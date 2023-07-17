Западные оккупанты отдают Косово туркам

21:31 18.07.2023

Алексей Топоров. 17.07.2023



Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что с осени новым командующим оккупационного контингента НАТО (KFOR) в Косово будет турецкий генерал.



При этом командование KFOR заявило о полном контроле над небом в Косово после поставок турецких беспилотников "Байрактар", передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что с осени новым командующим оккупационного контингента НАТО...



"Самый большой контингент НАТО в Косово и Метохии в составе KFOR будет из Турции. Впервые командующего KFOR назначают из Турции", – рассказал Вучевич телеканалу РТС.



Он также отметил, что Анкара увеличивает свое присутствие в Косово. По официальным данным НАТО, из 4 тысяч 511 солдат оккупационного натовского контингента KFOR 780 представляют Турцию, а 679 – США. К концу года количество турецких военнослужащих в отторгнутом от Сербии крае может составить тысячу человек.



"Турция – великая держава и имеет значительное политическое и экономическое влияние в Западных Балканах, и мы должны следить за тем, чтобы у нас были наилучшие отношения с Турцией. Но мы смотрим на проблему Косово и Метохии совершенно по-разному.



Интересно, что их военные казармы в Призрене названы в честь султана Мурада (командовавшего турецкими войсками в битве на Косовом поле и убитого сербским героем Милошем Обиличем – ред.), что является сильной ассоциацией для всех нас", – заявил Вучевич.



При этом само руководство KFOR отчиталось о том, что после доставки в Косово турецких беспилотников "Байрактар", воздушное пространство над краем находится полностью под его контролем.



"Верхнее воздушное пространство Косово может использоваться только для полетов из одной страны в другую коммерческими рейсами. Нижнее воздушное пространство может использоваться для особых нужд в каждом конкретном случае и с предварительного согласия командующего KFOR", – говорится в заявлении оккупантов.