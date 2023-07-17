В зданиях Совфеда и Госдумы РФ знаково и одновременно протекли крыши. Баба Люда (Нарусова) сушит портки бабы Вали...

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21:07 18.07.2023
18 июля 2023, Алексей Дегтярев
Во время ливня в Москве во вторник в здании Совета Федерации протекла крыша, в здании Государственной думы заметны подтеки на потолке.
На совещании "История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов" сенаторам пришлось поставить на стол стакан, в который капала вода, позже его заменили на ведро, передает РИА "Новости".
В Госдуме на верхнем этаже на потолке и стенах видны подтеки, а с лестничного пролета также капает вода.