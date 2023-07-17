Банк России выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем

13:05 18.07.2023

В сообщении о выпуске монеты с портретом Виктора Цоя ЦБ назвал музыканта "кумиром своего времени", чьи песни "стали символом эпохи перестройки"



Банк России объявил о выпуске памятной серебряной монеты с портретом лидера группы "Кино" Виктора Цоя.



В сообщении ЦБ певец назван "кумиром своего времени", чьи песни "стали символом эпохи перестройки".



Виктор Цой на монете изображен с микрофоном в руке на фоне "гитары с символическими языками пламени".



Вопреки фанатскому утверждению "Цой жив!" на монете указан и год гибели певца в автокатастрофе - 1990-й.



Монета с портретом Цоя имеет номинал три рубля и обязательна к приему по этому номиналу во все виды платежей.



Однако вряд ли кто-то будет ею расплачиваться, ведь изготовлена монета из серебра 925-й пробы и весит 31,1 г.



Тираж монеты - 5 тыс. штук.



В 2018 году ЦБ выпустил в обращение серебряную монету с портретом Владимира Высоцкого. Однако та весила 169 г и имела номинал 25 руб.



Евгений Калюков