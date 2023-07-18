Фантики Эрдогана. Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня - 26,9 лиры за доллар США

20:57 18.07.2023

18 июля 2023,

Курс турецкой лиры опустился до нового рекордно низкого уровня в ожидании заседания Центрального банка (ЦБ) Турции по вопросу базовой ставки. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил портал Trading Economics.



Турецкая валюта ослабла более чем на 2%, до отметки 26,9 лиры за доллар США, так как ЦБ и госбанки республики прекратили поддержку нацвалюты, ожидая очередного заседания турецкого центробанка по денежно-кредитной политике. Ожидается, что базовая ставка может быть поднята на 500 процентных пунктов, говорится в сообщении.



Предыдущее решение по повышению базовой ставки на 650 базисных пунктов, до 15%, было принято турецким ЦБ 22 июня, однако данный шаг не оправдал ожиданий рынка, уточняется на портале.



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Ранее, 17 июля, сообщалось, что турецкая валюта на фоне прекращения Россией зерновой сделки обновила исторический минимум и достигла отметки 26,31 турецкой лиры за один американский доллар.



26 июня вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова в разговоре с "Известиями" выразила мнение, что при дальнейших действиях турецкого центробанка, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), падение лиры может приостановится.