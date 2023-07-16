 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.07.2023
09:09  Россия отвечает бандерам только брызгами слюны фейкового "ура-патриота" Медведева
08:55  Анатомия революций: как устроены перевороты в Центральной Азии? - А.Воробьев
08:47  Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык
08:44  Власти Ирана объявили о возвращении "полиции нравов"
08:30  Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах
07:51  Конец Германии? что стало с европейской мечтой, - Андрей Фурсов
07:25  Зерновая сделка недотянула до годовщины, - Геннадий Петров

01:18  Как украсть триллион? У Китая, - Юрий Тавровский
01:13  Казах Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу
00:44  Проснулся. Кырпремьер Жапаров не понимает, чем занимаются восемь замов министра экономики
00:38  Самосознание современной правящей в России элиты совершенно несоразмерно и неадекватно критичности исторической ситуации, - А.Дугин
00:33  Победа без войны. Китай готовится к выборам на Тайване, - Владимир Овчинский
00:10  Безграмотный либеральный произвол – суть "экономики" России, - М.Делягин
00:08  Кырпрез Жапаров улетел в Аравию с очередным дай-дай-визитом
Понедельник, 17.07.2023
19:29  Эрдоган получил под дых, Гутерриш задергался - конец зерновой сделке, - СП
14:27  "Виновата лень". Кырпрез Жапаров рассказал, почему новый Дом правительства строят 800 строителей из Дубая
14:24  Убит лидер Компартии Приднестровской Республики Олег Хоржан
14:19  Скончался патриарх судебного корпуса Кыргызстана - Сакан Сатыбеков
14:18  Казахстан попросил Узбекистан снизить тарифы при транзите грузов в Афганистан
14:17  Узбекским подросткам запретили готовить мороженое и печь хлеб
14:11  Туркменистан рассекретил численность населения - 7 057 841 человек
14:03  Что стоит за порогом Мира техногенной цивилизации? - Владимир Можегов
13:47  Эдуард Ким (Казахстан) взял медаль ЧМ по... мужскому сольному "артистическому плаванию"
13:44  Путин дозрел. "Зерновая сделка" остановлена... или нет. Из словоблудия Пескова ничего не ясно
13:02  ЕвроЛупанарий. Каково было быть проституткой в древнеримских Помпеях (история)
12:59  Рейтинг выживаемости акимов областных центров Казахстана
12:55  Скрытый смысл пригожинского мятежа: Что осталось за кадром
12:50  США перестают быть домом для американцев, - Wall Street Journal
12:45  Все города Казахстана растут бесконтрольно: чем это чревато
12:40  Реконструкция образа Врага в новых условиях, - Н.Руткевич
12:28  Западу не удается "закрыть" российские транспортные коридоры в ЦА, - Эсен Усубалиев
12:16  Посол Польши вызван в МИД Грузии из-за скандала с попыткой похитить анализы (ссанье) Саакашвили
12:15  Вышла в свет дополненная замечательная книга "Корниловы, Карбышевы, Рязанцевы и другие казаки станицы Каркаралинской"
12:09  ТаджВласти решили всерьез бороться против пластиковых пакетов
12:06  Почему Сталин не решился высадить десант Хоккайдо? (история)
11:52  Евросоюз играет с Россией в санкционный футбол. Счет 4:6
10:44  Сумма за предательство Эрдогана известна, - С.Латышев
09:23  Певец Лепс продолжит премировать РосСолдат за подбитые вражеские танки
08:57  В Казахстане хищнически (ради соли) уничтожили уникальное розовое Коряковское озеро
08:13  ЕвроПарламент выдал резолюцию с жесткой критикой Кыргызстана. За давление на СМИ
07:11  В Казахстане проверят законность приватизации вузов
06:16  Крымский мост снова взорван, движение транспорта остановлено
00:30  "Век Турции": сбудутся ли мечты Реджепа Эрдогана? - В.Прохватилов
00:10  5 лживых парадоксов Западной "цивилизации", - Акрам Зуайтер
00:05  Биолаборатории США разрабатывают "расовое оружие" против России и Китая - Роберт Кеннеди
Воскресенье, 16.07.2023
20:44  В Казахстане вновь горит (догорает) Абайская область
19:34  Нунцием (послом) Ватикана в Казахстане, Киргизии и Таджикистане назначен Георг Панамтхундил
16:28  Депутат КазПарламента Базарбек жалко оправдывается, что я делал в казино... э-ээ фишка смотрел
12:50  Названы ответные меры Китая на американские санкции: "Не разменивается по мелочам"
12:49  Бандеровцы начали бить по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами
10:27  Дикий сюр-пиар. ФСБ РФ задержала каких-то укр-олухов... готовивших покушение на Ксюню Собчак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык
08:47 18.07.2023

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал 17 июля конституционный закон "О государственном языке Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет Фергана.

Законом определен порядок применения государственного – кыргызского – языка.

Он должен использоваться:

- в деятельности госорганов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

- при подготовке и проведении выборов и референдумов;

- в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах;

- при заключении международных договоров, участником которых является Кыргызстан;

- при разработке нормативных правовых актов, в делопроизводстве и документообороте;

- в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах;

- в информации о товарах и услугах;

- в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей.

Телерадиокомпании, включая частные, обязаны не менее 60% своих передач вести на кыргызском языке;
- при оформлении паспортов, документов об образовании, свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и так далее.

Наименования совместных и иностранных организаций будут оформляться с транслитерацией на государственный язык.
Статьей 32 закона определен перечень категорий граждан, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

К ним относятся госслужащие, депутаты, работники Национального банка, сотрудники МВД и других правоохранительных органов, юристы, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, педагоги, медицинские работники и ряд других категорий.

Русский язык используется в Кыргызстане в качестве официального языка.

"Кыргызская Республика придерживается принципа свободного пользования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории и гарантирует создание условий для развития этих языков. Каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на создание условий для сохранения, изучения и развития своего родного языка", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Закон о государственном языке инициировал Кабинет министров Кыргызстана, разработкой документа занималась Национальная комиссия по государственному языку. Жогорку Кенеш (парламент республики) принял закон в третьем чтении 31 мая текущего года.

Чиновники Кыргызстана решили резко увеличить госпошлину за получение гражданства Кыргызстана.

Министерство цифрового развития Кыргызстана предложило резко увеличить размеры государственной пошлины за регистрацию иностранцев в стране, а также за получение гражданства республики.

Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на Едином портале общественного обсуждения нормативно-правовых актов, на который ссылается Фергана.

В справке-обосновании к документу отмечается, что цель и задача нововведения - укрепление доходной части бюджета и содействие экономическому росту через изменение размеров ставок госпошлины, взимаемой с иностранцев, с учетом текущей экономической ситуации в стране.

Чиновники выступили с инициативой увеличить пошлины следующим образом:

- за выдачу постоянного вида на жительство (ВНЖ) иностранцам и лицам без гражданства - с 2500 сомов ($28) до 10 000 сомов ($114);

- за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного утраченного либо испорченного ВНЖ - с 200 сомов ($2) до 1000 сомов ($11);

- за регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа - со 100 сомов (более $1) до 1000 сомов ($11);

- за заявления о приобретении гражданства Кыргызстана, восстановлении гражданства и выходе из гражданства республики в порядке их регистрации - со 100 сомов (более $1) до 1000 сомов ($11);
- за ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана (за исключением этнических кыргызов, беженцев и вынужденных переселенцев), а также о выходе из гражданства - с 2000 сомов ($23) до 10 000 сомов ($114).

Кроме того, предлагается повысить сборы за выдачу разрешения на въезд на приграничную территорию: для кыргызстанцев - с 50 сомов ($0,57) до 100 сомов (более $1); для иностранцев - с 250 сомов (около $3) до 1500 сомов ($17).

В Минцифры аргументировали необходимость изменений тем, что они не пересматривались с 1994 года. Чиновники привели для сравнения размер пошлин в соседних странах.

По их данным, в Узбекистане желающие получить гражданство или выйти из него платят 15 тысяч сомов ($170). В Казахстане претенденты на приобретение паспорта республики должны перечислить государству 7 тысяч сомов ($80), а в случае отказа от гражданства - 14 тысяч сомов ($160).
Ведомство также привело статистику за 2022 год, согласно которой поступления в бюджет за оказание миграционных услуг составило почти 73,5 млн сомов ($836,5 тысячи).

В случае утверждения новых пошлин этот показатель может вырасти до 786,7 млн сомов (около $9 млн), то есть более чем в десять раз.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689659220


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов: Достойная работа – первая ступень к самореализации молодежи
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации
- Существенно увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов планируется в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями Баварского Правительства
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев обсудили ход исполнения совместных казахстанско-узбекских проектов
- В Казахстане сформированы рекомендуемые объемы запасов лука и моркови
- Новые санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля были рассмотрены в Карагандинском областном филиале демпартии "Ак жол"
- Об обязательствах в рамках ОПЕК+
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  