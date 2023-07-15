США перестают быть домом для американцев, - Wall Street Journal

12:50 17.07.2023 The Wall Street Journal

США



Выборы-2024 в США – это борьба за образ жизни Америки



США перестают быть домом для американцев, пишет WSJ. Традиционные ценности заменяют на идеологии воукизма и трансгендеризма, которые разрушают страну. Читатели добавляют: людей принуждают поддерживать идеи, в которые они не верят.



Аарон Зитнер (Aaron Zitner), Саймон Левиен (Simon J. Levien)



Избиратели Республиканской партии считают, что либеральные идеалы развращают страну



Чтобы получить голос Джейсона Стюарта (Jason Stewart), кандидат в президенты должен пообещать положить конец нелегальной иммиграции, сдержать инфляцию и не допускать преподавания критической расовой теории в американских школах. Однако самой важной задачей, с точки зрения 51-летнего республиканца, является спасение американской культуры от либералов.



"Демократы и либералы постепенно захватывали все аспекты культуры последние 40-50 лет, и для консерваторов уже настал критический момент, – сказал Стюарт, менеджер по продажам и ветеран армии, живущий в пригороде Филадельфии. – Я хочу видеть такого кандидата, который сумеет вести борьбу сразу на множестве фронтов".



Многие избиратели и политики говорят, что движущей силой республиканских президентских праймериз является понимание того, что американское общество – правительство, СМИ, Голливуд, научные круги и крупный бизнес – постепенно портится под воздействием либеральных идей о расе, гендере и других аспектах жизни общества. В свою очередь, демократы считают, что консерваторы используют свое политическое влияние в красных штатах и большинство в Верховном суде, чтобы лишать женщин права на аборт и ставить под угрозу десятилетия работы по достижению равенства прав для меньшинств.



Все это превращает следующую президентскую гонку в настоящую борьбу за выживание, в которой избиратели, находящиеся по разные стороны, боятся не только потери политического влияния, но и разрушения их образа жизни.



"Больше всего я тревожусь по поводу продвижения ультраправой повестки", – сказала Лори Спеццано (Laurie Spezzano), 68-летняя сторонница Демократической партии и страховой агент из Луисвилла, штат Кентукки. Она считает, что один из сенаторов ее штата, а именно республиканец Митч Макконнелл (Mitch McConnell), подорвал легитимность Верховного суда, воспользовавшись своим влиянием, чтобы заблокировать демократического кандидата в судьи и поддержать кандидатов от Республиканской партии. По словам Спеццано, права на аборт были ограничены, а права сексуальных меньшинств в сфере занятости и брака тоже оказались под угрозой.



"Я никогда не была против республиканцев, но мы уже достигли той точки, когда они становятся по-настоящему страшными", – добавила она.



Между тем республиканка Джули Дагган (Julie Duggan) считает, что именно консервативные ценности и традиционные гендерные роли подвергаются опасности в условиях социальных изменений, которые происходят слишком быстро. "Как будто половина страны лишилась рассудка. Люди теперь даже не знают, какого они пола", – сказала 31-летняя Дагган, сотрудница службы общественной безопасности в Чикаго. Если республиканцы снова проиграют, "это обернется крахом всего общества".



Консервативный фонд "Наследие" прибег к помощи 60 правоцентристских организаций, чтобы подготовить 900-страничный документ, содержащий подробное описание политики, которым должен руководствоваться следующий президент-республиканец. Но председатель фонда "Наследие" Кевин Робертс (Kevin Roberts) говорит, что все эти детали отходят на второй план по сравнению с более масштабной целью. По его словам, следующие выборы, "возможно, станут нашим последним, лучшим шансом спасти страну от пробужденных левых социалистов".



"Они стремятся разрушить все, что делает Америку Америкой, – наши ценности, нашу историю, наши права", – сказал Робертс на недавней встрече руководства фонда. В ходе своего интервью он также отметил: "Мы потеряли нашу школьную систему К-12 из-за действий леворадикальных активистов. Безусловно, из-за них мы также потеряли наши университеты и другие институты, включая крупный бизнес и даже церкви. Обычных американцев заставляют преклонять колени перед радужным флагом".



Демократы утверждают, что культурная война Республиканской партии представляет собой негативную реакцию на более широкое признание растущего разнообразия нации, которое уже давно назрело в Америке, и что никто никого не заставляет преклонять колени и участвовать в происходящем каким-либо образом.



33-летний Ричард Блиссетт (Richard Blissett), демократ и сотрудник университета, живущий в Балтиморе, сказал, что некоторые жалобы республиканцев противоречат традиционной вере партии в свободный рынок. "Есть большая разница между правительством и Голливудом. Если республиканцы хотят больше республиканских фильмов, они могут их снимать. Их никто не останавливает", – добавил он.



Растущая напряженность с обеих сторон нашла отражение в результатах опроса. Они показали, что около 80% республиканцев уверены, что демократическая программа, "если ее не остановить, уничтожит Америку в том виде, в котором мы ее знаем". Примерно такой же процент демократов придерживается такого же мнения о программе республиканцев и утверждает, что, если дать им волю, республиканцы уничтожат страну, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного NBC News осенью прошлого года.



Убежденность Республиканской партии в том, что американская культура двигается по ложному пути, внесла сумятицу в законодательный процесс на этой неделе, когда республиканцы Палаты представителей протолкнули ряд спорных поправок по социальной политике к ежегодному законопроекту об обороне. Эти поправки лишают финансирования инициативы по продвижению разнообразия в рядах вооруженных сил и вводят ограничения на аборты и медицинские услуги для трансгендерных военнослужащих. Представители Республиканской партии заявили, что им пришлось принять эти меры, потому что либеральная идеология ослабляет вооруженные силы. Однако из-за этих поправок контролируемый демократами Сенат может не поддержать весь законопроект об оборонных расходах.



Многие избиратели-республиканцы говорят, что темпы социальных изменений выводят их из равновесия – в школах и на предприятиях насаждается расовое разнообразие, а трансгендерные американцы ставят очень сложные вопросы перед родителями, школами и спортивными чиновниками. Результаты опроса, проведенного в этом году изданием Wall Street Journal и центром изучения общественного мнения NORC, показали, что три четверти республиканцев считают, что общество зашло слишком далеко с принятием трансгендерных людей. Более половины сказали, что общество перешло границы дозволенного в своем принятии геев и лесбиянок и что бизнес и школы перегибают палку в продвижении расового и этнического разнообразия. Среди демократов такого мнения придерживается гораздо меньше людей.



Результаты опроса, проведенного компанией Ipsos, показали, что примерно половина республиканцев согласны с утверждением "сегодня я чувствую себя чужаком в собственной стране". При этом такой же ответ на этот вопрос дали менее 30% демократов.



Прежде республиканские праймериз разворачивались во многом вокруг таких спорных вопросов, как реформа национальной программы медицинского страхования Medicare или отказ от заложенного в действующий кодекс фиксированного налога. Но в этом году разногласия между кандидатами по таким вопросам, как аборты и помощь Украине, оказались более приглушенной составляющей дискуссий. "Мало кто говорит о налоговой реформе, но при этом все говорят о культурных проблемах", – сказал Джондавид Лонго (Jondavid Longo), республиканец и мэр Слиппери-Рока, пригорода Питтсбурга. По его словам, представители обеих партий "рассматривают политику практически как ситуацию жизни и смерти, и многие избиратели считают, что, если их кандидат не победит, их ждет крах".



Уэс Андерсон (Wes Anderson), социолог-республиканец, который недавно проводил заседания фокус-групп с участием избирателей Республиканской партии, отметил, что ощущение культурного отчуждения среди республиканцев выходит далеко за рамки расы и гендера и захватывает экономику. "Одно с другим тесно связано. Есть некий культурный клей, который связывает налоги и инфляцию с трансгендерной политикой, – пояснил он. – Наша база убеждена, что мы теряем нашу страну и что левые теперь придерживаются настолько радикальных взглядов, что больше не верят в Америку и хотят сжечь ее дотла, чтобы затем воссоздать ее по своему образу и подобию".



По его словам, избиратели Республиканской партии задают кандидатам два вопроса: вы понимаете, что мы оказались на грани того, чтобы потерять нашу страну? И можем ли мы доверить вам борьбу за нее?



Отличительной чертой бывшего президента Дональда Трампа как политика была готовность бросать вызов нормам Вашингтона и вести культурные войны. Он регулярно прибегает к резкой риторике, чтобы сделать акцент на том, что он называет угрозой со стороны левых. Он предупреждает о "коммунистах с выкрашенными в розовый цвет волосами, которые будут учить наших детей", и обещает не пускать в Америку "иностранных, ненавидящих христианство коммунистов, марксистов и социалистов".



Губернатор Флориды Рон Десантис (Ron DeSantis) тоже откликается на стремление республиканцев развязать культурные битвы. В своих двух последних агитационных роликах Десантис попытался объединить целый ряд культурных вопросов. В одном из них он выступил против компании "Дисней", Bud Light и политики многих американских школ, раскритиковав действия либералов в вопросах расы и сексуальности. "Идеология воукизма – это экзистенциальная угроза для нашего общества. Это атака на истину", – заявил Десантис в другом своем ролике.



Эта позиция позволила Десантису завоевать восхищение 61-летней Джоан Джонс (Joan Jones), которая называет себя крайним консерватором и которую сильно расстраивает тот факт, что школы активно навязывают либеральные ценности. "Он не боится такой крупной компании, как "Дисней"", – сказала Джонс, которая живет во Флориде и работает в компании по разработке программного обеспечения.



Робертс из фонда "Наследие" отметил, что среди кандидатов в президенты от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy), сенатор Тим Скотт (Tim Scott) и некоторые другие уже продемонстрировали понимание высоты ставок в этих культурных битвах. Выступая в июле перед членами правой группы "Матери за свободу", Рамасвами предупредил, что патриотизм, усердный труд и другие ценности уже улетучились. "Именно в этот момент яд начинает заполнять пустоту – воукизм, трансгендеризм, климатизм, ковидизм, депрессия, тревога, злоупотребление наркотиками, самоубийства", – сказал он.



Скотт старается создать оптимистичный образ и часто говорит о ценностях, которые разделяют многие. Но он также предупреждает о последствиях действий демократов: "Мы не можем позволить им разрушить наши ценности и уничтожить нашу страну".



По словам Блиссета, демократа из Балтимора, он опасается, что сообщества начнут ссориться, если республиканцам удастся добиться свертывания усилий по достижению равенства для незащищенных групп. "Мир, в котором мы вновь налагаем табу на дискуссии о расе, повредит нашей способности находиться внутри сообщества", – сказал он. Принятие и поддержка людей, которые отличаются от вас, добавил он, – "это часть совместной жизни".



Комментарии читателей



Thomas Redmond

Среди нас много тех, кто считает "фундаментальную трансформацию Соединенных Штатов" всего лишь уловкой, призванной наделить властью марксистов и других негодяев.

30 октября 2008 года, незадолго до президентских выборов, Барак Обама сказал, обращаясь к собравшимся на митинг в Колумбии, штат Миссури: "Мы в пяти днях от фундаментального преобразования Соединенных Штатов Америки".

Преобразования во что? В страну, подобную Кубе или Венесуэле? Лично я не собираюсь в этом участвовать.



Arthur Kratkiewicz

Зацикленность средств массовой информации на культурных войнах, которые ведут как правые, так и левые, отвлекает наше общество от решения важнейших проблем, стоящих перед нами, таких как гигантский госдолг, грядущий дефицит в сфере социального обеспечения и медицинского обслуживания, а также слабость системы образования K-12.



Bryan Smith

Хорошо, что у нас целых 50 штатов. Это 50 возможностей оставить прежнюю и начать новую жизнь. Характерный для прогрессивистов подход "все или ничего" многим поперек горла. Принятие невозможно навязать. Если пытаться это сделать, результат будет обратным.



John R

Мое мнение таково: наша страна чрезвычайно поляризована. У нас нет среднего класса, и у нас нет золотой середины. И виновны в этом наши политики и наши СМИ, которые неустанно сражаются друг с другом, чтобы сохранять контроль.



Glenn Beaton

Результаты множества опросов показывают, что демократы любят нашу страну гораздо меньше, чем республиканцы. Поэтому это ошибка – пытаться представить происходящее в виде "обе стороны чувствуют угрозу". Угроза, которая исходит от демократов, – это угроза для нашей страны в том виде, в котором она существует. А угроза со стороны республиканцев – это угроза для страны, какой ее хотят сделать демократы.

Вопрос, который начинают себе задавать избиратели: хочу ли я жить в стране, в которой я живу сейчас, или я хочу жить в фундаментально (как выразился бы Обама) иной стране? Большинство избирателей предпочитают ту страну, которая у нас уже есть.



Glenn Beaton

[Принятие и поддержка людей, которые отличаются от вас, добавил он, – "это часть совместной жизни"].

Это правило должно работать в обе стороны, но этого не происходит. Людей принуждают, заставляют принимать и поддерживать идеи, в которые они не верят. Принятие означает, что нужно оставить людей в покое, а не принуждать их к подчинению. В нынешней среде нет места публичной демонстрации несогласия.



C R Ryan

Нужно просто послушать и почитать то, что они говорят. Демократы и левые никогда не говорят об основополагающих принципах, о личной ответственности и о том, что значит быть американцами. Просто послушайте их, и вы поймете, что это правда. Демократам нет никакого дела до того, как Америка стала величайшей страной в мире. Их единственная цель – создать страну, сосредоточенную на преследовании тех извращенных целей, которые они проповедуют на ежедневной основе. Только посмотрите на наши школы, наши большие города и вооруженные силы.



D BROWN

Страх левых – в случае, если правым удастся получить больше политической власти, – можно выразить с помощью одного лаконичного высказывания экономиста Томаса Соуэлла: "Когда люди привыкают к преференциальному отношению, равное обращение начинает казаться им дискриминацией". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689587400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Астане ведутся работы по подготовке к отопительному сезону

- Кадровые перестановки

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2023г. составил 105,6%

- В МЧС состоялось расширенное заседание Коллегии

- Меры для дальнейшего сдерживания инфляции приняты на МВК по торговле

- По аварийной ситуации на Жезказганской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи"

- МВД провело 3 спецоперации по задержанию группировки "Дикого Армана"

- О трагедии в Туркестанской области

- Рабочий график главы государства

