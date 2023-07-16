Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах

08:30 18.07.2023

40 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2023 году Фото - Хабар 24

Все спортсмены были дисквалифицированы.



За шесть месяцев с начала 2023 года уже у 40 казахстанских спортсменов обнаружены запрещенные вещества в крови, передает Caravan.kz со ссылкой на Хабар24.



Сразу 41 казахстанский спортсмен в прошлом году был дисквалифицирован за употребление допинга. Несмотря на то, что в нашей стране придерживаются принципа нулевой терпимости к допингу, скандалов меньше не становится.



"В последние годы о допинговых скандалах в профессиональном спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов. Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и чрезвычайно болезненных проблем мирового и казахстанского спорта.



Это доказывают и последние события: 2 боксеров сборной Казахстана дисквалифицировали за допинг. Бронзовый призер чемпионата Азии Саматали Тольтаев отстранен за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом, а Серик Абзал попался на использовании метастерона." - говорится в сообщении.



Автор: Мелина Азнабакиева