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В Казахстане пугающее нашествие каракуртов
11:05 18.07.2023

В Казнете активно рассылают сообщения о нашествии каракуртов. Zakon.kz обратился за комментарием к специалистам узнать, как часто казахстанцы обращаются за медицинской помощью после укусов пауков.
Стоит отметить, что паук каракурт, также известный как черная вдова, один из самых ядовитых пауков.

Автор сообщения отмечает, что пауков находят в центре Алматы. Кроме того, вспышка уже идет по всему Казахстану.

Нашествие каракуртов обсуждают казахстанцы

В Управлении общественного здравоохранения города на рассылку отреагировали и отметили, что с начала месяца врачами зафиксировано лишь два таких случая.

"В больницу скорой неотложной помощи Алматы самостоятельно обратилась семейная пара, жители села Шелек. Пациенты жаловались на чувство онемения в нижних конечностях, потливость и общую слабость. Со слов супругов, ночью их укусил каракурт. К тому же сопутствующими диагнозами у мужа был сахарный диабет 2-го типа, а у жены анемия. После того, как пациенты были осмотрены и обследованы, по состоянию тяжести они были госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, на следующей день переведены в отделение терапии".
Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы
Также сказано, что получив всю дезинтоксикационную и симптомическую терапию, в связи с улучшением состояния на пятый день их выписали под расписку.

"Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи, пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение".
Куанышбай Габит Сабитович, врач-терапевт ГБСНП
По словам специалиста, если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить.

До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай. При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

Основные симптомы после укуса:
судороги в конечностях,
лихорадка,
потливость,
головная боль,
острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни,
сбой дыхания,
аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.
"В Алматы за помощью вы можете обратиться в четыре взрослых и один детский травмпункты в ГКБ №4, ГКБ №7, ЦГКБ, ГБСНП И ЦДНМП. Каракурта не так просто не заметить. Этот паук имеет длинные ноги, черный окрас и красные пятна на брюшке, предупреждающие – осторожно, опасен", – уточнили специалисты.

Весной жители Алматы в различных частях города наблюдали большое скопление мошкары. Тогда в акимате города назвали причину появления мошек.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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