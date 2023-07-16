Победа без войны. Китай готовится к выборам на Тайване, - Владимир Овчинский

00:33 18.07.2023 Победа без войны. Китай готовится к выборам на Тайване

Владимир Овчинский



13 июля 2023 г. Институт изучения войны (ISW) опубликовал Еженедельный бюллетень "Китай-Тайвань" посвященный путям Коммунистической партии Китая к контролю над Тайванем.



Президентские выборы и выборы в законодательные органы Тайваня пройдут 13 января 2024 года.



Политический спектр Тайваня (Китайская Республика) в значительной степени разделен между Демократической прогрессивной партией (ДПП) и Гоминьданом (Гоминьдан).



ДПП в целом поддерживает тайваньскую автономию, тайваньскую идентичность и скептицизм по отношению к Китаю.



Гоминьдан выступает за более тесные экономические и культурные отношения с Китаем, а также за более широкое соответствие китайской идентичности.



ДПП под руководством президента Цай Инвэнь контролирует президентские и законодательные органы с 2016 года.



В этот цикл президентских выборов также входит кандидат от Тайваньской народной партии (ТНП) Ко Вэньчже, который представляет свое движение как аморфную альтернативу ДПП. Для президентских выборов на Тайване нормально иметь сторонних кандидатов, но ни один из них никогда не выигрывал.



Вопросы по обе стороны пролива вновь стали главной темой дебатов на президентских выборах в Тайване. Скандалы с сексуальными домогательствами ( допущенными руководящими членами ДПП) и барбитуратами (одна из воспитательниц детских садов якобы усыпляла детей с помощью средств от кашля, содержащих барбитураты), на которых тайваньское медиапространство сосредоточилось большую часть мая и июня 2023 года, больше не являются главными новостями в СМИ и не оказывают существенного влияния на выборы.



Кандидат в президенты от ДПП Лай Цзин-тэ и президент Тайваня Цай Инвэнь публично извинились за скандал с сексуальным насилием, который в первую очередь затронул ДПП в начале июня, и запустили три внутрипартийных процесса для предотвращения дальнейших сексуальных домогательств в партии.



Скандал с барбитуратами, который в первую очередь затронул кандидата в президенты Гоминьдана и мэра города Нью-Тайбэй Хоу Ю-и в мае-июне, побудил Хоу публично извиниться за скандал. Департамент образования города Нью-Тайбэй выборочно проверил несколько десятков дошкольных учреждений и проверил кровь 34 детей в течение июня, но не обнаружил никаких следов барбитуратов.



Замечания кандидатов от Гоминьдана и ДПП в начале июля переместили предвыборный нарратив от скандалов и снова сосредоточили внимание на отношениях по обе стороны пролива. Кандидат в президенты от Гоминьдана Хоу Юй и кандидат в президенты от ДПП Лай Чинг-тэ по отдельности вновь подчеркнули центральное значение вопросов по обе стороны пролива для выборов с начала июля, после того как освещение скандалов в СМИ утихло.



4 июля Лай опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой подробно описал свой "мирный план, состоящий из четырех столпов". Он призвал усилить военное сдерживание Тайваня, рассматривать экономическую безопасность как вопрос национальной безопасности, сотрудничать с демократиями по всему миру и поддерживать статус-кво по обе стороны пролива.



Статья вызвала критику со стороны Гоминьдана. Представитель Гоминьдана Линь Цзясин заявил, что четыре столпа Лая затрудняют поддержание статус-кво и содержат конфронтационное мышление, которое усугубит напряженность по обе стороны пролива.



Кандидат в президенты от ТНП Ко Вэньчже раскритиковал четыре столпа Лая как недостижимые при администрации ДПП из-за ее плохих отношений с Китаем, которые затрудняют диалог.



Лай также представил президентские выборы как выбор между сближением с Белым домом или Чжуннаньхаем (резиденция руководства КПК). Он заявил, что Тайвань приближается к Белому дому при президенте Цай Инвэнь и что он продолжит вести страну в этом направлении в качестве президента.



Хоу Юй-и отказался от своего возражения против продления обязательной воинской повинности для тайваньских мужчин с четырех месяцев до одного года. Хоу заявил 3 июля, что он ограничит обязательную военную службу четырьмя месяцами, чтобы "обеспечить стабильность и мир по обе стороны пролива" к одному году, но он выступает против системы ДПП "3+1". Эта система позволяет студентам университетов получить как диплом, так и военную службу за четыре года.



Газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что Пекин пытается использовать "более тонкий подход", чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы на Тайване. Этот "более тонкий подход" подразумевает, что КПК не так сильно атакует ДПП, как на предыдущих выборах. Вместо этого партия предпринимает комбинацию принудительных действий.



SCMP процитировал неназванный источник тайваньской службы безопасности, заявивший, что КПК стремится вызвать страх на Тайване, приравнивая голосование за ДПП к голосованию за войну. Он также стремился возложить ответственность за напряженность по обе стороны пролива на ДПП посредством обмена сообщениями в TikTok и более частых военных действий НОАК возле Тайваня.



Источник утверждал, что КПК навязывает тайваньской внутренней аудитории нарративы, в которых страны, дружественные Тайваню, такие как Соединенные Штаты, представляются ненадежными. Неназванный источник также заявил, что КПК принуждает тайваньское общественное мнение, "сначала приостанавливая импорт определенных тайваньских товаров, а затем возобновляя поставки по мере приближения выборов". "Это согласуется с предыдущими оценками ISW о том, что КПК имеет рычаги воздействия на каждого из тайваньских кандидатов в президенты в отношении политики по обе стороны пролива из-за построения описательной части выборов "мир против войны".



Усилия КПК показывают, что партия создает условия для формирования тайваньского политического ландшафта независимо от исхода президентских выборов на Тайване.



Комментарий В.О.:



В то время, когда известные аналитические центры США основное внимание уделяют прогнозированию военного противостояния между Китаем и Тайванем, Китаем и США в преддверии выборов на Тайване в 2024 году, сам Китай основную ставку делает на "победу без войны".



Речь идет об использовании инструментов современной информационно - психологической войны на базе контроля над социальными сетями Тайваня с помощью чат–ботов искусственного интеллекта и применения других информационно–коммуникационных технологий.



Союзником Китая здесь является Гоминьдан, который не стремится к резкому "физическому" объединению с Китае. Его задача - вернуть статус–кво отношений с Китаем до того как к власти на острове пришла ДПП, которая пытается сделать Тайвань форпостом США в противостоянии Китаю. Источник - zavtra.ru

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