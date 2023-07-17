|Как мой дедушка руководил Кыргызстаном - интервью с внуком Усубалиева
19:37 18.07.2023
Эсен Усубалиев рассказал о жизни своего деда - его натянутых отношениях с Михаилом Горбачевым, политических гонениях и доме семьи.
Эсен Усубалиев - внук первого секретаря Коммунистической партии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева, при котором в республике построили много заводов, комбинатов, больших и малых ГЭС, и она перестала жить на дотации.
В интервью Sputnik Кыргызстан Эсен Усубалиев поделился воспоминаниями о том, как доедал завтраки за дедом и охранником, как ему иногда позволяли проехаться на служебном автомобиле, как Чингиз Айтматов отругал его за хулиганство и о многом другом.