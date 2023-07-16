Безграмотный либеральный произвол – суть "экономики" России, - М.Делягин

00:10 18.07.2023 Проводники либерально-монетаристской политики в России

безграмотный либеральный произвол – новое издание хрущевского волюнтаризма

Михаил Делягин



Преставления о либерализме как об идеологии свободы и ответственности личности в духе Вольтера отстают от жизни более чем на столетие. Еще в начале ХХ века финансовый спекулятивный капитал, приобретая всемирный характер и создав свою организационную структуру в виде Федеральной Резервной Системы США, освоил либерализм и превратил его в свое оружие.



С тех пор либералы представляют из себя слуг финансовых спекулянтов – обычно против интересов своего народа, так как объективные интересы таких спекулянтов, заключаясь в минимизации размеров государств и обеспечении нестабильности, прямо противоречат интересам нормальной человеческой жизни.



Россия, кстати, являлась мировым лидером и в этой сфере: первый "чистым" либералом из руководителей государств был наш Керенский.



В ходе уничтожения Советского Союза в конце 80-х и начале 90-х годов значительная часть советских демократов стала российскими либералами. Их трансформация была стремительной и часто незаметной даже для них самих: как демократы они считали своим долгом служить наиболее свободной части общества, которой тогда был нарождающийся бизнес, а как реалисты быстро приходили к необходимости служить наиболее влиятельной части этого бизнеса. Ей были сначала олигархи, затем финансовые спекулянты: сначала туземные, а потом глобальные.



В результате демократы за небольшим исключением честных людей стали либералами, обслуживающими превращение России в западного донора жизненно важных ресурсов (деньги, сырье, технологии). Удержание нашей страны в этом колониальном, по сути, положении требовало колониальной же социально-экономической политики, которая обеспечивает вывод из страны сырья и капитала при блокировании развития производства добавленной стоимости и технологического прогресса. Неоднозначную позицию в этой проблеме занимают денежные власти России – Центральный банк и Министерство финансов.



Банк России тормозит развитие экономики дорогим кредитом, стимулированием вывоза капитала из страны и периодическими дестабилизациями валютного рынка под прикрытием необходимости борьбы с инфляцией. Инфляция вызвана произволом монополий, не имеющим отношения к денежной политике, но под предлогом борьбы с инфляцией ЦБ РФ и Минфин, при ключевой роли Банка России, ограничивают страну искусственно созданным денежным дефицитом. Когда в результате этого экономика оказывается на грани стагнации, ее подстегивают девальвацией.



При этом ссылка на ухудшение торгового баланса страны являются некорректной, так как Банк России полностью определяет курс рубля. Ведь он определяет как предложение валюты на рынке (например, хотя и не только, через установления обязательной части репатриируемой валютной выручки – от нуля, как сейчас, до 100%), так и рублевый спрос на нее (предоставляя крупным банкам эмитируемые рубли с требованием одолжить их Минфину или без такого требования).



В свете этого недавнее ослабление рубля представляется прямой реакцией Банка России на улучшение показателей отечественной промышленности. Ее оживление создает угрозу того, что часть зарабатываемых страной валюты будет не возвращаться за рубеж в форме бегства капитала, а находить свое применение внутри страны, переставая тем самым быть ресурсом глобальных финансовых спекулянтов.



Чтобы этого не произошло, надо ослабить экономику еще большим удорожанием кредита, повысив ставку ЦБ. Обоснованием же этого повышения и становится пресловутый "рост инфляционных ожиданий", вполне естественный после девальвации рубля (которая и сама по себе бьет по экономике, удорожая по-прежнему преимущественно импортное оборудование).



Минфин же, для которого ослабление рубля – это просто дополнительные (девальвационные и дефляционные) доходы бюджета без соответствующей индексации его расходов (то есть с реальным обесценением бюджетных обязательств ниже потребностей бюджетополучателей), прагматично пользуется рублевой массой.



Либеральное руководство Минфина сделало (в том числе при помощи пресловутого бюджетного правила, запрещающего использовать деньги России на ее нужды) главным приоритетом бюджета замораживание денег налогоплательщиков в резервах, - чтобы они не обеспечивали развитие страны и решение не насущных проблем. В результате при огромных резервах бюджета (сейчас значительно более 12 трлн.руб., причем за первую половину 2023 года фонд национального благосостояния вырос почти на 2 трлн.) государство систематически берет в долг, тратя деньги на процентные выплаты.



Процентные выплаты за ненужные бюджету займы (в 2022 году 1,3 трлн.руб. по сравнению с 1,1 трлн. в 2021)представляют собой, по сути, субсидирование финансовых спекулянтов деньгами налогоплательщиков. Это наглядная демонстрация того, что финансисты-либералы служат интересам спекулянтов в ущерб интересам развития производства и технологий.



Огромные дополнительные расходы бюджета (в 2022 году – 31,3% расходов, или 7,4 трлн.руб.) наглядно опровергли утверждения Минфина о том, что денег нет, так и догмы 90-х о том, что дефицит бюджета обязательно ведет к инфляции.



Значительный дефицит второй половины прошлого и первой половины этого года во многом финансируется за счет эмиссии Банк России на покупку госбумаг. Однако до тех пор, пока монетизация экономики остается крайне низкой, и денежный голод сохраняется, это не оказывает никакого инфляционного давления (как и во время ремонетизации экономики правительством Примакова – Маслюкова, спасшим Россию от последствий либерального дефолта 1998 года).



Все налоговое и таможенное регулирование ориентировано либералами от финансов на вывоз капитала из страны и подавление производства вместо развития производства добавленной стоимости и технологий. Символ этого - налоговый маневр, из-за которого цена бензина взлетела, а все НПЗ страны стали убыточными, и бюджет дотирует их в размере 3,2 трлн руб - в размере годового дефицита! Это не только не прекращено, но с 2022 года распространено еще и на черную металлургию.



Наконец, Минфин постоянно осуществляет хаотичное, по сути, произвольное распределение денег между регионами, создавая тем самым серьезные напряжения и диспропорции. Это цена отказа от обеспечения права человека на жизнь в виде гарантирования реального прожиточного минимума и, в дальнейшем, минимальных социальных стандартов, что автоматически поставило бы всю межбюджетную политику на прочную объективную основу.



Безграмотный либеральный произвол – новое издание хрущевского волюнтаризма – является основой финансовой политики современной России. Поэтому экзистенциальные угрозы, стоящие перед Россией требуют идеологического, концептуального (и лишь потом кадрового) оздоровления Банка России и Минфина. Источник - delyagin.ru

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