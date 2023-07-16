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|Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах
08:30 18.07.2023
40 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2023 году Фото - Хабар 24
Все спортсмены были дисквалифицированы.
За шесть месяцев с начала 2023 года уже у 40 казахстанских спортсменов обнаружены запрещенные вещества в крови, передает Caravan.kz со ссылкой на Хабар24.
Сразу 41 казахстанский спортсмен в прошлом году был дисквалифицирован за употребление допинга. Несмотря на то, что в нашей стране придерживаются принципа нулевой терпимости к допингу, скандалов меньше не становится.
"В последние годы о допинговых скандалах в профессиональном спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов. Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и чрезвычайно болезненных проблем мирового и казахстанского спорта.
Это доказывают и последние события: 2 боксеров сборной Казахстана дисквалифицировали за допинг. Бронзовый призер чемпионата Азии Саматали Тольтаев отстранен за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом, а Серик Абзал попался на использовании метастерона." - говорится в сообщении.
Автор: Мелина Азнабакиева