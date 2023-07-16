 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.07.2023
09:09  Россия отвечает бандерам только брызгами слюны фейкового "ура-патриота" Медведева
08:55  Анатомия революций: как устроены перевороты в Центральной Азии? - А.Воробьев
08:47  Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык
08:44  Власти Ирана объявили о возвращении "полиции нравов"
08:30  Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах
07:51  Конец Германии? что стало с европейской мечтой, - Андрей Фурсов
07:25  Зерновая сделка недотянула до годовщины, - Геннадий Петров

01:18  Как украсть триллион? У Китая, - Юрий Тавровский
01:13  Казах Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу
00:44  Проснулся. Кырпремьер Жапаров не понимает, чем занимаются восемь замов министра экономики
00:38  Самосознание современной правящей в России элиты совершенно несоразмерно и неадекватно критичности исторической ситуации, - А.Дугин
00:33  Победа без войны. Китай готовится к выборам на Тайване, - Владимир Овчинский
00:10  Безграмотный либеральный произвол – суть "экономики" России, - М.Делягин
00:08  Кырпрез Жапаров улетел в Аравию с очередным дай-дай-визитом
Понедельник, 17.07.2023
19:29  Эрдоган получил под дых, Гутерриш задергался - конец зерновой сделке, - СП
14:27  "Виновата лень". Кырпрез Жапаров рассказал, почему новый Дом правительства строят 800 строителей из Дубая
14:24  Убит лидер Компартии Приднестровской Республики Олег Хоржан
14:19  Скончался патриарх судебного корпуса Кыргызстана - Сакан Сатыбеков
14:18  Казахстан попросил Узбекистан снизить тарифы при транзите грузов в Афганистан
14:17  Узбекским подросткам запретили готовить мороженое и печь хлеб
14:11  Туркменистан рассекретил численность населения - 7 057 841 человек
14:03  Что стоит за порогом Мира техногенной цивилизации? - Владимир Можегов
13:47  Эдуард Ким (Казахстан) взял медаль ЧМ по... мужскому сольному "артистическому плаванию"
13:44  Путин дозрел. "Зерновая сделка" остановлена... или нет. Из словоблудия Пескова ничего не ясно
13:02  ЕвроЛупанарий. Каково было быть проституткой в древнеримских Помпеях (история)
12:59  Рейтинг выживаемости акимов областных центров Казахстана
12:55  Скрытый смысл пригожинского мятежа: Что осталось за кадром
12:50  США перестают быть домом для американцев, - Wall Street Journal
12:45  Все города Казахстана растут бесконтрольно: чем это чревато
12:40  Реконструкция образа Врага в новых условиях, - Н.Руткевич
12:28  Западу не удается "закрыть" российские транспортные коридоры в ЦА, - Эсен Усубалиев
12:16  Посол Польши вызван в МИД Грузии из-за скандала с попыткой похитить анализы (ссанье) Саакашвили
12:15  Вышла в свет дополненная замечательная книга "Корниловы, Карбышевы, Рязанцевы и другие казаки станицы Каркаралинской"
12:09  ТаджВласти решили всерьез бороться против пластиковых пакетов
12:06  Почему Сталин не решился высадить десант Хоккайдо? (история)
11:52  Евросоюз играет с Россией в санкционный футбол. Счет 4:6
10:44  Сумма за предательство Эрдогана известна, - С.Латышев
09:23  Певец Лепс продолжит премировать РосСолдат за подбитые вражеские танки
08:57  В Казахстане хищнически (ради соли) уничтожили уникальное розовое Коряковское озеро
08:13  ЕвроПарламент выдал резолюцию с жесткой критикой Кыргызстана. За давление на СМИ
07:11  В Казахстане проверят законность приватизации вузов
06:16  Крымский мост снова взорван, движение транспорта остановлено
00:30  "Век Турции": сбудутся ли мечты Реджепа Эрдогана? - В.Прохватилов
00:10  5 лживых парадоксов Западной "цивилизации", - Акрам Зуайтер
00:05  Биолаборатории США разрабатывают "расовое оружие" против России и Китая - Роберт Кеннеди
Воскресенье, 16.07.2023
20:44  В Казахстане вновь горит (догорает) Абайская область
19:34  Нунцием (послом) Ватикана в Казахстане, Киргизии и Таджикистане назначен Георг Панамтхундил
16:28  Депутат КазПарламента Базарбек жалко оправдывается, что я делал в казино... э-ээ фишка смотрел
12:50  Названы ответные меры Китая на американские санкции: "Не разменивается по мелочам"
12:49  Бандеровцы начали бить по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами
10:27  Дикий сюр-пиар. ФСБ РФ задержала каких-то укр-олухов... готовивших покушение на Ксюню Собчак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах
08:30 18.07.2023

40 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2023 году Фото - Хабар 24
Все спортсмены были дисквалифицированы.

За шесть месяцев с начала 2023 года уже у 40 казахстанских спортсменов обнаружены запрещенные вещества в крови, передает Caravan.kz со ссылкой на Хабар24.

Сразу 41 казахстанский спортсмен в прошлом году был дисквалифицирован за употребление допинга. Несмотря на то, что в нашей стране придерживаются принципа нулевой терпимости к допингу, скандалов меньше не становится.

"В последние годы о допинговых скандалах в профессиональном спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов. Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и чрезвычайно болезненных проблем мирового и казахстанского спорта.

Это доказывают и последние события: 2 боксеров сборной Казахстана дисквалифицировали за допинг. Бронзовый призер чемпионата Азии Саматали Тольтаев отстранен за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом, а Серик Абзал попался на использовании метастерона." - говорится в сообщении.

Автор: Мелина Азнабакиева

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689658200


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов: Достойная работа – первая ступень к самореализации молодежи
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации
- Существенно увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов планируется в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями Баварского Правительства
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев обсудили ход исполнения совместных казахстанско-узбекских проектов
- В Казахстане сформированы рекомендуемые объемы запасов лука и моркови
- Новые санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля были рассмотрены в Карагандинском областном филиале демпартии "Ак жол"
- Об обязательствах в рамках ОПЕК+
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  