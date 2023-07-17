Новая пандемия made in USA? Что известно о странной лихорадке

22:59 18.07.2023 Роспотребнадзор взял под усиленный контроль рейсы из Египта из-за вспышки непонятного заболевания



Андрей Захарченко

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Александр Осауленко

Игорь Гундаров

Олег Иванов



Любители конспирологии наверняка заметили, что где-то с 2010 по 2018 годы Голливуд выпускал в широкий прокат фильмы, в которых главные герои (в том числе в исполнении Брэда Питта) мужественно искали и ценой многих жертв находили антидот для поразившего весь мир неизвестного страшного вируса. В последних кадрах таких картин, как правило, демонстрировались сцены массовой вакцинации населения и голос за кадром патетично произносил что-то вроде "наша борьба за светлое будущее только началась".



Потом грянула пандемия коронавируса с блок-постами, запретом выхода из домов, международным карантином и лихорадочным поиском вакцин.



Вскоре после того, как массовый психоз поутих, поклонники теории заговоров могли обратить внимание, что американская "фабрика грез" кинулась штамповать на эту же тему картины куда более мрачной направленности. В них, как правило, вирус оказывался фактически непобедимым, а пораженным неизвестным недугам жертвам не оставалось ничего другого, кроме как умереть в страшных судорогах.



На этом фоне многие пессимистично настроенные экзальтированные граждане чуть ли не в каждом чихе стали усматривать происки "мирового теневого правительства", которое спит и видит, каким бы особо лихоимским способом половчее извести половину Земного шара.



Масла в этот огонь плеснули данные, полученные в спецоперации на Украине. В частности, на брифинге 30 января 2023 г. начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что с начала 1950-х годов при главенствующей роли ВМФ США активно создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, чьей основной целью являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения. В районах размещения этих лабораторий наблюдалось ухудшение эпидемической обстановки по особо опасным инфекциям, фиксировались новые, не характерные для данных регионов заразы.



Одним из характерных примеров, заострил внимание Игорь Кириллов, являлась вспышка лихорадки долины Рифт в 1977 году в египетском Каире, где была дислоцирована военно-биологическая лаборатория ВМС США № 3. Ранее данное заболевание встречалось лишь южнее Сахары, а затем внезапно появилось в Египте, где одновременно заразились 18 тыс. человек. Последующий анализ проб от населения показал, что общее количество переболевших составило около двух миллионов. Ряд доказательств свидетельствовал об искусственном характере вспышки и причастности к этому американской лаборатории. Например, первоначальный очаг заболевания странным образом напоминал зону распространения аэрозольного облака, которое может возникнуть при преднамеренном диспергировании биоматериала или его аварийном выбросе в окружающую среду. Несмотря на имеющуюся доказательную базу об искусственном характере вспышки, руководство США сделало все, чтобы скрыть причастность лаборатории к инциденту.



Только в 2019 г. было принято решение о передислокации каирской биолаборатории ВМС США № 3 на американскую военно-морскую авиабазу в Италии для продолжения исследований особо опасных патогенов. Однако, свидетельствует журналистка Розелла Фиданза, по-прежнему остаются филиалы в Египте, Гане и Джибути.



Разве могли в таких условиях не впасть в панику отдельные особо впечатлительные граждане, когда Роспотребнадзор в понедельник, 17 июля, сообщил о том, что усилил санитарно-карантинный контроль (в том числе с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр") за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестного заболевания?



"В провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы схожи с лихорадкой денге [высокая температура, боль в глазах, усталость, боль в мышцах и суставах]", - говорится в пресс-релизе федерального ведомства со ссылкой на власти Египта. Уточняется, что необходимы предосторожности, как и в случае с любой инфекцией невыясненной этиологии, пока местные власти и медики будут выяснять природу заболевания, чтобы оценить риски его трансграничного распространения.



"СП" поинтересовалась у экспертов, есть ли поводы усматривать начало очередной мировой пандемии, или же беспокойство - просто плод фантазий особо впечатлительных умов, которые сейчас стали припоминать, что коронавирус вначале тоже подавался как характерная для стран Азии "локальная вспышка", не представляющая особой угрозы.



- Я лично очень скептически отношусь к таким вещам, - поделился собственным взглядом на происходящее автор tg-канала "Мир как конфликт", руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов. - Проблема инфекционных заболеваний в Африке вообще традиционно остра, так что ничего необычного в очередной вспышке не вижу. Думаю, стоит сказать спасибо нашим федеральным ведомствам за то, что они столь строго и последовательно держат руку на пульсе, за то, что они, образно выражаясь, обжегшись на молоке, теперь вполне правильно, считаю, дуют на воду.



"СП": Можно ли доверять Роспотребнадзору, когда он говорит, что та же лихорадка денге не представляет эпидемиологической опасности вне африканских стран. Помнится, напрямую подчиняющиеся нашим госструктурам медики вначале тоже уверяли, что оказавшиеся впоследствии коронавирусом симптомы есть ни что иное, как "обычная внебольничная пневмония"?



- С позиции эпидемиологии, действительно, лихорадка денге переносится определенным комарами, которые ни в Москве, ни вообще в средней полосе России не летают, - высказал свою точку зрения академик РАН, эпидемиолог Игорь Гундаров. - Наше постпредство при ООН, помнится, говорило о выращенных в биолабораториях США "боевых комарах", но они тоже не летают тучами над Россией. Поэтому шансов на распространение конкретно лихорадки денге в нашей стране, действительно, очень низки.



Что касается вспышки неизвестной болезни, похожей на лихорадку денге, то здесь надо нейтрально смотреть: а откуда она вообще взялась. Надо взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения - какова ее позиция по поводу происхождения этого заболевания. Вполне может быть, что на самом деле оно представляет собой что-то потенциально очень опасное для всего мира.



Правда, следует отметить, что таких вероятностей по всему миру можно чуть ли не ежедневно находить целую массу. И в Индии, и в Египте, и в Сирии, и в других странах Юга и Востока не следует сбрасывать со счетов региональные особенности. А в нашей Астраханской области, например, сравнительно высокий уровень распространения лепры, проказы, такая вот региональная особенность.



Но для того и существует медицинская наука в принципе, чтобы отделять, как говорится, зерна от плевел. Необходимо создавать международный научный совет, который бы четко и профессионально сказал, является ли вспышка пока неизвестного заболевания в Египте новой формой лихорадки денге, или нет. Потому что в противном случае население можно держать в информационных оковах возникновения нового потенциально опасного заболевания бесконечно.



"СП": То есть пока нет оснований рассуждать о происках "врагов России" или "биолабораторий США"? В Египте неизвестная болезнь, в Нигерии ­вспышка сибирской язвы, в Монголии ­- чумы. А ведь это все страны, дружественные России.



- Меня недавно приглашали на один из телеканалов, где была дискуссия на тему "а не пора ли нам начинать бояться", где рассуждали в том числе и о сибирской язве. Напомню, что сибирской язвой можно заболеть, если съесть мясо зараженного животного. Так не ешьте такого мяса, не завозите его в Россию, не продавайте его на рыках, только и всего. А у нас нередко начинается паника из разряда "стоит только кому-нибудь где-нибудь чихнуть", как тут же все поголовно заболеют сибирской язвой. Для подобной паники нет никаких материальных оснований.



Хотя надо сказать, что в наше время существует очень большой запрос на психоз как таковой, сознательный или бессознательный, для того, чтобы подавить нормальную интеллектуальную деятельность масс.



"СП": Значит, все-таки логично ожидать, что на фоне информации о вспышке неизвестного заболевания несколько уменьшится турпоток из России в Египет?



- Глобально, как показывает ежедневная практика, турпоток в Египет не уменьшится, - считает директор российской Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко. - Конкретные цифры я вам навскидку сейчас не назову, однако то, что Египет входит ТОП-5 ведущих зарубежных направлений российского туризма - это факт. Так что наши туристы продолжат летать в Египет, несмотря на то, что в Африке вообще довольно часты вспышки тех или иных заболеваний, даже необходимо делать определенные прививки перед визитом в некоторые регионы. Главное - вовремя и правильно реагировать на такие угрозы, а предупрежден - значит, вооружен. Источник - СвободнаяПресса

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