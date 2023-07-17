В Синьцзяне +52 по Цельсию. Планета погружается в ЖуткоЖар

20:49 18.07.2023

Человечеству предсказали температуру под 100 ℃ и гибель городов

Климатолог Карнаухов: вспышки аномальной жары по всему миру сулят человечеству большие проблемы



Новости о температурном рекорде в Синьцзян-Уйгурском административном районе (СУАР), где воздух прогрелся больше чем до 52 градусов по Цельсию, а также прогнозы о том, что Европу ждет 50-градусная жара из-за теплового взрыва в Сахаре - все это проявления глобального потепления, которое сулит человечеству большие проблемы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 июля рассказал биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.



Климатолог Карнаухов: вспышки аномальной жары по всему миру сулят человечеству большие проблемы

"Если там (в СУАР - прим. ИА Регнум) действительно уже 50-градусные рекорды, то это очень скверный признак. Это ведь не Персидский залив. И не Калифорния. И не Ливия. Это достаточно высокоширотная территория. Потрясающе!" - сказал Карнаухов.



По его словам, каждый год температура немного повышается. Где-то быстрее, где-то медленнее. Стремительнее всего она растет именно в северных широтах: Сибирь, Аляска и так далее. То есть там, где это менее всего заметно. Если в Якутии температура повысилась на три градуса, то для человека нет особой разницы - минус 43 градуса или минус 40. А вот в Москве разница между 35 градусами и 40 чувствуется очень сильно.



"Человечеству пока везет, что в низких широтах, там, где высокие температуры, они растут медленнее, чем в среднем по нашей планете", - заметил эксперт.



Однако в целом температура растет, причем по экспоненте, а это, как пояснил Карнаухов, очень коварная функция, потому что первое время она кажется медленной.



"Помните, как эпидемия начиналась? Сначала один человек, потом 10 человек, потом 20, потом 30. И кажется, что ничего страшного в этом нет и цифры маленькие. А потом раз - 30 тысяч заболевших, а потом 30 миллионов. С температурой такая же история - сегодня мы видим рост на 1 градус, на 2 градуса. Эти величины кажутся небольшими. Но если ситуацию не изменить, что через 300 лет это будет 100 градусов по Цельсию! Так устроена экспонента", - объяснил Карнаухов.



Причем, как пояснил климатолог, температурные рекорды - это не что-то опасное само по себе. Это зарницы приближающейся грозы, сполохи, предупреждающие о надвигающейся катастрофе.



"Поэтому время от времени происходят знаковые события. Например, лето 2010 года в Москве, когда было поставлено 30 температурных рекордов, - напомнил ученый. - А ведь Россия - континентальная страна. А в континентальных областях температура растет быстрее, чем возле морей и океанов, которые сегодня являются стабилизирующим фактором. Огромный резервуар холода. Но, к сожалению, вода тоже прогревается. В апреле 2023 года в Таиланде температура воды была около 30 градусов!"



Карнаухов не исключил, что следующий антициклон может привести к тому, что в Москве новые температурные рекорды будут в районе 45 градусов. Ситуация усугубляется тем, что в России много городов расположено в лесной зоне. И если сильная жара будет стоять в течение нескольких месяцев, то леса и болота высохнут и станут подвержены лесным пожарам. А те, в свою очередь, могут серьезно изменить состав атмосферы, сделав ее непригодной для жизни.



"В 2010 году из-за лесных пожаров уровень угарного газа в семь раз превышал (в отдельных регионах) предельно допустимую концентрацию. А это уже опасно для людей, которые страдают от болезней дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдалась массовая гибель птиц. Но хуже всего, что эта концентрация угарного газа была всего в семь раз ниже летальной! Проще говоря, если бы она выросла еще в семь раз, то это бы обернулось массовой гибелью городов", - пояснил ученый.



Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению китайских ученых, аномальная жара, утвердившаяся на планете, обернется цепной реакцией и множеством таких экстремальных погодных явлений, как засухи и природные пожары. Как пишет китайское издание China Youth Daily, все это случится в ближайшие три-четыре десятилетия.



До этого агентство Bloomberg проинформировало о том, что из-за ситуации в Сахаре Европу может накрыть жарой в рекордные 50 градусов Цельсия. Всему виной антициклон "Харон".



Метеоролог Александр Шувалов объяснил, что, по прогнозам европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, пика жары ждут в среду в Италии - до 42 градусов в Риме. То же самое будет на юге Испании - 40-45 градусов, а может быть, местами даже 48 градусов. В четверг пик жары будет в Греции - тоже до 40-42 градусов.



Россию этот антициклон пока затронуть сильно не должен. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на юге европейской части РФ ожидается температура около +30 градусов, это несколько ниже нормы.