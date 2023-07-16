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Россия отвечает бандерам только брызгами слюны фейкового "ура-патриота" Медведева
09:09 18.07.2023

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ
После взрыва на Крымском мосту Дмитрий Медведев заявил, что дома украинских террористов теперь являются законной целью. Мало кто с этим не согласен: после всех терактов на нашей территории многим такой исход дела видится правильным. Однако за официальным признанием государства террористом стоят два аспекта: юридический и политический. Об этом читайте в материале Царьграда.

Как известно, если кто-то зеленый, квакает, прыгает и ведет себя как лягушка, то это, скорее всего, лягушка. В точности так же, если кто-то устраивает диверсии на Крымском мосту, долбит беспилотниками по гражданским объектам и настойчиво пытается устроить "Чернобыль – 2.0" на ЗАЭС, то это, скорее всего, государство-террорист.

Так как насчет того, чтобы объявить Украину государством-террористом?

Ярлык для санкций и грабежа
Юридическую сторону вопроса объяснил Царьграду доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш:

Вероятно, это не делается потому, что нет инструментов для поддержания такой позиции. Ведь объявление кого-то государством-террористом предполагает какие-то политические, экономические и военные меры против него. А их надо согласовать с союзниками, иначе получится, что заявили, а сделать ничего не можем.

Вспомните: после принятия Европарламентом резолюции о признании России "государством – спонсором терроризма" в наших политических кругах возникла идея признать террористическим государством Украину. Однако МИД это делать отказался, отметив, что Россия всегда критиковала подобное поведение западных стран, которые то и дело используют навешивание ярлыков "террористический режим" или "государство – спонсор терроризма" для обозначения конкурентов, чтобы обосновать вводимые против них односторонние принудительные меры и санкции.

Решение о признании страны спонсором терроризма влечет за собой определенные последствия. Главными из них являются санкции в отношении тех, кто торгует с ней, а также возможность безнаказанного изъятия резервов и зарубежного имущества страны.

Так, США занесли в список государств – спонсоров терроризма четыре страны: Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. После этого американцы и их вассалы ввели против них санкции под самыми разнообразными предлогами. Хотя страны эти отродясь ни в США, ни в Европе ничего не взрывали, заложников не брали. Зато сам Вашингтон в отношении этих стран какие только террористические меры не применял – и ничего!

Украина туда же
Россию, кстати, Верховная рада еще в мае прошлого года признала государством-террористом. Вот уж чья бы корова мычала. А следом за ней промычали парламенты Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Нидерландов плюс Парламентская ассамблея Совета Европы и тому подобные структуры. Ну и что? Жарко нам от этого стало или холодно? Да мы и не заметили.

А разнообразные санкции против нас они по указке США давно ввели. И снова мы видим, что самым разумным объяснением маркировки государства террористом является повод для изъятия зарубежных активов и их последующего раздербанивания.

Госдеп США, кстати, тему с выдачей нам ярлыка террориста спустил на тормозах. Просто введенные против России санкции у них закончились. А они были эквивалентны последствиям, которые имеет статус страны – спонсора терроризма.

500 млрд мы у них уже отжали
Да, в ходе СВО киевский режим допускал массу вопиющих нарушений международного гуманитарного права: теракты против гражданской инфраструктуры, обстрелы мирных жителей, взятие заложников, использование "живых щитов", пытки и внесудебные расправы над военнопленными. Что дает все основания объявить Украину государством-террористом.

Ну, хорошо, объявили. А что дальше? Санкции против Незалежной введем? Так ей весь Запад помогает. Активы конфискуем? Так почти нет активов – одни долги. К тому же Центробанк уже запретил иностранным инвесторам (помощникам Украины) выводить средства из нашей финансовой системы. А это более чем 500 миллиардов долларов.

Далее. Осудим Украину с международных трибун? Так они столько лет закрывают глаза на убийства мирных людей, что сие их не колышет от слова совсем. Вот и получится в итоге, что весь пар в свисток уйдет.

А про мирных забыли?
Объявить государство страной-террористом – значит, объявить всех ее граждан террористами. Значит, в отношении ее граждан, ее армии и всего того, что с ней связано, будет вестись борьба, подобная той, что ведется с террористами.

Как видите, не все так просто, если учесть, что в том же Харькове, Запорожье, Одессе, как известно, много сторонников Русского мира. Это они выходили на массовые митинги протеста в 2014 году, это их травили слезоточивым газом, били дубинками и пытали в подвалах. И они, как мариупольцы, перешли в режим долгого ожидания. И вынуждены сейчас сидеть и помалкивать, хотя многие из них встали на борьбу с нацизмом и ушли воевать на стороне ЛДНР.

Что с того?
Выход все же есть. Не сотрясать воздух гневными протестами, а от слов перейти к делам, чтобы было так, как написал в своем паблике Дмитрий Медведев:

Искать и ликвидировать подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное - уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались.

Также зампред нашего Совбеза в своем посте заявил, что "террористы понимают только язык силы". Вполне адекватный ответ получится, без всяких ярлыков и юридических тонкостей. Только победа!

Источник - tsargrad.tv
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