Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык

08:47 18.07.2023

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал 17 июля конституционный закон "О государственном языке Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет Фергана.



Законом определен порядок применения государственного – кыргызского – языка.



Он должен использоваться:



- в деятельности госорганов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;



- при подготовке и проведении выборов и референдумов;



- в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах;



- при заключении международных договоров, участником которых является Кыргызстан;



- при разработке нормативных правовых актов, в делопроизводстве и документообороте;



- в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах;



- в информации о товарах и услугах;



- в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей.



Телерадиокомпании, включая частные, обязаны не менее 60% своих передач вести на кыргызском языке;

- при оформлении паспортов, документов об образовании, свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и так далее.



Наименования совместных и иностранных организаций будут оформляться с транслитерацией на государственный язык.

Статьей 32 закона определен перечень категорий граждан, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.



К ним относятся госслужащие, депутаты, работники Национального банка, сотрудники МВД и других правоохранительных органов, юристы, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, педагоги, медицинские работники и ряд других категорий.



Русский язык используется в Кыргызстане в качестве официального языка.



"Кыргызская Республика придерживается принципа свободного пользования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории и гарантирует создание условий для развития этих языков. Каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на создание условий для сохранения, изучения и развития своего родного языка", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Закон о государственном языке инициировал Кабинет министров Кыргызстана, разработкой документа занималась Национальная комиссия по государственному языку. Жогорку Кенеш (парламент республики) принял закон в третьем чтении 31 мая текущего года.



Чиновники Кыргызстана решили резко увеличить госпошлину за получение гражданства Кыргызстана.



Министерство цифрового развития Кыргызстана предложило резко увеличить размеры государственной пошлины за регистрацию иностранцев в стране, а также за получение гражданства республики.



Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на Едином портале общественного обсуждения нормативно-правовых актов, на который ссылается Фергана.



В справке-обосновании к документу отмечается, что цель и задача нововведения - укрепление доходной части бюджета и содействие экономическому росту через изменение размеров ставок госпошлины, взимаемой с иностранцев, с учетом текущей экономической ситуации в стране.



Чиновники выступили с инициативой увеличить пошлины следующим образом:



- за выдачу постоянного вида на жительство (ВНЖ) иностранцам и лицам без гражданства - с 2500 сомов ($28) до 10 000 сомов ($114);



- за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного утраченного либо испорченного ВНЖ - с 200 сомов ($2) до 1000 сомов ($11);



- за регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа - со 100 сомов (более $1) до 1000 сомов ($11);



- за заявления о приобретении гражданства Кыргызстана, восстановлении гражданства и выходе из гражданства республики в порядке их регистрации - со 100 сомов (более $1) до 1000 сомов ($11);

- за ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана (за исключением этнических кыргызов, беженцев и вынужденных переселенцев), а также о выходе из гражданства - с 2000 сомов ($23) до 10 000 сомов ($114).



Кроме того, предлагается повысить сборы за выдачу разрешения на въезд на приграничную территорию: для кыргызстанцев - с 50 сомов ($0,57) до 100 сомов (более $1); для иностранцев - с 250 сомов (около $3) до 1500 сомов ($17).



В Минцифры аргументировали необходимость изменений тем, что они не пересматривались с 1994 года. Чиновники привели для сравнения размер пошлин в соседних странах.



По их данным, в Узбекистане желающие получить гражданство или выйти из него платят 15 тысяч сомов ($170). В Казахстане претенденты на приобретение паспорта республики должны перечислить государству 7 тысяч сомов ($80), а в случае отказа от гражданства - 14 тысяч сомов ($160).

Ведомство также привело статистику за 2022 год, согласно которой поступления в бюджет за оказание миграционных услуг составило почти 73,5 млн сомов ($836,5 тысячи).



В случае утверждения новых пошлин этот показатель может вырасти до 786,7 млн сомов (около $9 млн), то есть более чем в десять раз.