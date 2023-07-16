|Скончался патриарх судебного корпуса Кыргызстана - Сакан Сатыбеков
14:19 17.07.2023
Скончался бывший судья Конституционного суда Сакан Сатыбеков
Бишкек (АКИpress) – На 91 году жизни скончался бывший судья Конституционного суда и заслуженный юрист Кыргызстана Сакан Сатыбеков, сообщает 17 июля Служба исполнения наказаний.
Его не стало 16 июля.
Похороны пройдут сегодня, 17 июля.
Сакан Сатыбеков многие годы проработал преподавателем КГУ, с 1994 года по 1999 год был судьей Конституционного суда.
Он также является кандидатом юридических наук, профессором, отличником народного образования.