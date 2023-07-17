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|Штрихи к портрету первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой
13:12 18.07.2023
Три особенности в образах первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой. Фото
"Культура" (АКИpress) - Первая леди Айгуль Жапарова часто сопровождает мужа в деловых поездках, в том числе за рубежом. Ее наряды и образы не остаются без внимания.
АКИpress собрал подборку образов первой леди и увидел три особенности в ее стиле.
1. Чапан
Айгуль Жапарова часто выходит в свет в чапане. Она выступает амбассадором этностиля.
Президент Садыр Жапаров 12 февраля 2023 года прибыл с официальным визитом в Будапешт (Венгрия). Первая леди сопровождала супруга в бордовом стеганном чапане из бархата.
Президент Садыр Жапаров со своей супругой 21 марта 2023 года побывали на праздновании Нооруза в Бишкеке. Элегантное белое платье дополнили белый чапан с национальным узором и национальный головной убор элечек.
На форуме "Диалог с активными женскими организациями по вопросам сохранения мира", прошедшем 28 апреля 2023 года в Баткене, супруга главы государства также продемонстрировала свою симпатию к чапанам. На ней был чапан оливкового цвета с красочными узорами.
Айгуль Жапарова 17 мая 2023 года сопровождала президента в рамках его госвизита в Китай. Первая леди спустилась с трапа в бежевом чапане с красно-золотистым орнаментом на груди. Жапарова дополнила деловой образ национальной накидкой.
В рамках своего госвизита в Монголию президент Садыр Жапаров вместе с супругой 10 июля посетили музей "Чингисхан" в Улан-Баторе. Айгуль Жапарова предстала в интересном образе. Платье нежно-голубого оттенка, которое она надевала на госвизит в Турцию, дополнила накидкой "полу-чапаном".
21 марта 2022 года президентская чета приняла участие в праздновании Нооруза в Баткенской области. Первая леди предстала в стеганном теплом чапане.
2. Платье с цветочным принтом
Айгуль Жапарова несколько раз выходила на публику в лаконичных платьях, украшенных цветами. В таких платьях она посетила Турцию и Китай.
На церемонию приветствия глав стран Центральной Азии 18 мая 2023 года в Сиане первая леди Кыргызстана выбрала черное платье со цветами в китайском стиле [ципао], чем показала уважение к китайской культуре.
Там же в Сиане супруги лидеров Китая Пэн Лиюань, Узбекистана Зироатхон Хошимова и Кыргызстана Айгуль Жапарова посетили театр "Ису" (Шэньсийская опера). Супруга президента КР выбрала платье с эффектом омбре с цветочным принтом.
На церемонию открытия IV Всемирных игр кочевников, прошедших 29 сентября 2022 года в Турции, супруга президента выбрала молочное платье с вышивкой на груди. Этот образ получился символичным. Ведь на груди у Жапаровой вышит не просто цветок, а цветок Айгуль, который является символом Баткена.
Президент Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова 11 июля в рамках государственного визита в Монголию в качестве почетных гостей приняли участие в торжественной церемонии открытия национального праздника Наадам, проходящего на национальном стадионе города Улан-Батор.
Супруга главы государства была в шифоновом платье с цветочным принтом, дополнила свой образ элементом из национальной одежды - белдемчи [распашная набедренная одежда с пышными сборами, на широком поясе].
В пригороде Бишкека в конце мая прошел интерактивный семейный фестиваль "Алтын казык" с участием Айгуль Жапаровой. На первой леди было цветочное платье.
3. Платье со сборкой по горловине
Можно заметить, что Жапарова часто выбирает платья со сборкой по горловине.
11 июня 2021 года первая леди встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган. Жапарова выбрала платье небесного цвета со сборкой по горловине.
20 апреля 2022 года Айгуль Жапарова сопровождала президента в его поездке в Азербайджан. На встречу с первой леди и вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой Жапарова выбрала темно-зеленое платье с собранным воротником.
На церемонии инаугурации президента Турции 3 июня 2023 года в Анкаре первая леди Кыргызстана была в черном платье с вышивкой и собранным воротником.
На джайлоо Чункурчак Аламединского района Чуйской области 31 августа 2022 года прошли торжественные мероприятия в честь 200-летия видного политического деятеля Байтика Каная уулу (Байтика баатыра) и Дня независимости КР. Айгуль Жапарова сопровождала президента в бежевом платье со сборкой по горловине. Ее look дополнил белдемчи.