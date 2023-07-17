Кыргызстан возвращает электроэнергию Узбекистану и поставляет республике воду

21:43 18.07.2023

18 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Узбекистан и Кыргызстан обмениваются электроэнергией. Об этом сообщили в Минэнерго РУз.



В ведомстве напомнили, что энергосистема стран Центральной Азии работает параллельно. По соглашению между энергокомпаниями двух стран поставка электроэнергии будет осуществляться на условиях взаимного товарообмена (возврат в полученном объеме).



"В весенний сезон 2023 года из Узбекистана в Кыргызстан поставлено 150 миллионов киловатт-часов электроэнергии в период низкого внутреннего потребления. КР будет возвращать этот объем электроэнергии РУз в летний сезон. В то же время Кыргызстан поставляет воду для сельского хозяйства нашей страны в этот период через реку Нарын", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в социальных сетях распространилась новость о том, что Узбекистан поставил большое количество электроэнергии в Кыргызстан "за небольшие деньги". В ведомстве считают эти заявления необоснованными.



На 18 июля объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 10,6 миллиарда кубометров. При этом приток воды составил 698 кубометров в секунду, отток - 449 кубометров в секунду.