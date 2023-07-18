 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.07.2023
21:43  Кыргызстан возвращает электроэнергию Узбекистану и поставляет республике воду
21:31  Западные оккупанты отдают Косово туркам
21:07  В зданиях Совфеда и Госдумы РФ знаково и одновременно протекли крыши. Баба Люда (Нарусова) сушит портки бабы Вали...
21:05  Шест ей в пепелац. Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане. За измену Родине
21:01  Узбекистанцам определили новую черту бедности - 568 тысяч сумов ($49) на человека в месяц
20:57  Фантики Эрдогана. Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня - 26,9 лиры за доллар США
20:49  В Синьцзяне +52 по Цельсию. Планета погружается в ЖуткоЖар

20:47  Усталость Запада от Черноснежек и гей-принцев привела к череде увольнений, - Роман Антоновский
19:37  Как мой дедушка руководил Кыргызстаном - интервью с внуком Усубалиева
18:40  РФ и США, одновременно, требуют у Казахстана выдать им главреда журнала "Хакер" Кислицина
14:16  Запад на глазах захватывает недра и умы жителей Казахстана, - Айнур Курманов
13:12  Штрихи к портрету первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой
13:05  Банк России выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем
12:34  Время пережитков ельцинизма уходит, - Максим Медоваров
11:38  Зерновая разделка. Москва вышла из стамбульских соглашений, но не исключила возврата к ним, - "Къ"
11:05  В Казахстане пугающее нашествие каракуртов
10:32  Конец зерновой сделки: итоги, - katehon.com
09:09  Россия отвечает бандерам только брызгами слюны фейкового "ура-патриота" Медведева
08:55  Анатомия революций: как устроены перевороты в Центральной Азии? - А.Воробьев
08:47  Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык
08:44  Власти Ирана объявили о возвращении "полиции нравов"
08:30  Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах
07:51  Конец Германии? что стало с европейской мечтой, - Андрей Фурсов
07:25  Зерновая сделка недотянула до годовщины, - Геннадий Петров
01:18  Как украсть триллион? У Китая, - Юрий Тавровский
01:13  Казах Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу
00:44  Проснулся. Кырпремьер Жапаров не понимает, чем занимаются восемь замов министра экономики
00:38  Самосознание современной правящей в России элиты совершенно несоразмерно и неадекватно критичности исторической ситуации, - А.Дугин
00:33  Победа без войны. Китай готовится к выборам на Тайване, - Владимир Овчинский
00:10  Безграмотный либеральный произвол – суть "экономики" России, - М.Делягин
00:08  Кырпрез Жапаров улетел в Аравию с очередным дай-дай-визитом
Понедельник, 17.07.2023
19:29  Эрдоган получил под дых, Гутерриш задергался - конец зерновой сделке, - СП
14:27  "Виновата лень". Кырпрез Жапаров рассказал, почему новый Дом правительства строят 800 строителей из Дубая
14:24  Убит лидер Компартии Приднестровской Республики Олег Хоржан
14:19  Скончался патриарх судебного корпуса Кыргызстана - Сакан Сатыбеков
14:18  Казахстан попросил Узбекистан снизить тарифы при транзите грузов в Афганистан
14:17  Узбекским подросткам запретили готовить мороженое и печь хлеб
14:11  Туркменистан рассекретил численность населения - 7 057 841 человек
14:03  Что стоит за порогом Мира техногенной цивилизации? - Владимир Можегов
13:47  Эдуард Ким (Казахстан) взял медаль ЧМ по... мужскому сольному "артистическому плаванию"
13:44  Путин дозрел. "Зерновая сделка" остановлена... или нет. Из словоблудия Пескова ничего не ясно
13:02  ЕвроЛупанарий. Каково было быть проституткой в древнеримских Помпеях (история)
12:59  Рейтинг выживаемости акимов областных центров Казахстана
12:55  Скрытый смысл пригожинского мятежа: Что осталось за кадром
12:50  США перестают быть домом для американцев, - Wall Street Journal
12:45  Все города Казахстана растут бесконтрольно: чем это чревато
12:40  Реконструкция образа Врага в новых условиях, - Н.Руткевич
12:28  Западу не удается "закрыть" российские транспортные коридоры в ЦА, - Эсен Усубалиев
12:16  Посол Польши вызван в МИД Грузии из-за скандала с попыткой похитить анализы (ссанье) Саакашвили
12:15  Вышла в свет дополненная замечательная книга "Корниловы, Карбышевы, Рязанцевы и другие казаки станицы Каркаралинской"
12:09  ТаджВласти решили всерьез бороться против пластиковых пакетов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фантики Эрдогана. Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня - 26,9 лиры за доллар США
20:57 18.07.2023

18 июля 2023,
Курс турецкой лиры опустился до нового рекордно низкого уровня в ожидании заседания Центрального банка (ЦБ) Турции по вопросу базовой ставки. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил портал Trading Economics.

Турецкая валюта ослабла более чем на 2%, до отметки 26,9 лиры за доллар США, так как ЦБ и госбанки республики прекратили поддержку нацвалюты, ожидая очередного заседания турецкого центробанка по денежно-кредитной политике. Ожидается, что базовая ставка может быть поднята на 500 процентных пунктов, говорится в сообщении.

Предыдущее решение по повышению базовой ставки на 650 базисных пунктов, до 15%, было принято турецким ЦБ 22 июня, однако данный шаг не оправдал ожиданий рынка, уточняется на портале.

Рублевый шанс: турецкие политики призывают отказаться от доллара
Эксперты оценили возможность российской валюты заменить американскую в расчетах с партнерами
Ранее, 17 июля, сообщалось, что турецкая валюта на фоне прекращения Россией зерновой сделки обновила исторический минимум и достигла отметки 26,31 турецкой лиры за один американский доллар.

26 июня вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова в разговоре с "Известиями" выразила мнение, что при дальнейших действиях турецкого центробанка, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), падение лиры может приостановится.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689703020


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов: Достойная работа – первая ступень к самореализации молодежи
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации
- Существенно увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов планируется в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями Баварского Правительства
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев обсудили ход исполнения совместных казахстанско-узбекских проектов
- В Казахстане сформированы рекомендуемые объемы запасов лука и моркови
- Новые санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля были рассмотрены в Карагандинском областном филиале демпартии "Ак жол"
- Об обязательствах в рамках ОПЕК+
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  