Самосознание современной правящей в России элиты совершенно несоразмерно и неадекватно критичности исторической ситуации, - А.Дугин

00:38 18.07.2023

Вызвать русских отцов

если мы провозгласили себя государством-цивилизацией, то либо мы начинем соответствовать этому, либо нас разорвут в клочья.



Все более острым становится ощущение, что зазор между нашим пониманием войны и пониманием ее же со стороны коллективного Запада нарастает.



Россия восстала на Запад как ребенок на своих родителей. Ведь до последнего на всех уровнях власти говорилось, что Россия - часть западной цивилизации, еропейская страна. А раз так, то она дитя Запада, ведь очевидно, что Запад в отношении своей же собственной цивилизации старше, центральнее и ответственнее, то есть Запад - отец, родители. И раз такое старшинство признавалось (а это следует из формулы Россия = европейская страна напрямую), то Запад Россию и поучал - что можно делать, а что нет. Да, ребенок был огромным и грозным, но с точки зрения Запада диким, тупым и вероятно больным.



И вот Россия решила восстать. Но это восстание остается в чем-то на удивление детским. При всей радикальности разрыва, Москва нет-нет, да и бросит умоляющий испуганный взгляд в сторону старших. Хотя и повторяет "все кончено, вы меня обманули, я ухожу из семьи…" Так пятилетний мальчик пытается уйти из дому, но все все время оглядывается, не побегут ли за ним родители. С надеждой, что побегут. И все поправится.



Отсюда наивные надежды на красные линии, на зерновые и аммиачные сделки, на то, что Украину не примут в НАТО и наконец-то начнут договариваться. Центр мысли, субъект, несмотря на СВО, по-прежнему находится где-то вовне, а точнее на Западе. Там технологии, прогресс, деньги, правила… Там центры принятия решений. Эти решения нас возмущают, но на себя как может полагаться взбунтовавшийся малыш, наша инфантильная, насквозь либеральная, то есть западо-зависимая элита?



Запад родительски смотрит на поведение всбесившегося ребенка, и сам не знает что с ним делать. Но так как все границы в контексте западной цивилизации и ее правил перейдены, причем не Западом, а нами, решившими бросить вызов глобализму и доказать, что мы уже вполне самостоятельные и взрослые, чтобы начать делить имущество, то в глазах Запада то, что сейчас развертывается на Украине, это операция "наказание".



Вот тут-то самое время позвать русских старших. Не детей из созданной в 1991 году так и не состоявшейя до конца Российской Федерации, а отцов из Третьего Рима, Российской Империи и СССР. Вот они-то, русские взрослые, никогда не считали Россию частью Запада, и естественно осознавали себя субъектами особой, отдельной от Запада цивилизации - православно-имперской или советской. И вели себя соответствующим образом.



Но такое осознание означает не только радикальную смену главенствующего мировоззрения, но и стремительную ротацию элит. Мы воюем со взрослым врагом. Цивилизационно взрослым, хотя он натравил на нас армию зомби. Эти маньяки лишь аватар, которым управляют вполне осмысленные и трезвые операторы. СВО не игра, а война. А война дело взрослых людей. Малыши пошли на фронт, и теперь у них нет иной перспективы, как стремительно повзрослеть, резко стать старше. Кое-кто это уже прошел. Но в целом именно прозападный инфантилизм системы остается нетронутым. Отсюда и наши неудачи, а также марши и мятежи.



Самосознание современной правящей в России элиты совершенно несоразмерно и неадекватно критичности исторической ситуации. Ведь и коррупция и ее патологический расцвет следствие не просто жадности, но и полной безответственности - так безгранично и произвольно относится к предметам и пище еще невоспитанный младенец, тянет себе в рот, все что попадается под руку.



Так что выход только один: позвать русских отцов и стремительно взрослеть. Если мы провозгласили себя государством-цивилизацией, то либо мы начинем соответствовать этому (а исторической опыт у нас есть), либо нас разорвут в клочья.



Александр Дугин

16.07.23