Казах Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу

01:13 18.07.2023

Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу



В Улан-Баторе (Монголия) проходит Чемпионат мира-2023 по джиу-джитсу. Во второй день соревнований не имел себе равных казахстанец Женис Нурлыбаев, который завоевал золотую медаль на втором для себя мировом первенстве, сообщает Zakon.kz.



На нынешний Чемпионат мира приехали более 500 участников из 41 страны. Спортсмен из Уштобе (Алматинская область) Женис Нурлыбаев завоевал "золото" соревнований второй раз в своей карьере. Первый раз он стал лучшим в Абу-Даби (ОАЭ) два года назад.



В Улан-Баторе Женис Нурлыбаев (56 кг) признан сильнейшим спортсменом мира в дисциплине "файтинг". В этой же весовой категории бронзовую медаль примерил еще один казахстанец – Самат Сарсенулы.



Стартовый день Чемпионата мира по джиу-джитсу также принес немало наград в нашу копилку, было завоевано 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали. Гимн Казахстана играл в честь ​Русланхана Мадиханова (69 кг), Армана Тойбагарова (77 кг), Евгения Макшанцева (+94 кг) и Рамазана Кусаинова (-94 кг).



​Серебряными призерами мирового первенства стали Тимур Сыдыков (69 кг), Дидар Бакижанов (84 кг) и Мурат Бермухаметов (94 кг), Еркебулан Алтынбеков (+94 кг). "Бронзой" отмечен Айбар Есенгалиев (+94 кг).



Казахстанские файтеры завоевали еще 4 награды: Жанибек Абу-Бакир (62 кг) – "золото", Нурсултан Дуйсенкулов (77 кг) и Айгерим Торегожина (48 кг) – "серебро", Аслан Канатбеков (62 кг) – "бронза".



Чемпионат мира-2023 по джиу-джитсу в Монголии завершится 21 июля.



Куандык Шынасилов