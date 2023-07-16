Конец Германии? что стало с европейской мечтой, - Андрей Фурсов

07:51 18.07.2023

Конец Германии?

что стало с европейской мечтой

Андрей Фурсов



Евросоюз с самого начала был искусственным образованием - и это несмотря на то, что после разрушения Римской империи делались постоянные попытки восстановить единую Европу. Первая попытка такого рода - империя Карла Великого, де-юре распавшаяся в 843 г. После этого попытки объединить Европу развивались по двум линиям - гвельфской и гибеллинской.



В конце ХI в. развернулся конфликт между императорами Священной Римской империи германского народа (династия Гогенштауфенов) и римскими папами. Гвельфы - это те, кто поддерживал пап, представляя в основном торговцев, ремесленников, аристократические семьи Северной Италии и Южной Германии; гибеллины поддерживали императоров, к ним принадлежала по большей части феодальная знать, народные средние (бюргерские) и низовые слои.



После поражения Гогенштауфенов проекты объединения Европы можно условно поделить на "гвельфские" (преимущественно "аристократические") и "гибеллинские" (преимущественно "демократические"). Евросоюзы, которые пытались строить Наполеон и Гитлер, были гибеллинскими с небольшой аристократической "горчинкой". Нынешний Евросоюз - это гвельфский проект, реализованный под американо-масонским "всевидящим оком" и в немалой степени благодаря разрушению СССР.



Когда-то Ф. И. Тютчев заметил, что с появлением империи Петра империя Карла в Европе невозможна. И действительно, именно "фланговое государство" (Л. Дехийо) историческая Россия (правда, в союзе с другим "фланговым государством" - Великобританией) ломала все попытки воссоздания каролингской "центральной" империи, будь то Наполеоном, Вильгельмом II или Гитлером.



Показательно и символично, что Евросоюз оформился одновременно с разрушением СССР - "аватары" империи Петра I. При этом, однако, Западная Европа проглотила нечто чужеродное ей, нечто такое, что она неспособна переварить, а мы знаем, что бывает в результате несварения желудка. Восточная Европа в ее нынешнем состоянии, с одной стороны, и проблемы западноевропейских интеграторов ("жадность фраера сгубила"), с другой, суть результаты этого несварения.



Совершенно ясно, что есть Евросоюз для тех, кто, как сказал бы один гоголевский герой, "почище-с" - это каролингское ядро, и для тех, кто "погулять вышел". Каролингское ядро - серьезная опасность и для ультраглобалистов, и для умеренных глобалистов США. Они стараются максимально ослабить его с помощью, с одной стороны, проатлантической части западноевропейских элит, чьи интересы блюдет тупая и самодовольная брюссельская бюрократия; с другой стороны - так называемой "молодой Европы", в которой больше всех холуйствует польское руководство.



"Нынешняя Европа уничтожается неолиберальной капиталистической системой, положившей конец социальному государству. Подчиненные банками и корпорациям правительства объявили экономическую войну собственному населению, ежемесячно урезая социальные достижения и завоевания веков борьбы граждан за свои права. Европейские заложники системы будут все более беспощадно эксплуатироваться в интересах мировых элит.

В мире стремительно растущей концентрации богатств и прогрессирующих технологий, которые поставлены на службу не человечеству, а власти, жители вчерашних благополучных стран оказываются все беднее и беззащитнее. Стихийные беспорядки, все чаще повторяющиеся в "цивилизованном мире" - прямой результат стремительно ухудшающегося качества жизни большинства. Нынешняя мировая система не способна решить этих проблем, она - их причина", - Олег Ясинский



Впрочем, против каролингского ядра у ультраглобалистов и глобалистов (здесь их интересы совпадают, хотя и не полностью, а по принципу "кругов Эйлера") есть оружие помощнее. Они его и применили в 2015 г. в виде "миграционного кризиса", формально спровоцированного атлантистской обслугой Глобозапада и Глобамерики, усиленно превращающих Европу в ПостЗапад.



Среди мигрантов было почему-то много молодых здоровых мужчин, а сам "бурный поток" производил впечатление неплохо управляемого скрытыми лидерами.



В 2012 г. во время визита в Европу Обама заявил, что XXI в. будет веком формирования новых наций. Чуть позднее Меркель выразилась в том смысле, что к середине XXI в. не будет никаких немцев, а будут общеевропейцы. Так с 1980-х-1990-х годов против европейцев заработало то, что планировалось только для немцев в 1944-1945 гг. и что было отработано на них в 1950-е-1970-е годы. Причем первый и главный удар пришелся опять же по немцам: Германия принимает больше мигрантов и беженцев, чем другие страны; в ней 51% беженцев охвачены программами интеграции - по сравнению с 34% в Швеции и 11% в Греции. Иными словами, именно Германия опять стала полем эксперимента социальной инженерии по выведению "новых немцев" - населения с фрагментированной деэтнизированной идентичностью.



Само наличие мигрантов меняет жизнь и поведение "коренных немцев", делает их "новыми немцами". Именно так назвали свою книгу Герфрид и Марина Мюнклеры, с удовлетворением, я бы даже сказал, радостно констатирующие, что "статичная Германия" уходит в прошлое, вместе с четкими ("stark") национальными границами и прежней идентичностью. Новая Германия становится более открытой, неформальной, разнообразной, но и - вынуждены констатировать супруги - более тревожной и нервной.



Выходит, плата за "открытость" - стрессы, тревоги, более нервная жизнь? Выходит, так. Неслучайно в ФРГ появляется все больше книг с названиями "Нервная республика" (и будет нервная, если учесть связанный с мигрантами рост преступности, прежде всего - в крупных городах типа Берлина, Мюнхена, Кельна, больше похожих своим интернациональным составом друг на друга, чем на окружающие их немецкие земли и, как все мегаполисы, превращающихся в неовавилонские башни, само появление которых предвещает катастрофу и провал в темновековье), "Страх за Германию" (и будет страшно, если под Новый 2015 год в одном только Кельне около тысячи женщин подверглись нападениям), "Конец Германии" (кстати, наибольшую численность в Германии составляют лица в возрасте 50-54 лет).



"Особенность Европы в том, что европейская элита утратила всякое чувство реальности в экономике. Все началось с экологического перехода, потому что в рамках "зеленых" пакетов принимались меры разрушительные для будущего европейской экономики. Но нечего удивляться тому, что европейцы с такой готовностью идут на санкции столь разрушительные для европейской экономики. Просто европейские власти уже привыкли принимать меры, которые вредят экономике. Они уже приступили к зеленому переходу, а теперь вот переключились на санкции. Поэтому у меня нет никакого рационального объяснения, почему Европа прибегает к подобным мерам. Возможно, это связано с постматериальным поворотом: общество, которое долгое время жило в процветании, отрывается от материальной действительности и сосредотачивается на так называемых постматериальных ценностях. Такое общество уже не замечает тот момент, когда постматериальные ценности начинают подрывать материальную базу, за счет которой живет общество. Мы в Европе уже давно в такой ситуации", - Петр Друляк