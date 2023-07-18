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Конец зерновой сделки: итоги, - katehon.com
10:32 18.07.2023

КОНЕЦ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ

18.07.2023
Зерновая сделка, подписанная Украиной, Россией, Турцией и ООН была заключена в июле 2022 года и действовала до марта 2023 года. Затем ее продлили до 17 июля. Главная цель сделки состояла в создании морских коридоров для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного, а также в отмене препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, в том числе зерна и удобрений. На Западе ее активно пиарили как необходимую меру, чтобы уберечь мир от глобального продовольственного кризиса. На самом деле она действовала в интересах Украины, Турции и стран ЕС. Первая получала прибыль, которую тратила на войну с Россией, вторая имела свой интерес с посреднических услуг (оплата транзита через Босфор, услуги сухогрузов по доставке зерна, а также переработка части зерна в муку и дальнейшая перепродажа ее на рынки других стран), а страны ЕС покупали украинскую продукцию для собственных нужд.

Итоги зерновой сделки

Согласно отчету Координационного центра ООН по зерновой сделке, с начала действия сделки ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено по назначению. За более, чем год, заявку дали 29 судов, но ни одно из них не смогло выйти. Также не были дан доступ к системе SWIFT для российского банка, который был уполномочен заниматься транзакциями, связанными с продажей российской сельхохпродукции. Кроме того, сельхозтехника и запчасти из других стран не поступали в Россию (это также было одним из условий российской стороны).

Зерновая сделка лишь привела к увеличению экспорта зерна из Украины и России на мировые рынки. Украина успешно вывезла в рамках сделки 2,02 млн тонн зерна только за прошлый год. При этом подавляющее большинство судов шло в страны ЕС, а не Африки, как говорилось в западных СМИ.

Информационный центр ООН сообщил, что 90% кукурузы и 60% пшеницы были отправлены в богатые страны и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего. За год Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки - чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.

Турецкий TQ Samsun стал последним сухогрузом, который покинул украинский порт в рамках зерновой сделки. Судно перевозило 38,8 тыс. тонн сельхозпродукции и должно было прибыть в Стамбул 17 июля в 14:00. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщил, что далее судно отправится в Нидерланды. На данный момент этот центр ликвидирован, поскольку Россия вышла из сделки.

Последствия ее завершения

Сейчас для Украины окончание зерновой сделки стало дополнительным ударом по экономике. Блокировка украинского зерна в трех черноморских портах, а также продолжение действия западных санкций против России неизбежно приведут к повышению цен на зерно и продовольствие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после официального заявления России о прекращении сделки, что рассчитывает на визит российского лидера в Турцию в августе. Он отметил, что у него с Путиным "общие позиции" по зерновой сделке и считает, что компромисс может быть найден "в последний момент", однако необходимы аргументы и взаимные уступки для возобновления поставок сельхозпродукции.

Россия дала четко понять, что пока не будут выполнены ее условия, которые обговаривались ранее, никакого возвращение к сделке не будет. Президент России Владимир Путин и ранее заявлял, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока условия Москвы не начнут выполняться. При этом в ООН пытались наладить ситуацию с зерновой сделкой, но этому препятствуют западные страны. Теперь они, особенно США, перешли к открытому шантажу и заявляют о последствиях для России. Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, сказал, что возможный отказ РФ от продления сделки обернется для Москвы "огромными дипломатическими издержками".

На самом деле для России с экономической точки зрения выгодно завершение этой сделки, поскольку повышение цен на зерно увеличит прибыль российских производителей. Более того, российское зерно может продаваться в бедные страны напрямую и, если на Западе и в ООН действительно беспокоятся о благосостоянии стран, которым критически важно это зерно, они должны не мешать России поставлять туда свою продукцию. Хотя альтернативным маршрутом может стать Иран (через Каспий) или Северный морской путь.

Дилемма безопасности

На самом деле, важным аспектом, связанным с зерновой сделкой, была безопасность на Черном море, которую постоянно подрывали Украина и ее западные спонсоры. Как будто нарочно, за день до окончания сделки по Крымскому мосту был нанесен очередной удар надводными беспилотными средствами. В результате террористического акта погибло два мирных жителя. Военные эксперты считают, что с самого побережья Черного моря не возможно осуществить такую атаку и, по всей видимости, ударные дроны были спущены на воду с какого-то судна. Вполне вероятно, что это был турецкий сухогруз TQ Samsun. Теперь в северной части Черного моря ВМФ и ВКС России смогут установить жесткий режим безопасности. Да и сами порты на Украине станут законными целями и Москва больше не дает гарантий о наличии какого-либо гуманитарного коридора. В любом случае, Украина получит ответ за очередную атаку на Крымский мост и, как показывают предыдущие акты возмездия, он будет весьма ощутимым. В дальнейшем желательно вообще отрезать черноморское побережье от остатков Украины.

Смена позиции и приоритетов

Помимо зерновой сделки российскому руководству следует обратить и на другие вопросы, связанные с поведением недружелюбных государств, санкциями и продолжающейся прокси-войне НАТО против России на территории Украины. Следует прекратить продажу всех видов товаров и услуг коллективному Западу, переориентировав их на другие рынки. Необходимо изменить и подход в ведении международных дел и не позволять кому-либо диктовать России свои условия.

Источник - katehon.com
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