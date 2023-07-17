Власти Ирана объявили о возвращении "полиции нравов"

08:44 18.07.2023

"Полиция нравов", исчезнувшая после масштабных протестов, вернулась на улицы Ирана. Пешие и автомобильные патрули будут следить за соблюдением правил обязательного ношения хиджаба.



Иранская "полиция нравов" с 16 июля возобновила пешие и автомобильные патрули, чтобы следить за соблюдением в стране правил обязательного ношения хиджаба, сообщает Al Jazeera.



Полицейские будут сначала выносить предупреждения женщинам, которые не соблюдают дресс-код - например, чтобы они правильно носили хиджаб или сменили одежду на "что-то более свободное и подобающее". Тех, кто будет "настаивать на нарушении этих норм" могут арестовать и доставить в "центры перевоспитания" при полиции.



"Полиция нравов" перестала патрулировать улицы Ирана после масштабных акций протестов по всей стране в прошлом году. Поводом для них стала гибель 22-летней Махсы Амини - она скончалась вскоре после задержания за неправильное ношение хиджаба. Протестующие требовали гендерного равенства, масштабных реформ и смены режима. Женщины в знак протеста сжигали хиджабы и отрезали волосы.



Власти Ирана жестоко подавили протесты, задержав, по оценке ООН, до 20 тысяч человек за участие в них. Число казней в стране в 2022 году выросло на 75% по сравнению с 2021 году - всего было казнено 582 человека.



Ношение хиджаба стало обязательным для всех женщин Ирана в 1983 году, спустя четыре года после Исламской революции, когда в стране была свергнута монархия и провозглашена исламская республика. По действующей редакции уголовного кодекса Ирана, женщины, замеченные на публике без хиджаба, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 10 дней до двух месяцев или штрафу.