Кырпрез Жапаров улетел в Аравию с очередным дай-дай-визитом

00:08 18.07.2023

Президент Садыр Жапаров 18-20 июля с рабочим визитом посетит Саудовскую Аравию



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 18-20 июля по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда с рабочим визитом посетит Королевство Саудовской Аравии для участия в первом Саммите глав государств "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".



По словам, заведующего отделом внешней политики Администрации президента Муратбека Азымбакиева, в рамках мероприятия лидеры стран обсудят вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Также запланирован ряд двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с главами арабских государств Залива.



Это первый в истории регионов Саммит глав государств в настоящем формате, сказал Азымбакиев.