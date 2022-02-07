"Виновата лень". Кырпрез Жапаров рассказал, почему новый Дом правительства строят 800 строителей из Дубая

14:27 17.07.2023

"Виновата лень". Садыр Жапаров рассказал, почему новый Дом правительства строят 800 строителей из Дубая



Предыстория: В Управделами президента рассказали о ходе проекта строительства административного здания Администрации президента



Бишкек (АКИpress) – "Мы, кыргызы, очень ленивый народ", - сказал президент Садыр Жапаров 17 июля на церемонии вручения Минтрансу спецтехники.



Он напомнил, что идет строительство нового административного здания Администрации президента на месте бывшей гостиницы "Иссык-Куль".



"Были планы завершить строительство до сентября. В октябре состоится саммит глав государств СНГ, прибудут 12 президентов. Мы планируем их встретить в новом здании. На стройплощадке работали порядка 500 кыргызских джигитов, которые вместо 8 часов работают всего 5 часов. Некоторые после выходных могут и не выйти на работу. 3 часа рабочего времени уходит на то, чтобы пообедать, покурить и посидеть в телефоне", - рассказал глава государства.



По его словам, то, что может сделать иностранный рабочий за один день, местные не могут завершить за неделю.



"От безысходности порядка 800 строителей из Дубая привлекли для завершения строительства административного здания. Мы попросили сперва здесь помочь и далее направиться на строительные работы города Асман", - сообщил Садыр Жапаров.







Заказчиком строительства нового административного здания Администрации президента является ГП "Кыргызстройсервис". Оно прошло перерегистрацию 07.02.2022 года. Руководителем является Балтабаев Темиркул Абдывахапович, учредителем - Управделами президента. Основной вид деятельности - деятельность в области архитектуры.



В апреле 2022 года президент заложил капсулу на месте строительства.







Летом прошлого года сообщалось, что ОсОО "Архи-Вижн", выигравшее конкурс на разработку эскизного проекта, проводит проектно-сметные работы.