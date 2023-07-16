Эдуард Ким (Казахстан) взял медаль ЧМ по... мужскому сольному "артистическому плаванию"

13:47 17.07.2023

Эдуард Ким принес Казахстану первую медаль на ЧМ-2023 по водным видам спорта



Казахстанский спортсмен Эдуард Ким занял третье место на мировом первенстве по водным видам спорта, который проходит в японском городе Фукуока, сообщает Zakon.kz.



