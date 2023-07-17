Великая депрессия 2.0: кого накроет первым

23:03 18.07.2023

Очередь к финансовой пропасти больше не занимать - просит генсек ООН



Евгений Берсенев

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Леонид Хазанов

Никита Масленников



52 страны не способны выполнять свои долговые обязательства, а некоторые близки к дефолту, "порадовал" человечество Антониу Гутерриш, выступая на форуме Целей устойчивого развития (ЦУР). Генсек ООН отметил, что у находящихся в сложной ситуации государств "нет какой-либо перспективы снизить долговую нагрузку в будущем". А фонд ЦУР в последнее время переживает нехватку средств: после начала пандемии объем дефицита увеличился на 2,5 трлн долларов, достигнув 4,2 трлн долларов.



Генсек призвал государства активизировать усилия для достижения Целей устойчивого развития. Мировому сообществу требуются "амбициозные действия и обязательства стран для сокращения нищеты и неравенства к 2027 и 2030 году". "Возобновить и оживить" ЦУР, по мысли Гутерриша, должна некая политическая декларация.



В 2015 г. Генассамблея ООН приняла 17 взаимосвязанных целей и 169 задач для "достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". Мировые лидеры, главы государств и правительств пообещали избавить человечество от нищеты и исцелить планету, говорилось в итоговых документах Генассамблеи. Тогда была объявлено, что работа над ЦУР начнется 1 января 2016 года и завершится 31 декабря 2030-го. Более того, выражалась надежда, что некоторые цели могут быть достигнуты раньше.



В минувшем июне на саммите по глобальным финансам в Париже Гутерриш уже говорил о том, что в мире более полусотни стран погрузились в дефолт либо близки к нему. Он также отмечал, что в 2023 году более 750 млн человек на планете недоедают, а еще десятки миллионов балансируют на грани крайней нищеты. Хуже всего дела в Африке, где многие государства расходуют на погашение внешнего долга больше средств, чем на здравоохранение.



На парижском саммите генсек заявлял, что "богатые страны могут печатать деньги, чтобы оживить свою экономику", в то время как "развивающиеся страны не могут сделать то же самое и борются с непомерной стоимостью заимствований, которая в восемь раз выше, чем у развитых стран". Об этом же он заявлял и на майской встрече G7.



Экономист Никита Масленников замечает, что данные ООН несколько запаздывают.



- Число стран, переживающих дефолт или приблизившихся к нему, выросло в ковидный период и с тех пор только увеличивалось. Опасения были даже по поводу Китая, что вызывало сильное беспокойство в мире. Сегодня проблема долгов представляет для мировой экономики серьезную проблему, которая требует серьезных международных усилий по выработке скоординированных механизмов и стандартов для реструктуризации бремени развивающихся стран, особенно с низкодоходными экономиками. Но сложившаяся геополитическая ситуация сильно тормозит решение этих вопросов.



"СП": У международных финансовых институтов и ООН есть понимание того, что большинство стран с экономикой низкой доходности не смогут выплатить долги никогда?



- Понимание есть. И здесь можно двигаться по разным направлениям. Скажем, МВФ работает с этими странами, чтобы те как-то смогли повысить уровень экономического развития. Однако готовность к этому, в том числе политическая, по большей части отсутствует. И здесь одно из главных препятствий. Другая сложность - ограниченность международных ресурсов, которые могут предоставить таким странам. И третье - не отработан эффективный международный механизм для стабилизации подобных долговых ситуаций.



По мнению кандидата экономических наук Леонида Хазанова, в нынешних условиях финансовые неурядицы в отдельных странах могут болезненно сказаться на общемировом раскладе.



- Дефолт нескольких десятков государств, даже небольших, способен нанести удар по глобальной экономике гораздо более мощный, нежели мировой кризис 2008 года. Фактически он способен привести к новой Великой депрессии, которая, в отличие от "старой", может захлестнуть всю планету и выход из нее будет куда более долгим.



"СП": Почему?



- Особенность нынешней ситуации в том, что речь идет главным образом о бедных государствах Африки, Азии и Латинской Америки, экономики которых испытывают проблемы на протяжении десятилетий. Мы не берем во внимание США, сталкивающиеся с угрозой дефолта чуть ли не каждый год. И сколько бы в экономики бедных стран не вливалось денег извне, положение дел там, как мы видим, особенно не улучшилось. Поэтому их дефолты вызовут кумулятивный эффект, способный обрушить глобальную экономику, словно карточный домик.



"СП": Кстати о Соединенных Штатах. Если они постоянно находятся в преддефолтном состоянии, то чем отличается потенциальный дефолт экономически развитой страны от аналогичной ситуации в государстве, постоянно отстающем в плане экономики?



- Дефолт экономически мощной страны от менее развитой отличается силой и будет иметь гораздо более далекоидущие последствия для связанных с ним государств. Например, дефолт США затронет экономику всего мира, а случись он в Зимбабве - коснется максимум Африки.



"СП": Какие меры могут принять внешние кредиторы, если государство объявило дефолт?



- Если какая-либо страна объявит дефолт, ее внешним кредиторам остается, как показывает практика, лишь три варианта: либо списать потери, либо дождаться хоть каких-то выплат в будущем, либо попытаться взыскать долги через международный арбитраж. Однако, следует учесть, что в последних двух случаях шансы на получение денег крайне мизерные.