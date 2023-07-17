Токаев посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине

00:01 19.07.2023

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине, сообщает Zakon.kz.



