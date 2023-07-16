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Эрдоган получил под дых, Гутерриш задергался - конец зерновой сделке, - СП
19:29 17.07.2023

Решение России о выходе из нее может стать переломом в геополитике. Если опять не передумаем
Людмила Николаева

Вернуть Россельхозбанк в международную платежную систему SWIFT обещает генсек ООН Антониу Гутерриш. О чем лично написал Владимиру Путину.

Послание президенту РФ генсек подсластил вариантами облегчения российского экспорта продовольствия и удобрений. И даже провел "краткую беседу" на эту тему с руководством Евросоюза. По крайней мере, попытался. Ведь именно ЕС, сочиняющий с подачи заокеанского куратора антироссийские санкции, был инициатором отключения от SWIFT десятка наших кредитных организаций, включая Росельхозбанк. Случилось это в июне прошлого года. И стало, как было заявлено Брюсселем, ответом на Специальную военную операцию РФ на Украине. В минувшем мае Брюссель дал понять, что о повторном подключении "вопрос не рассматривается".

И вдруг "нежданчик" от Гутерриша, обещающего решить проблему. С чего бы? И что требуется взамен? Ведь не за "просто так" делают подобные предложения в современном мире.

А требуется, оказывается, "совсем немного": продлить на несколько месяцев зерновую сделку, чтобы обеспечить поставки украинского хлеба и облегчить российский экспорт продовольствия и удобрений. За это время, уверяет генсек ООН, ЕС дозреет для подключения нашего Россельхозбанка к SWIFT.

Что примечательно: наш черноморский экспорт в данном предложении на втором месте после украинского, как бы между прочим. Деталь немаловажная. Известно, что Кремль в свое время согласился на зерновую сделку ради сохранения нормальных условий для экспорта своих продуктов питания и удобрений. Под антироссийские санкции они не подпадают. Что Запад не устроило, и он оперативно установил барьеры иного рода: ограничения по платежам, в логистике и страховании, что равносильно эмбарго.

Плюс к этому - масштабный обман с поставками украинского зерна развивающимся странам. До них, бедных, доходила лишь малая часть, большая шла европейцам…

Все это привело к тому, что Россия начала приостанавливать участие в сделке. А с понедельника (17 июля) выходит из нее. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано соответствующее заявление с детальными разъяснениями позиции России по данному вопросу.

Наконец-то после множества "грозных предупреждений", заканчивавшихся пресловутым "поверим им", то есть недругам нашим, реально стукнули кулаком по столу. Лучше бы, конечно, ботинком или еще чем потяжелее, но и "кулак" вызвал бурю на той стороне. Фон дер Ляйен, например, возглавляющая Еврокомиссию, незамедлительно связалась с представителями ООН и турецкого лидера, запричитала, сердечная, убеждая посредников, чтобы они воздействовали на Владимира Путина и тот отменил свое решение. По некоторым данным, чуть не слезу пустила при этом, так жалко стало ей голодающих африканцев, ради которых, по ее же словам, она и старается. Но о ключевом требовании Кремля - по Сельхозбанку - ни полслова.

Между тем, не секрет, что зерновая сделка России невыгодна. В чем убежден Андрей Суздальцев, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. "Если смотреть узко, то продление [сделки] - это, по сути, наша помощь врагу. Выгодна она Киеву и европейским спекулянтам, которые продают украинское зерно не в Африку, а в Европе".

Тут важно еще вот что. Судя по прошедшим полутора годам со времени начала СВО, Кремль в своих отношениях с недружественными странами резких движений старается не делать (в отличие от них). Отвечает на происки деликатно (скажем так). Как результат - санкционный узел затягивается недругами еще жестче.

Нынешнее решение Кремля едва ли первое действительно симметричное. Как они против нас, так и мы будем против них.

И сразу результат. Да какой! Засуетилась ООН, запричитал ЕС, возбудились янки. Последние в своем фирменном стиле - грозят "последствиями". Что тоже показательно: поняли, что на их силу есть и другая.

Не пора ли нам начать проявлять свою решительность чаще? Если так действовать, то наверняка эффективность того, что мы говорим миру, требуем от гегемона с его подручными, включая НАТО, будет на порядок выше. Или - нет?

Об этом и не только корреспондент "СП" поговорила с известным российским политиком Сергеем Обуховым, членом президиума ЦК КПРФ, доктором политических и кандидатом экономических наук, заместителем директора Центра исследований политической культуры России, депутатом ГД РФ двух созывов.

"СП": После решения Кремля о закрытии зерновой сделки глава ООН кажется впервые за последние год-два, если не больше, взялся что-то сделать на пользу миру. По крайней мере, обещает это. Реально на ваш взгляд, Сергей Павлович?

- Судите сами. Организация объединенных наций давала гарантии в том, что обеспечит выполнение наших условий по этой сделке. Как оказалось, данные гарантии, подкрепленные личными заверениями Гутерриша, ничего не стоят. Но, к сожалению, нет другого такого органа, форума, как ООН, где можно было бы заявлять свою позицию. Другое дело, что мы долгое время плелись в хвосте американской глобальной повестки. А теперь проснулись и начали самостоятельную линию. В той же Африке, в частности. Созданием БРИКС. Иначе ситуацию не переломить. Да и за ООН нужно и можно бороться, я так считаю. А для этого России необходимо стать центром мировой силы. Для чего проводить иную, чем прежде, внутреннюю политику. Развиваться экономически и политически. Прирастать союзниками. Предлагать новую идеологию, а не перепевать либеральные мантры, рассказывая о традиционных ценностях, в то время как их реализация торпедируется сторонниками либерализма.

"СП": Нынешнее решение имеет, как говорится, большой вес…

- Да. Но от заявления Кремля зерновая сделка еще не остановится. Реализация этого решения предполагает серьезное силовое противостояние. Первым делом требуется не допустить выхода из Одессы украинских кораблей с зерном. И чтобы нам в этом не препятствовали разного рода посредники.

"СП": Среди них - Турция, с которой ссориться нам явно не с руки…

- Турки - главные бенефициары. Мы видим, как постепенно нарастет ужесточение их антироссийской позиции. На что Анкара способна, чтобы додавить Россию, мы на самом деле можем только догадываться. Запад ведет с Эрдоганом активные разговоры о том, чтобы он, наплевав на Россию, способствовал вывозу украинского зерна.

"СП": А в чем конкретно тут интерес турков?

- Там сейчас большие сложности с экономикой. Национальная валюта девальвируется. Для Турции посредничество в данной сделке - очень выгодный бизнес. Запретив его, Москва фактически лишает Анкару большой доли доходов. Удар под дых!

"СП": А мы можем противостоять Эрдогану в этом деле, не ссорясь с ним?

- Непростой вопрос. Есть важная сфера наших интересов с турками: морские проливы, логистика захода в Сирию… Как, к слову, и с украинской элитой. Неслучайно российскими войсками не уничтожаются ни тоннели, ни мосты незалежной, через которые она получает западное оружие. Плюс российский газ продолжает поступать европейцам через украинскую трубу. И редкие металлы… Вот с чем надо еще разбираться - где у нас зона собственных интересов, насколько она важна. И где - одна сплошная торговля.

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"СП": США в контексте зерновой сделки пригрозили Кремлю некими последствиями. Какими, интересно? Где они еще нам не нагадили?

- Госдеп с помощью своего глобального информационного доминирования пытается доказать странам третьего мира, что именно из-за России им грозит голод. Не зря мы анонсировали саммит со странами Африки в конце июля в Петербурге. И укрепляем контакты по линии БРИКС. Все для того, чтобы донести свою истинную позицию. Мы долго не могли выйти из зерновой сделки, потому, что не были к этому готовы. Но теперь проработали вопросы блокирования Одессы. И информационного наступления в развивающихся странах.

Собственно, почему не работают в полную силу антироссийские санкции? А потому, что значительная часть третьего мира сохраняет нейтралитет по отношению к РФ, к событиям на Украине, в Европе. И Запад будет сейчас использовать выход из зерновой сделки, чтобы настроить всех против нас.

"СП": Тут бы еще какое-нибудь наше жесткое решение, чтобы ЕС не расслаблялась! А лучше сразу несколько. Пусть узнают, наконец, "Кузькину мать", как завещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев! Долго терпели мы их лай, пора самим гавкнуть. Как считаете?

- В этом нужна, безусловно, системная работа. А не разовые акции. И воля власти. Пора показать свою силу не только оружием. Иначе ситуацию не переломить.

Источник - svpressa.ru
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