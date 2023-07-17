Штрихи к портрету первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой

13:12 18.07.2023

Три особенности в образах первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой. Фото



"Культура" (АКИpress) - Первая леди Айгуль Жапарова часто сопровождает мужа в деловых поездках, в том числе за рубежом. Ее наряды и образы не остаются без внимания.



АКИpress собрал подборку образов первой леди и увидел три особенности в ее стиле.



