Как мой дедушка руководил Кыргызстаном - интервью с внуком Усубалиева

19:37 18.07.2023

Эсен Усубалиев рассказал о жизни своего деда - его натянутых отношениях с Михаилом Горбачевым, политических гонениях и доме семьи.



Эсен Усубалиев - внук первого секретаря Коммунистической партии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева, при котором в республике построили много заводов, комбинатов, больших и малых ГЭС, и она перестала жить на дотации.



В интервью Sputnik Кыргызстан Эсен Усубалиев поделился воспоминаниями о том, как доедал завтраки за дедом и охранником, как ему иногда позволяли проехаться на служебном автомобиле, как Чингиз Айтматов отругал его за хулиганство и о многом другом.



