Узбекистанцам определили новую черту бедности - 568 тысяч сумов ($49) на человека в месяц

21:01 18.07.2023

Минимальная стоимость потребительских расходов в Узбекистане на 2023 год установлена на уровне 568 тысяч сумов ($49) на человека в месяц или 18,9 тысячи сумов ($1,6) в день. Об этом сообщает Агентство статистики при президенте республики.



Новый минимум рассчитан с учетом годового уровня инфляции в 2022 году, добавили в Агентстве.



В прошлом году данный показатель составлял 498 тысяч сумов ($46) на человека в месяц или 16,6 тысячи сумов ($1,53). Годом ранее - 440 тысяч сумов в месяц или 14,6 тысячи сумов в день.



"В мировой практике широко распространено использование показателя минимального потребления в качестве черты бедности", - пояснили в Агентстве статистики.



Минимальную стоимость потребительских расходов вычисляют для того, чтобы:



👉 определить целевую (таргетированную) группу населения, нуждающуюся в материальной и иной социальной помощи государства;



👉 учитывать особенности реального потребления и потребности населения целевой группы при определении черты бедности;



👉 повысить эффективность, адресность задач и мероприятий, определенных в стратегиях и программах борьбы с бедностью, вести их постоянный мониторинг;



👉 использовать в качестве критерия для определения минимального размера пенсий и пособий, а также для предоставления малообеспеченным семьям различных видов материальной помощи.



ℹ️ В настоящее время минимальный размер пенсий и пособий в Узбекистане составляет 535 тысяч сумов ($46,5) в месяц, минимальный размер оплаты труда - 980 тысяч сумов ($85).



В 2020 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в стране за чертой бедности живут 4-5 млн человек или примерно 15% населения. Глава государства поручил разработать программу сокращения бедности, которая должна включать повышение зарплат и пособий с опережением инфляции и стимулирование предпринимательской деятельности. В январе текущего года Мирзиеев заявил о необходимости в 2023 году обеспечить занятость 5 млн человек и создать 2 млн постоянных рабочих мест. В работе по повышению уровня жизни населения власти Узбекистана решили использовать опыт Китая, руководство которого в феврале 2021 года заявило о полной победе в борьбе с бедностью.