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|Банк России выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем
13:05 18.07.2023
В сообщении о выпуске монеты с портретом Виктора Цоя ЦБ назвал музыканта "кумиром своего времени", чьи песни "стали символом эпохи перестройки"
Банк России объявил о выпуске памятной серебряной монеты с портретом лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
В сообщении ЦБ певец назван "кумиром своего времени", чьи песни "стали символом эпохи перестройки".
Виктор Цой на монете изображен с микрофоном в руке на фоне "гитары с символическими языками пламени".
Вопреки фанатскому утверждению "Цой жив!" на монете указан и год гибели певца в автокатастрофе - 1990-й.
Монета с портретом Цоя имеет номинал три рубля и обязательна к приему по этому номиналу во все виды платежей.
Однако вряд ли кто-то будет ею расплачиваться, ведь изготовлена монета из серебра 925-й пробы и весит 31,1 г.
Тираж монеты - 5 тыс. штук.
В 2018 году ЦБ выпустил в обращение серебряную монету с портретом Владимира Высоцкого. Однако та весила 169 г и имела номинал 25 руб.
Евгений Калюков