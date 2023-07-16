Казахстан попросил Узбекистан снизить тарифы при транзите грузов в Афганистан

14:18 17.07.2023

Власти Казахстана обратились к Узбекистану с просьбой рассмотреть возможность снижения тарифов на транзитные перевозки железнодорожным транспортом в Афганистан. Об этом сообщает 17 июля пресс-служба казахстанского правительства по итогам прошедшего в Астане заседания рабочей группы Казахстана и Узбекистана на уровне заместителей глав правительств.



"Особое внимание [стороны] уделили обсуждению возможности снижения тарифов на транзит казахстанской мукомольной продукции по территории Узбекистана. Объем экспорта муки из Казахстана в Афганистан по территории Узбекистана в историческом максимуме в 2017 году достигал показателя 1,209 млн тонн. В последующих годах этот показатель значительно снизился: в 2021 году - 536 тысяч тонн, в 2022-м - 816 тысяч тонн. За 6 месяцев текущего года - всего 275 тысяч тонн", - говорится в сообщении.



С учетом значительного потенциала Казахстана по экспорту муки Астана обратилась к Ташкенту с просьбой рассмотреть возможность предоставления тарифных преференций к базовому тарифу на транзитные перевозки по территории Узбекистана в Афганистан железнодорожным транспортом.



"Участники встречи договорились создать совместную экспертную рабочую группу для обсуждения благоприятных тарифных условий по железнодорожным перевозкам и выработки конкретных предложений", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что Афганистан является одним из главных и традиционных рынков сбыта казахстанских пшеницы и муки.