о вывозе на лечение за границу.