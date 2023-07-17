|Узбекским подросткам запретили готовить мороженое и печь хлеб
14:17 17.07.2023
Власти Узбекистана издали документ, согласно которому подросткам запрещено печь хлеб, месить тесто, изготавливать мороженое и заниматься другими видами деятельности с вредными или опасными условиями труда. Соответствующий список профессий Кабинет министров республики утвердил 14 июля, сообщает Norma.uz.
Уточняется, что в перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, вошли несколько тысяч должностей.
В частности, узбекским подросткам запрещено работать на следующих позициях:
✅ аппаратчик углеобогащения;
✅ аппаратчик в производстве драгоценных металлов;
✅ горнорабочий подземный;
✅ контролер в производстве черных металлов;
✅ шлифовщик алмазов и сверхтвердых материалов;
✅ слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
✅ оператор по добыче нефти и газа;
✅ оператор газораспределительной станции;
✅ дозировщик медицинских препаратов;
✅ сварщик высокочастотных токовых устройств;
✅ варщик гипса;
✅ асфальтобетонщик;
✅ пекарь;
✅ замесчик теста;
✅ резальщик мясной продукции;
✅ изготовитель мороженого;
✅ резчик;
✅ механик-бригадир пассажирского поезда;
✅ дежурный медицинский работник станций скорой помощи.
Полный перечень опубликован в Национальной базе данных законодательства Узбекистана.
17.07.23