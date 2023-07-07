Рейтинг выживаемости акимов областных центров Казахстана

12:59 17.07.2023 Рейтинг выживаемости акимов казахстанских областных центров по состоянию на июль 2023 года. Часть 1.

07.07.2023 09:30



Позиция акима областного центра остается одной из ключевых в иерархии казахстанской региональной элиты. Отметим, что 7 из 20-ти или 35% действующих акимов казахстанских регионов до назначения работали на позиции акима областного центра (Маржикпаев, Шапкенов, Налибаев, Турегелиев, Сатыбалды, Байханов, Булекпаев). В этой связи интерес представляет действующий рейтинг выживаемости акимов главных региональных городов, который за последний год претерпел ряд изменений. В 2022 году были назначены 9 из 17 акимов областных центров, а в текущем году сменились акимы уже в 4-х городах.



На первом месте с большим отрывом продолжает лидировать аким г.Усть-Каменогорска 42-летний Жаксылык ОМАР (работает 4 года и 11 месяцев). Выпускник Алматинского госуниверситета (география) начал свою карьеру в 2001 году на низовых позициях в министерстве культуре и информации, с 2005 года в министерстве финансов, с 2007 года - медиаменеджер в ТРК "Казахстан" и "Арна медиа". Стремительный рост карьеры на госслужбе начался в 2009 года, после того как молодой чиновник попал в команду Бердибека Сапарбаева (помощник акима ВКО, начальник облуправлений внутренней политики и культуры, заместитель акима ВКО). В 2016 году он перебрасывается в родную Алматинскую область на позицию заместителя акима региона. После скандала с акимом Усть-Каменогорска Куата Тумабаева (стал участником ДТП со смертельным исходом), в августе 2018 года Даниал Ахметов вынужден был назначить 37-летнего Ж.Омара акимом областного центра Восточного Казахстана. Эксперты считают, что Жаксылык Омар стал своеобразным громоотводом для "ДК", возглавлявшего регион почти 9 лет. В последние годы на мэра города обрушилась критика за плотную застройку, плохие дороги и уборку мусора, на него подавали и выигрывали в суде, запускалась петиция на имя президента с требованием отставки, по городу развешивались плакаты с фотографиями ("Лучшая поправка – Омара отставка!"). В марте 2021 года он был оштрафован после критики в соцсетях за нахождение на мероприятии без маски, в мае 2022 года мэр получил штраф в 50 МРП за неисполнение медиативного соглашения по функционированию общественного транспорта. Однако Жаксылык Мукашулы пока продолжает "держать" удары и остается пока самым "долгосидящим" акимом областного центра в стране. Являясь активным пользователем социальных сетей (Инстаграм – 1222 публикаций и 47,1 тыс. подписчиков; в Фейсбуке – 10,3 тысяч друзей и подписчиков), периодически проводит прямые включения в соцсетях. По мнению экспертов, до конца т.г. произойдет смена акима г.Усть-Каменогорска, а действующий глава города перейдет на работу в центр или в один из южных регионов страны.



На втором месте находится аким г.Кокшетау 50-летний Бауржан ГАЙСА (2 года 3 месяца). Имеющий достаточно неплохое образование (Челябинский государственный агроинженерный университет, Польскую высшую школу госэкономики в г.Кутне) Б.Гайса с 1994 года проработал в частном секторе. Каналом рекрутрирования на госслужбу для успешного кокшетауского бизнесмена стали партийные структуры. С 2013 года он возглавил сначала городский филиал, а потом стал зампредседателем областного филиала правящей партии. В 2016 году избран секретарем городского маслихата (в этот период акимом г.Кокшетау был Ермек Маржикпаев). В 2018 году начался старт его карьеры на госслужбе (назначен акимом в депрессивный Коргалжынский район). В апреле 2019 года, после назначения действующего акима Акмолинской области, вернулся в областной центр, став теперь заместителем руководителя аппарата акима региона – управляющим делами. В апреле 2019 года он уже аким курортного Зерендинского района. В марте 2021 года Б.Гайса сменил на должности мэра Кокшетау "не хватавшего звезд с неба" Амангельды Смаилова. За период работы его имя звучало в СМИ в негативном фоне в связи с темой госзакупок квартиры для акимата города за 43 млн. тенге (потом власти сообщили, что квартира приобреталась для многодетной семьи), вопросами мусора, недостаточного отопления в жилых квартирах и т.д. Также постоянной головной болью Баужана Сайткалиулы остается проблема незавершенного обустройства набережной озера Копы (идут суды с подрядной организацией). Отметим, что кокшетауский аким активен в соцсетях (в Инстаграм – 1148 публикаций и 5,2 тысяч подписчиков; в Фейсбуке – 4,3 тыс друзей и подписчиков). По мнению экспертов, дальнейшая аппаратная судьба градоначальника Кокшетау будет напрямую зависеть от карьерных перспектив акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, который сейчас занимает первое место среди коллег по непрерывному нахождению на одной позиции (4 года и 3 месяца).



На третьем месте находится аким г.Туркестана 43-летний Нурбол ТУРАШБЕКОВ (работает 2 года). Имеет два высших образования (инженер-землеустроитель, инженер-экономист). Основная часть его карьеры пришлась на работу в системе земельного кадастра. С 2001 года он прошел путь от землеустроителя в Ордабасынском районе до директора дирекции научно-производственного центра земельного кадастра госкорпорации "Правительства для граждан". С 2017 года - аким Тюлькубасского района, с 2020 года – аким Ордабасинского района Туркестанской области. В июне 2021 года на посту акима областного центра он сменил Рашида Аюпова (в настоящее время в его отношении идет суд по обвинению в получении взятки) назначенного тогда заместителем акима области. Действующий аким г.Туркестан считается не публичным и не амбициозным политиком (не нашли личных аккаунтов в Инстаграм, в Фейсбуке 89 друзей и 3 подписчика). Его имя всплывало в СМИ в связи с намерением акимата города в феврале 2022 года купить три планшета iPadстоимостью 2,1 млн. тенге. Также акимат г.Туркестана регулярно критикуют за масштабную стройку и выявляемые недоработки на вводимых объектов. Отметим, что в 2022 году регион получил из республиканского бюджета 402 млрд тенге - примерно столько суммарно было предусмотрено для Павлодарской, ЗКО, Актюбинской и Карагандинской областей. По мнению экспертов, назначенный в декабре 2022 года новый аким области Дархан Сатыбалды, постепенно ротировавший практически весь руководящий состав региональной элиты, сменит в ближнесрочной перспективе и действующего акима областного центра, назначенного при Умурзаке Шукееве (подал в отставку после осуждения на 10 лет за взятку экс-акима Кентау Даурена Махажанова). Ожидается, что это случиться после присвоения г.Туркестану особого статуса духовной и исторической столицы страны. В настоящее время, пока все еще вакантной остается позиция первого заместителя акима Туркестанской области (в апреле т.г. уволился Арман Жетписай).



На четвертом месте находится аким г.Атырау 37-летний Мейрим КАЛАУИ (один год 4 месяца). Уроженец Кызылкогинского района и выпускник местного госуниверситета и Российской академий госслужбы при президенте РФ в 2006 году начал свою карьеру помощником председателя КГП "Атырау-Акпарат", затем возглавил ТОО "Туран". С 2010 года назначен заместителем директора областного филиала телеканала "Казахстан", председателем КГП "Атырау-Акпарат", руководителем облуправления молодежной политики, заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области. Тогдашний аким региона Нурлан Ногаев заметил перспективного чиновника и перебросил его с областного аппарата - заместителем акима г.Атырау к Серику Шапкенову (2016-2019). В этот же период он получил выговор после проверки прокуратуры за то, что мэрия не соблюдала мораторий на предоставление в частную собственность госземель сельхозназначения. Далее два с половиной года проработал акимом Индерского района и первым зампредседателя областного филиала правящей партии (2021-2022). В марте 2022 года он сменил на должности акима Атырау Кайрата Уразбаева, который не смог проявить себя в период событий Қантара. Местные журналисты писали, что "в 2019 году после авиакатастрофы под Алматы в Казахстане спецорганы подняли вопрос о законности строительства домов возле аэропортов. Обсуждалась и ситуация с частными домами неподалеку от международного аэропорта Атырау. Тогда выяснилось, что близ аэропорта было незаконно выдано под ИЖС в общей сложности 105 участков. В документах стояла в т.ч. подпись замакима Атырау Мейрима Калауи". Причем, утверждалось, что "последний тоже получил землю и построил частный дом в этом элитном районе". Отметим, что информационная атака началась сразу после его назначения акимом г.Атырау. В ответ, в апреле 2022 года М.Калауи в соцсетях заявил, что опубликованные материалы не соответствуют действительности и он намерен обратиться в полицию из-за необоснованных обвинений в соцсетях. В феврале т.г. атырауский мэр получил публичную выволочку и дисциплинарное взыскание от акима области Серика Шапкенова за то, что городские службы не справились с 12-часовым снегопадом, который парализовал город. Было особо отмечено, что такая пассивность в работе в следующий раз закончиться принятием кадровых решений. Отметим, что действующий аккаунт Мейрима Жоламановича в Инстаграм закрытый (имеет 71 публикацию и 1992 подписчиков). Он более активен в Фейсбуке, где у него 10,8 тысяч друзей и подписчиков. В целом, по мнению экспертов, до конца года в нефтяном регионе ожидается смена руководителя аппарата акима области и ряда акимов.



Рейтинг выживаемости акимов областных центров Казахстана по состоянию на июль 2023 года. Часть 2.

10.07.2023 08:45



На пятом месте находится аким г.Костанай 49-летний Марат ЖУНДУБАЕВ (работает 1 год 3 месяца). Выпускник местного госуниверситета (историк), позднее получил специальность юриста, начал на карьеру на госслужбе в 1999 году в отделе внутренней политики Житикаринского района. Молодого специалиста заметили и пригласили в 2002 году в аппарат акима Костанайской области. Новый глава региона Сергей Кулагин отправляет его на обкатку сначала заместителем акима Житикаринского района (2005-2008), затем заместителем акима г.Костанай (2008-2010). Далее Марат Кунисбайулы неожиданно становится руководителем облуправления здравоохранения, а через год он уже глава регионального управления образования. Следующий аким региона Нуралы Садвокасов в феврале 2013 года назначает нашего героя акимом г.Лисаковска. После прихода нового акима области Архимеда Мухамбетова он уже становится его заместителем по социальным вопросам. Ровно через 5 лет его забирают в центр – госинспектором Администрации Президента. В марте 2022 года состоялось возвращение домой на позицию акима г.Костанай. Среди критики в адрес мэра областного центра в соцсетях выделяются: жалобы на проблемы инфраструктуры новых микрорайонов города (вопросы благоустройства, плохой Интернет), ухудшение экологии, общественный транспорт, плохие дороги и мусор. Судя по всему, коммуникабельный М.Жундубаев пока находит общий язык и с Кумаром Аксакаловым (назначен в декабре 2022 года).



На шестом месте находится аким г.Уральск 46-летний Меиржан САТКАНОВ (работает 1 год 2 месяца). Выпускник экономического факультета турецкого университета имени Докуза Ейлюла начал трудовую деятельность в 2000 году ведущим специалистом Уральского городского отдела финансов. Потом он становился главным специалистом и руководителем отдела облуправления предпринимательства. Дальше карьера Меиржана Мунайдаровича несколько "застопорилась" - он трижды назначался заместителем руководителя управления предпринимательства ЗКО. В перерывах занимал позиции замдиректора регионального филиала пенсионного фонда Народного банка и исполнительного директора Ассоциации предпринимателей ЗКО. Наконец, аким региона Нурлан Ногаев, долго присматривавшийся к нашему герою, в октябре 2015 года назначает его руководителем управления предпринимательства. Карьерный пик М.Сатканова приходится на период акимства в регионе Алтая Кульгинова (в январе 2017 года он назначается руководителем ключевого облуправления транспорта, а в марте 2018 года - заместитель акима ЗКО). Через три месяца после прихода Гали Искалиева в сентябре 2019 года его отправляют акимом в Бурлинский район (главный донор области, где разрабатывается Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение). Пройдя благополучно испытания Ковидом и Кантаром, в апреле 2022 года он принимает предложение нового акима региона Наримана Турегалиева стать акимом областного центра. Отметим, что ранее жители Уральска создали петицию на имя президента с требованием отставки городского акима Абата Шыныбекова. Народ был недоволен его работой ("в городе дорожно-ремонтные работы ведутся ужасно, постоянные аварии, почти каждый месяц город оставается без воды"). Местные журналисты сообщают, что Шыныбеков, работающий сейчас руководителем аппарата акима области, после отпуска уже не выйдет на работу. Сейчас и.о. руководителя аппарата акима ЗКО является Арсен Губашев.



На седьмом месте находится аким г.Кызылорды 45-летний Асылбек ШАМЕНОВ (работает 1 год 2 месяца). Выпускник Алматинского госуниверситета (туризм) (заочно получил образование нефтяника и техническую специальность в местном госуниверситете) является карьерным госслужащим и относится к известному в регионе семейному клану Шаменовых. Карьера Асылбека Омирбековича развивалась неспешно, но поступательно: менеджер туризма, ведущий инженер по газофикации (1999-2006), ведущий, главный специалист облдепартамента энергетики, начальник отдела облуправления ГАСК, замначальника регионального управления энергетики (2006-2015). Первые крупные и самостоятельные должности (замакима г.Кызылорды, руководитель облуправления мобподготовки (2015-2020)) он получил в период акимства Крымбека Кушербаева. В марте 2020 году новый глава региона Куанышбек Искаков отправил А.Шамкенова руководить родным для него Жалагашским районом. В апреле 2022 года на совещании уже другой аким региона Нурлыбек Налибаев сообщил, что проработавший ровно один год 62-летний Ганибек Казантаев по собственному желанию освобожден от должности акима города. При этом в мае 2022 года заместитель акима Кызылординской области 60-летняя Балжан Шаменова, являющаяся родственницей главы Кызылорды Асылбека Шаменова, покинула свой пост. Свое решение об уходе Балжан Шаменова озвучила на брифинге в региональной службе коммуникаций. По ее словам, из одной семьи двоим родственникам работать на высокой должности политически неправильно. По мнению экспертов, у Шаменова неплохие дальнейшие карьерные шансы, при условии, что он не совершит ошибок и просчетов на занимаемой должности.



На восьмом месте находится аким г.Конаева 53-летний Нурлан КУМАТАЕВ (работает 1 год). Уроженец Сайрамского района ЮКО по базовому образованию является стоматологом. Он начал трудовую деятельность врачом-стоматологом в стоматологической поликлинике в г.Алматы. Получив далее юридическую и экономическую специальности, Нурлан Орынбасарович в 2002 году решает резко поменять профиль работы перейдя на госслужбу в аппарат акима Илийского района Алматинской области: главный специалист отдела сельского и жилищного хозяйства, заместитель акима села Байсерке, начальник отделов по малому и среднему бизнесу, занятости и социальных программ, с 2016 года - заместитель акима Илийского района. Справедливости ради надо сказать, что акимом г.Капшагай он стал в мае 2020 года еще при Амандыке Баталове. После переименования и обретения статуса областного центра городом, аким области Марат Султангазиев пока решил оставить на своем месте действующего мэра города. В апреле 2022 года в СМИ появилась информация, что счет аппарата акима Капшагая заморожен из-за долгов. Как оказалось, аким города незаконно уволил своего заместителя. Суд постановил вернуть чиновника на прежнее место и выплатить ему заработную плату. Однако городской мэр игнорировал решение Фемиды, в итоге счета акимата были заблокированы. В мае т.г. в сети было запущено видео обедающего в простой столовой Н.Куматаева. Вместе с тем, будущее акима г.Конаева ("города - казино") будет зависеть от его способности решать накопившиеся вопросы, на которые все чаще жалуются в соцсетях горожане. На фоне кадровой текучки в руководящем составе акимата Алматинской области (поменялось несколько замакимов региона, акимов районов, ожидается назначение нового руководителя аппарата акима), все больше вопросов стало проявляться к акиму областного центра.



Рейтинг выживаемости акимов областных центров Казахстана по состоянию на июль 2023 года. Часть 3.

13.07.2023 14:50



На 9-м месте находится аким г.Жезказгана 45-летний Кайрат ШАЙЖАНОВ (работает 1 год). Уроженец поселка Атасу Жанааркинского района имеет два высших образования (окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза). В разные годы трудился в сфере бизнеса и на различных государственных должностях. Трудовую деятельность начал в 2000 году в Жезказгане замдиректора ТОО "Батт-Ботлерс", директором ТОО "Алем-строй". На государственную службу поступил в 2007 году. Потом снова вернулся в строительную сферу. В 2009-2013 гг. был заместителем акима города Сатпаев, в 2015-2018 годах занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области. С 2019 года назначен директором департамента управления активами НАО "НАНОЦ" Министерства сельского хозяйства. В июне 2022 года экс-директор строительной фирмы возглавил акимат г.Жезказгана (население – 84 тыс.чел.), ставший тогда областным центром области Улытау. Новый аким пока не блещет в соцсетях (в Инстаграме мы не смогли найти его аккаунт; в Фейсбуке отсутствует фотография на аватаре, имеет 2415 подписчиков). Ранее пост акима Жезказгана в связи с переходом на другую работу покинул Кайрат Абсатаров (назначен в августе 2020 года). Отметим, что сейчас город испытывает проблемы, связанные с нехваткой зданий для госорганов, коммунальными проблемами, вопросами отопления, водоснабжения и т.д. Пока Жезказган остается моногородом. При этом аким области Берик Абдыгали сталкивается с большими кадровыми проблемами. Недаром в столичных коридорах власти нет желающих ехать даже на руководящие должности "в ссылку в депрессивный и суровый Улытау". Отметим, что приличное время вакантной является должность первого заместителя акима региона. Назначенный в июне 2022 года на эту должность заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Аман Барикенов, в первой половине этого года неожиданно пропал с сайта областного акимата из списка руководящих кадров.



На 10-м месте находится аким г.Тараза 52-летний Бакытжан ОРЫНБЕКОВ (работает 9 месяцев).



Выпускник местного госуниверситета (по специальностям "автомобильное хозяйство" и "горное дело") обладает значительным стажем работы в частном и квазигосударственном секторе. Трудовую деятельность начал в 1992 году начальником отдела в фирме "Заман". В разные годы работал заместителем директора ЧП "Делдал", механиком в АО "Жамбыл-Құпарлылық", гендиректором ТОО "Торгово-производственная компания "Шығыс Таңы", президентом ТОО "Тараз көлік жолы". Считается, что на госслужбу в 2004 году он пришел уже "упакованным" в период акимства Борибая Жексембина: назначен руководителем облуправления транспорта. В 2008 году он становится руководителем ключевого облуправления строительства, где его "не стал убирать" и новый глава региона Канат Бозумбаев (назначен в ноябре 2009 года). Однако, в 2011 году Бакытжан Амирбекович уходит в квазигосударственный сектор в систему АО "НАК "Казатомпром" (председатель правления ТОО "Торгово-транспортная компания", зампредом правления АО "Волковгеология"). В 2016 году он уже замгендиректора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (министром в тот период был Бейбут Атамкулов). В 2018 году наш герой снова переходит в горнорудную отрасль: директор производственного департамента, управляющий директор, и.о. председателя правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук". В сентябре 2022 года новый аким региона Нуржан Нуржигитов подписал приказ о назначении Б.Орынбекова акимом г.Тараза. Отметим, что предыдущий аким города Ержан Жылкибаев, назначенный в марте 2021 года Бердыбеком Сапарбаевым (был помощником акима ВКО, руководителем аппарата акима ВКО, госинспектором АП, акимом Медеуского района г.Алматы, замакима Жамбылской области), очень "долго" уходил с занимаемой должности. Сейчас он трудоустроен секретарем центрального аппарата правящей партии. Особой активности в соцсетях за новым таразским мэром не замечено (в Инстаграм – 218 публикаций и 2204 подписчиков, в Фейсбуке 859 друзей и 1 подписчик). Вместе с тем, жители Тараза (проживает более 400 тыс. чел.) жалуются в соцсетях на плохую экологию (выбросы в атмосферу отходов химических предприятий, 14 млн. тонн химикатов хранится в пригороде), в новых жилых массивах люди недовольны отсутствием асфальтовой дороги, центрального водоснабжения и освещения, остро стоит проблема дефицита тепловой энергии. Эксперты отмечают, что приход тяжеловеса Б.Орынбекова дал возможность акиму региона усилить свои позиции. После Мырзахметова и Сапарбаева, имевших опыт работы и связи в центре (работали министрами и зампремьерами), Нуржигитову, неожиданно для всех назначенного в апреле 2022 года главой Жамбылской области с позиции простого заместителя акима региона, пока приходится непросто. Многое сейчас будет зависеть, как регион, и прежде всего, областной центр, пройдет предстоящий летний и зимний периоды.



На 11-м месте находится аким г.Актау 50-летний Ербол ИЗБЕРГЕНОВ (работает 8 месяцев).



Уроженец Каракиянского района окончил Алматинский колледж строительства и менеджмента, Актауский госуниверситет и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по строительным специальностям. Трудовую деятельность начал каменщиком в 1991 году в мангистауских компаниях. В 1997 году работает мастером ТОО "Каспий Кооперсервис", начальником участка, главным инженером кооператива собственников квартир "Альбина". С 2000 года - технический директор ТОО "West Kazakhstan Construction Company". С 2003 года - мастер Актауского филиала АО "Корпорация Kuat". В 2004 году начинается его старт на госслужбе: главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима города Актау, с 2004 года - заместитель акима села Мангистау, с 2005 года - аким Кызылтобинского сельского округа, с 2007 года - заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области. В 2012 году происходит резкий поворот в карьере, он несколько месяцев проработал главным экспертом Министерства здравоохранения. В этом же году аким Мангистауской области Бауржан Мухамеджанов назначает его руководителем облуправления строительства. В 2014 году он снова в столице: руководитель управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Туда забрал его куратор экс-замакима Мангистауской области Биржан Канешев (назначен председателем Комитета техрегулирования и метрологии). В 2015 году он снова возвращается в Минздрав, теперь уже руководителем управления инвестиционных проектов. Новый виток карьерного роста на родине приходится в период акимства Серикбая Трумова. В 2019 году Ербол Курентаевич становится заместителем председателя правления АО "СЭЗ "Морпорт Актау", а потом избирается директором региональной палаты предпринимателей "Атамекен". В августе 2020 года он стал заместителем акима г.Актау Нурдаулета Килибая. А в октябре 2022 года новый аким региона Нурлан Ногаев назначил Е.Избергенова акимом г.Актау (население – 182 тыс. чел.). Новый аким прикаспийского города старается не отставать от своих предшественников в соцсетях (в Инстаграм – 54 публикаций и 1324 подписчиков, в Фейсбуке 4934 друзей и 808 подписчиков). Отметим, что смена акима областного центра произошла только через год после прихода в регион нового акима, хотя разговоры о смене градоначальника шли постоянно. И только в январе 2023 года вышла новость, что Нурдаулет Килибай (был руководителем аппарата в КТЖ у Аскара Мамина) назначен генеральным директором многострадального "ОзенМунайГаза". После забастовок в начале года безработных жителей Жанаозена в Астане, сейчас идут комплексные проверки деятельности предприятия, а в соцсетях не утихают информационные войны. По мнению экспертов, Е.Избергенов стал скорее техническим и временным акимом. Ранее эту позицию занимали тяжеловесные и харизматичные акимы Жанбыршин, Трумов, Ниязов, Килибай. На фоне навалившихся проблем в Актау, особенно в коммунальной сфере, энергетике и водоснабжении, опытный управленец Нурлан Ногаев вряд ли станет долго прощать ошибки и просчеты нового руководства города. Источник - Turanpress.kz

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