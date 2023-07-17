Зерновая сделка недотянула до годовщины, - Геннадий Петров

07:25 18.07.2023

Политические и экономические последствия разрыва договоренностей очень скоро проявятся

Геннадий Петров

17.07.23

Турецкий балкер TQ Samsun – последнее судно, которое вывезло из Одессы груз в рамках зерновой сделки.

РФ объявила о выходе из зерновой сделки, предупредив, что вернется к ней, как только ее российская часть будет выполнена. Турция, США, Евросоюз, ООН, добивавшиеся от Москвы противоположного решения, недовольны. Однако подрыв Керченского (Крымского) моста, по существу, не оставил РФ выбора. После него жест доброй воли по зерновой сделке выглядел бы как проявление недопустимой слабости. Теперь весь вопрос в том, каковы будут практические последствия принятого решения. Приведет ли оно к выполнению российских условий зерновой сделки и повлечет ли за собой кардинальное изменение ситуации в акватории Черного моря?



О прекращении действия зерновой сделки объявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации – истекает срок 17 июля, к сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки незамедлительно", – сказал он журналистам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в тот же день Россия уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о своих возражениях против продления зерновой сделки.



Детально позиция Москвы была изложена в заявлении российского внешнеполитического ведомства. МИД РФ отметил, что "вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу": из вывезенных 32,8 млн т грузов более 70% было направлено "в страны с высоким и выше среднего уровня доходов, включая ЕС". На долю же поставок в беднейшие государства пришлось лишь 3% грузов. В заявлении МИД это объясняется тем, что западные корпорации после снятия в Украине моратория на продажу пахотных земель в значительной мере скупили их, став "главными бенефициарами от украинского зернового экспорта". К этой теме есть отсылка в конце документа. Там предлагается европейским союзникам Киева вывозить украинское зерно по суше. "Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то еэсовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны", – предупреждает российский МИД.



В заявлении – правда, без примеров – говорится о том, что "киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов". Упомянуты в нем и западные санкции, коснувшиеся в том числе безвозмездных поставок беднейшим странам минеральных удобрений из РФ, проходивших под эгидой ООН. Претензии в связи с этим выдвигаются не только Западу, но и ооновцам, которые "сначала не нашли места для упоминания России в своих пресс-релизах, а потом и вовсе не пришли на церемонию передачи груза" – двух партий, поставленных в Малави и Кению.



Но главные вопросы у Москвы вызвало невыполнение ни одной из задач, указанных в меморандуме Россия–ООН, который положил начало зерновой сделке. "Россельхозбанк не переподключен к системе SWIFT, ввоз в РФ сельскохозяйственного оборудования и запчастей к нему по-прежнему запрещен, а зарубежные счета российских сельскохозяйственных компаний все еще заморожены". Наконец, "вся территория нашей страны объявлена зоной военных рисков с непомерно высокими ставками страхования до уровня запретительных, а иностранные порты закрыты для доступа наших судов и грузов". МИД упомянут и аммиакопровод Тольятти–Одесса, ответственность за подрыв которого в заявлении возлагается на украинские власти.



Возражение против зерновой сделки, пояснило российское внешнеполитическое ведомство, означает с 18 июля "отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря", а также расформирование совместного координационного центра по безопасности транспортировки зерна, который был открыт в прошлом году в Стамбуле.



Таким образом, прекратила свое существование зерновая сделка, просуществовавшая без малого год. Она была заключена в прошлом году, 22 июля, и всего лишь на 120 дней, но с тех пор продлевалась трижды, хотя Москва и заявляла о невыполнении российской части договоренностей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее давал понять, что так будет и на этот раз. Не потерял он оптимизма относительно перспектив продления сделки и в понедельник. "Несмотря на озвученное сегодня заявление, полагаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать", – сказал Эрдоган журналистам перед отлетом в ближневосточное турне. По словам турецкого президента, он намерен обсудить ситуацию со своим российским коллегой. Кстати, Эрдоган напомнил и о том, что хотел бы лично увидеть Путина в августе в Турции. Кремль не подтвердил, по крайней мере пока, что такой визит запланирован. Интересна реакция ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, осудив выход РФ из зерновой сделки, сообщила о том, что Евросоюз продолжит помощь вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины через "коридоры солидарности". То есть транзитом через соседние государства. Однако Владимир Зеленский в соцсети объявил, что Украина и далее будет поставлять свое зерно через Черное море. О действиях на случай, если Россия будет этому мешать, на Западе, по крайней мере сразу после заявления МИД РФ, не говорили. Впрочем, накануне в интервью CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал РФ в случае выхода из зерновой сделки "колоссальные дипломатические издержки", так как "остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отказалась обеспечить страны глобального Юга" необходимым продовольствием.



Как бы то ни было, движение судов с украинским зерном по черноморскому маршруту в понедельник прекратилось. Последний из них, турецкий балкер TQ Samsun вышел из порта Одессы в воскресенье.