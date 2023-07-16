Проснулся. Кырпремьер Жапаров не понимает, чем занимаются восемь замов министра экономики

00:44 18.07.2023

17 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Акылбек Жапаров не понимает, чем занимаются восемь замов министра экономики



Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в коллегии Министерства экономики по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Заслушана информация министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева и его заместителей.



"Я ранее предупреждал, что за каждым заместителем должно быть закреплено определенное направление деятельности министерства, сегодня мы заслушаем отчет о проделанной работе всех заместителей министра", - отметил Акылбек Жапаров.



Министр экономики и коммерции отметил, что по итогам проведенной работы обеспечена макроэкономическая стабильность. ВВП вырос на 3,9 процента и составил 453,4 миллиарда сомов. Данияр Амангельдиев добавил, что план антикризисных мер исполнен в полном объеме.



Глава кабинета министров принял к сведению доклады министра экономики и коммерции и его заместителей и высказал ряд замечаний и предложений по дальнейшей деятельности министерства. Он поручил усилить работу по линии фондов развития.



"Я не вижу вашу работу по фондам развития, они ведь реальные инструменты для развития экономики и бизнеса, почему вы их не используете в полной мере, надо усилить работу в данном направлении и закрепить за ними одного заместителя", - отметил Акылбек Жапаров.



Глава кабмина поручил представить цифровую карту рабочих мест. Он отметил, что катастрофически не хватает работников в больших отраслях экономики - строительстве, швейной отрасли, промышленности. Рабочие места созданы, но они пустуют, такого быть не должно.



"Я должен знать, сколько новых рабочих мест создано, какие специальности нужно вводить, эти данные должны быть у Министерства образования и науки. Не вижу работу в данном направлении", - подчеркнул Акылбек Жапаров.



Он раскритиковал работу заместителя министра экономики и коммерции Каната Абрахманова.



"Зачем мне замминистра, который не знает, что такое антидемпинговые пошлины. Каждый сотрудник министерства должен знать такие вещи, не говоря о заместителе министра. Экспорт растет, экономика набирает обороты, надо успевать идти в ногу со временем. Рынок сбыта растет, ему тоже не уделяется должного внимания. Не могу понять, чем занимаются восемь ваших заместителей! На практическую экономику тоже нужно обратить внимание, наши земли в торговых портах в Абу-Даби, Бендер-Аббасе, кто занимается их деятельностью. Надо усилить работу по борьбе с ввозом контрабандных товаров. Одним словом, нужно работать не покладая рук", - заключил Акылбек Жапаров.



Он рассказал, что в четверг состоится заседание кабинета министров за первое полугодие 2023 года, где каждому заместителю министра дадут персональную оценку.