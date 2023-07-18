Запад на глазах захватывает недра и умы жителей Казахстана, - Айнур Курманов

14:16 18.07.2023 Запад на глазах захватывает недра и умы жителей Казахстана

Айнур Курманов. 18.07.2023



В Казахстане усиливаются позиции прозападных фондов и НПО. Процесс этот идет параллельно с захватом новых месторождений редкоземельных металлов и драгоценных камней, что еще раз демонстрирует о движении республики по пути Украины.



В Алматы и Астане проходят многочисленные мероприятия неправительственных организаций, которые активно сейчас внедряют русофобскую и ЛГБТ повестку в общественное сознание казахстанцев, так как именно с их подачи все социальные сети фактически захвачены наци-ботами и либеральными проукраинскими комментаторами.



На этом фоне уже активно начали действовать гранты из 50 миллионов долларов, выделенных USAID на "поддержку демократии" через свою недавно рожденную "дочку" KazAID, которая стала настоящим форпостом американского агентства в Центральной Азии по насаждению антироссийских настроений.



В первую очередь это выразилось в поддержку пантюркистской идеологии и в рекламе "Великого Турана", а также в поддержке либеральных СМИ.



Не случайно недавно в Алматы состоялось сборище различных прозападных журналистов и блогеров под названием Media CAMP Fest, организованный Internews Network, USAID и Госдепом США именно с целью дальнейшего развития подрывных информационных кампаний в РК и в регионе в целом.



Так, к сожалению, мы наблюдаем подобное засилье американского влияния не только в Казахстане, но и в соседней Киргизии, где власти отказались от каких-либо претензий к местному филиалу "Радио Свобода" и возобновили его работу, что может говорить о возможном заключении соглашения между Бишкеком и Вашингтоном.



Это говорит о координации и проведении единой политики в отношении бывших советских среднеазиатских республик и главным плацдармом для усиления англосаксонского влияния в регионе становится именно Казахстан.



Ведь структуры внешнего управления, как например Совет по реформам при президенте РК, возглавляемый британским финансистом и бывшим руководителем Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти фактически стоят за разработкой программ правительства РК.



Дело дошло до того, что на региональном форуме САМСА (Central Asia, Mongolia, Caucasus, Afghanistan), организованный Фондом Рамсфельда (США) и американским Институтом Центральной Азии и Кавказа, который состоялся 15-16 июня в Алма-Ате, директор Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр поспешил даже дать ценное указание президенту РК каким образом взаимодействовать с зарубежными державами.



"Президенту Казахстана Токаеву следует чаще взаимодействовать с Брюсселем и Вашингтоном, как он это делает с Москвой и Пекином", – призвал Токаева Старр, рассчитывая на дальнейшую прозападную эволюцию правящей казахстанской элиты.



Интересно, что этот же деятель является разработчиком концепции интеграции стран Центральной Азии в общую интеграционную модель и переориентации их на Пакистан и Афганистан, как альтернативу и возможность выдавливания России и Китая из региона.



Эту повестку активно продавливал приезжавший в конце марта в Астану глава Госдепа Энтони Блинкен, как и все ведущие деятели Запада, желающие окончательно подчинить себе регион.



На этом фоне в рамках данной геополитической переориентации быстро захватываются месторождения редкоземельных металлов Казахстана. По данному поводу 7 июля даже состоялся в Лондоне казахстанско-британский бизнес-форум, посвященный развитию горнодобывающей промышленности и привлечению английских инвестиций в этот сектор.



На сегодняшний момент целый ряд британских компаний уже приняли решение активно заняться геологоразведочной деятельностью в РК, в том числе и на участках, обнаруженных, но законсервированных в советское время.



Еще 1 марта посол США Дэниель Розенблюм подписал с председателем комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ерланом Акбаровым меморандум в области геологического изучения недр Казахстана.



Американские компании под кураторством Белого дома взяли на себя обязательства осуществления изучения недр с использованием своих технологий с целью подготовки новых карт в деле прогнозирования залежей стратегических ископаемых и их запасов.



Это было сделано аккурат как раз перед приездом Блинкена, а 7 июня в Астану уже приехала целая делегация представителей профильных министерств США, которые детально обсудили и приняли решение с казахстанской стороной об освоении месторождений редкоземельных металлов в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Для этих целей выделяются инвестиции в размере 5,1 миллиарда долларов.



И теперь становится понятным для чего было привлечено такое внимание именно к проведению "геологоразведки" в отношении 17 участков по всему Казахстану, найденных еще в советское время.



Дело в том, что в правительстве РК решили внести поправки в закон "О недрах и недропользовании", в рамках которых будут предоставлены лицензии британским, американским и европейским компаниям, которые предусматривают автоматический переход на недропользование найденных месторождений.



По мнению министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева переход прав на недропользование западным геологоразведочным компаниям якобы повысит инвестиционную привлекательность отрасли. Он даже заявил на 13-м Международном горно-металлургическом Конгрессе Astana Mining & Metallurgy, что Казахстан приглашает к изучению недр мировые компании:



"Все, что вы находите, останется за вами".



Более того, он же анонсировал, что в октябре этого года в Астане состоится крупнейший аукцион на разработку и передачу 25 месторождений редкоземельных и драгоценных металлов, драгоценных камней и других стратегических минералов, запасы которых оцениваются в 46 миллиардов долларов. А теперь догадайтесь с двух раз кому достанутся эти уже разведанные месторождения?



И даже сейчас, так сказать на взлете, на Астану уже оказывается давление со стороны Белого дома целью ускорить процесс передачи еще некоторых месторождений в доверительное управление без каких-либо аукционов. Согласно достоверным источникам, представители правительственного ведомства США обратились в правительство РК с просьбой одобрить концессию на разработку двух ключевых полезных ископаемых в интересах американской компании Cove Capital.



Известно, что эта компания уже получила концессию на добычу ряда полезных ископаемых в Казахстане. В то же время правительство США заявило, что, если правительство Казахстана не одобрит оставшиеся две оставшиеся ключевые концессии, то проекты строительства инфраструктуры и логистики, инвестированные США, будут значительно сокращены.



Для того, чтобы утвердить все эти закулисные сделки 21 июня состоялось первое заседание онлайн рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству в сфере редкоземельных металлов между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки.



В этом мероприятии приняли участие представители министерства торговли во главе с заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Дэвидом С. Де Фалько, а также представители госдепартамента, Геологической службы США. По итогам встречи была утверждена дорожная карта по расширению ресурсной базы и организации якобы совместного производства редких и редкоземельных металлов до 2025 года.



В это же время немецкая компания HMS Bergbau AG заявила о том, что вложит 700 миллионов долларов в добычу лития в Восточно-Казахстанской области и уже вошла значительным капиталом в казахстанскую компанию Creada Corporation, перехватив управление.



"Немецкая компания Bergbau, которая листингуется в Европе, выкупила 51-процентную долю в казахстанском предприятии. Сейчас главным участником становится немецкая компания… У них литиевое месторождение. Одно на востоке [Казахстана] выкупили, там разведка проведена. Сейчас их геологи изучают местность. Речь идет о добыче лития. Из него уже делают аккумуляторы. Сейчас речь ведем только о добыче", – заявил на брифинге в конце июня все тот же министр Марат Карабаев.



Интересно, что "казахстанская" компания Creada Corporation полностью принадлежит KAZ Lithium LTD, а последняя зарегистрирована в Международном финансовом центре "Астана", которая вообще не контролируется правительством Казахстана и действует по британским законам. Естественно, что конечные бенефициары засекречены, как и сами контракты по недропользованию, соглашения о разделе продукции и условия концессий.



Можно только догадываться, что в этом конкретном проекте могут принимать участие приближенные к Акорде (администрации президента) казахстанские олигархи уже из команды Касым-Жомарта Токаева. Таким образом правящая элита пытается получить для себя какие-то проценты от этих сделок, но в обход бюджета.



По сути мы сейчас наблюдаем второй и окончательный с 90-х годов этап массовой приватизации стратегических активов и передачи месторождений ключевых после углеводородов минеральных ресурсов Казахстана американским, британским и европейским компаниям по кабальным для народа страны соглашениям о разделе продукции и контрактам по недропользованию.



Напомним, что по соглашению о разделе продукции с американскими корпорациями по тому же месторождению нефти Кашаган на каспийском шельфе Казахстан получает и будет получать всего 2% прибыли до 2036 года. Такая же участь ожидает месторождения редкоземельных металлов, которые будут разворованы в интересах западных военно-промышленных и индустриальных гигантов.



Интересно, но в Астане, в преддверие такой операции, судорожно пытаются нарастить поставки нефти через стремительно мелеющий Каспий в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан" в обход России. Правда эта нефть не казахстанская, но ее уже отгрузили во втором квартале 347,1 тысяч тонн с месторождения Тенгиз, хотя еще в первом квартале экспорт составлял всего 19,2 тысяч тонн. Фактически рост за несколько месяцев увеличился в 18 раз.



Оно и понятно, так как национальная компания "КазМунайГаз" подписала договор с азербайджанской компанией SOCAR о поставках 1,5 миллионов тонн нефти в год через Баку. Но вот незадача – похоже этот грандиозный план в перспективе неминуемо рухнет, оставшись несбыточной мечтой Токаева и западных инвесторов.



Все упирается в природный фактор ускорения высыхания казахстанской части Каспийского моря, который был еще спровоцирован теми-же американцами, построившими подводные каналы по углублению дна на месторождении Кашаган аккурат на шельфе.



И теперь Астана фактически выпадает из масштабных китайских и российских транспортных маршрутов "Север-Юг" и "Один пояс – один путь".



Правда, в инфраструктуру казахстанских портов Актау и Курык вложены уже миллиарды долларов, но снижение уровня моря потребует дополнительных огромных субсидий, которых фактически нет. И наоборот, российская акватория моря и порты Туркмении и Ирана вполне позволяют строить маршрут в обход уже самого Казахстана, который становится сейчас более предпочтительным и прибыльным.



В этой ситуации республику ждет участь "многовекторной" отсталой сырьевой колонии, с опустыниванием огромных территорий и превращением в гигантскую свалку отходов. На Западе также мечтают превратить Казахстан во вторую уже среднеазиатскую Украину, чтобы, используя как плацдарм, дальше бить по позициям России и Китая в регионе. Источник - Политнавигатор

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