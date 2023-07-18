 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Время пережитков ельцинизма уходит, - Максим Медоваров
12:34 18.07.2023

ВРЕМЯ ПЕРЕЖИТКОВ ЕЛЬЦИНИЗМА УХОДИТ

18.07.2023
Максим Медоваров
Александр Дугин 17 июля 2023 года отметил, что "мы сейчас ожесточенно воюем с 1991 годом, с Горбачевым, с Ельциным, с той Анти-Россией, которая укрепилась прежде всего в самой России… Нельзя победить следствия, не ликвидировав причин, приведших к катастрофе". Действительно, в последнее время в оживившемся либеральном дискурсе стали отчетливо различимы нотки ельцинизма. Вот – подает свой привычный заукраинский голос Явлинский, политический труп из 90-х. Вот – разгорается скандал вокруг Милашиной, пособницы ичкерийского бандподполья (о чем СМИ писали еще в 2021 году с конкретными доказательствами и скриншотами), причем заступаются за нее прямые ученики системных либералов рубежа веков. На поверку предсказуемо оказалось, что Милашину всего лишь облили зеленкой и не сломали ей вообще ничего, даже пальца, да и журналисткой она не была, ибо на момент "покушения" никакую редакцию никакого СМИ не представляла – но осадочек остался, и этот осадочек пахнет девяностыми годами и неразрывной дружбой либеральных журналистов с террористами на Северном Кавказе. Милашина много лет восхваляла Дудаева – но вот настоящий дудаевец Ахмед Закаев приезжает из Лондона в Киев и награждает Зеленского "орденом Дудаева". Это – еще один привет России из 90-х и напоминание о том, что (и кто) ждет нашу страну, если террористический киевский режим не уничтожить до конца.

А вот еще один реликт ельцинизма – явно переживший свое время Сергей Станкевич, советник президента в начале девяностых, имевший прямое отношение и к Беловежским соглашениям, и к расстрелу Верховного Совета в октябре 1993-го (об этом писал покойный Марат Мусин в книге "Анафема"). Впоследствии Станкевич многие годы провел в Америке и Польше, скрываясь от многочисленных уголовных дел по фактам мошеннических схем, и многие о нем забыли. Кое-как увильнув от правосудия, это живое ископаемое ельцинизма активизировалось в последние годы и стало регулярно давать комментарии и интервью различным криптолиберальным СМИ. Некоторые его заявления, мягко говоря, шокируют неадекватностью восприятия реальности: Станкевич рассуждает о "межгосударственных взаимоотношениях России и Украины", как будто на дворе все еще времена Ельцина и Кравчука, а не полное лишение бывшей Украины всяких атрибутов самостийности и превращение ее в прямо управляемую колонию Запада. До станкевичей, милашиных и явлинских в силу их мысленного застревания в ушедшей эпохе никак не доходит простая истина, что с "беловежской Россией" уже покончено, что на самом высоком уровне Президентом Путиным многократно декларирована прямая преемственность Российской Федерации от Русского царства и Российской империи, а не от ленинско-ельцинского административного инвалида в границах РСФСР. Полгода назад Станкевич на заукраинском сайте российских пораженцев Publico договорился даже до того, что "зерновая сделка представляет собой реальную альтернативу войне". Ныне всем очевидно, что худшего ущерба для России и материальной выгоды для нацистского режима в Киеве, чем "зерновая сделка", не могла бы нанести никакая война, посему она наконец-то ушла в небытие – надеемся, что вместе с инфраструктурой одесских портов.

Можно предположить, что для потомка шляхтичей и ростовщиков Речи Посполитой Сергея Станкевича государство Российское и его государствообразующий народ – это нечто ненавистное и непонятное, какими они были и для Горбачева, и для Ельцина. Хотя, конечно, поведение человека не предопределено его происхождением на сто процентов, но родовые предания и воспитание сказывается. Однако времена изменились, и герои, и мученики для России нынче другие, для выживших осколков 90-х годов непонятные. Один из них, кстати, тоже Сергей Станкевич – полный тезка ельцинского советника. О нем рассказано в "Черной книге зверств современных бандеровцев – украинских неонацистов", изданной с предисловиями Сергея Шойгу и Владимира Мединского. Следственным комитетом установлено, что пока один Сергей Станкевич пел осанну "президенту Зеленскому" и "зерновой сделке", второй Сергей Станкевич – ополченец ДНР – подвергался избиениям и пыткам от сотрудников Нацгвардии Украины и СБУ: ему выжигали раскаленным металлом на груди слово "сепар" и свастику – на бедре. И таких мучеников за Россию, зверски убитых или брошенных в тюрьмы по всем областям бывшей УССР без исключения – не тысячи, а десятки тысяч. Ныне возродившаяся Россия идет освобождать своих людей и свои земли. Реликты горбачевщины и ельцинизма должны сгинуть навсегда, чтобы это шествие увенчалось победой.

Источник - katehon.com
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