Как украсть триллион? У Китая, - Юрий Тавровский

01:18 18.07.2023

Америка создает новый фронт сдерживания Китая – финансовый

Юрий Тавровский



17.07.23

Америка создает новый фронт сдерживания Китая – финансовый. Украв у России 300 миллиардов долларов, США вошли во вкус, и теперь готовит изъятие 850 миллиардов у Китая в надежде, что тот тоже "утрется".



Это следует из публикации хорошо информированного вашингтонского издания The Hill: Американцы неожиданно вспомнили, что частные вкладчики располагают китайскими суверенными, т.е. государственными облигациями на сумму свыше триллиона долларов.



Эти займы размещало еще правительство Китайской Республики в главе с Чан Кайши и о них не вспоминали ни во время конфронтации с властями КНР во главе с Мао Цзэдуном, ни в период реализации прозападного курса "реформ и открытости" по заветам Дэн Сяопина.



Теперь американцы окончательно убедились в нереальности сохранить Китай в качестве союзника Запада и в невозможности предотвратить его превращение в главного соперника на мировой арене. Исправить ситуацию не удалось ни с помощью высоких тарифов, ни глобальным вытеснением высокотехнологичных компаний. Ужас нарастает из-за роста использования китайского юаня и возможности создания единой валюты БРИКС в обозримом будущем.



Нервной реакцией может стать покушение на средства, которые размещались еще во времена Дэн Сяопина и его последователей на счетах Федерального казначейства. Еще год-два назад на этих счетах было более триллиона долларов, однако китайские власти ускоренно снимали средства и по последним данным на китайской "сберкнижке" остается примерно 850 миллиардов.



При всей сенсационности информации The Hill и даже возможности запуска таким образом фейка, нельзя исключить вероятности подготовки к масштабному шантажу или даже грабежу Поднебесной. Арест российских 300 миллиардов тоже поначалу казался немыслимым, но воплотился в жизнь.



Продавать душу дьяволу грешно и опасно.