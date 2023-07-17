Узбекским подросткам запретили готовить мороженое и печь хлеб

14:17 17.07.2023

Власти Узбекистана издали документ, согласно которому подросткам запрещено печь хлеб, месить тесто, изготавливать мороженое и заниматься другими видами деятельности с вредными или опасными условиями труда. Соответствующий список профессий Кабинет министров республики утвердил 14 июля, сообщает Norma.uz.



Уточняется, что в перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, вошли несколько тысяч должностей.



В частности, узбекским подросткам запрещено работать на следующих позициях:



✅ аппаратчик углеобогащения;



✅ аппаратчик в производстве драгоценных металлов;



✅ горнорабочий подземный;



✅ контролер в производстве черных металлов;



✅ шлифовщик алмазов и сверхтвердых материалов;



✅ слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;



✅ оператор по добыче нефти и газа;



✅ оператор газораспределительной станции;



✅ дозировщик медицинских препаратов;



✅ сварщик высокочастотных токовых устройств;



✅ варщик гипса;



✅ асфальтобетонщик;



✅ пекарь;



✅ замесчик теста;



✅ резальщик мясной продукции;



✅ изготовитель мороженого;



✅ резчик;



✅ механик-бригадир пассажирского поезда;



✅ дежурный медицинский работник станций скорой помощи.



Полный перечень опубликован в Национальной базе данных законодательства Узбекистана.



17.07.23