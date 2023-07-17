Убит лидер Компартии Приднестровской Республики Олег Хоржан

14:24 17.07.2023

В МВД Приднестровья сообщили о смерти лидера компартии Олега Хоржана



17 июля 2023,

МВД Приднестровья 17 июля сообщило о смерти лидера оппозиционных сил непризнанной республики Олега Хоржана.



Как сообщается в Telegram-канале ведомства, примерно в 11:30 в местную милицию поступило сообщение о том, что труп Хоржана с признаками насильственной смерти был найден в его частном доме в селе Суклея.



В МВД уточнили, тело политика обнаружила его жена.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. СК возбудил уголовное дело.



Хоржан принимал активное участие в создании на территории Приднестровья компартии и комсомольской организации. В 2010 году был избран депутатом Тираспольского городского совета Приднестровской Молдавской Республики.



С лета 2018 года по декабрь 2022 года Хоржан находился в заключении. Его признали виновным в публичном оскорблении представителей власти и организации беспорядков в центре Тирасполя в 2018 году.