Зерновая сделка с дьяволом - страна должна знать "героев"

00:05 19.07.2023 Разрыв "Черноморской инициативы" оставит без прибылей американских спекулянтов и похоронит экономику Украины



Дмитрий Родионов

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Сергей Кулик



С приостановкой зерновой сделки Украина серьезно потеряет в доходах. Неизбежен рост мировых цен на зерно в мире, пишет турецкая газета Aydınlık.



"Одно из главных возражений России против соглашения состоит в том, что оно препятствует экспорту российского зерна и не позволяет ему попасть в нуждающиеся страны. А Украина могла спокойно экспортировать свое зерно. Значительная его часть шла на Запад. Украина получала ежемесячный доход в размере 500 миллионов долларов", - сообщает издание.



В США также отметили последствия прекращения действия "Черноморской инициативы". Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Вашингтон и его союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые вывозились согласно сделке. "Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы найти пути вывезти зерно. Но не существует возможности, просто математической, что мы получим столько же зерна теперь, сколько могли, будь сделка продлена", - сказал координатор журналистам, напомнив, что для провоза сельхозпродукции через Европу необходимо согласие ЕС.



Сколько в реальности потеряет Украина? Как ситуация отразится на наших агропроизводителях? По мнению некоторых экспертов, идет настоящая "зерновая война", наподобие "нефтяной" или "газовой". Сможем ли мы победить в ней?



- Наш выход из "Черноморской инициативы" окончательно доконает украинскую экономику, которая и так дышит на ладан, - убежден крымский журналист Сергей Кулик. - Она поддерживается лишь западными финансовыми инъекциями. В статье, опубликованной за три дня до приостановки зерновой сделки, Виктор Медведчук указал, что под полную остановку "зернового коридора" подпадает 64 процента в товарной структуре сельскохозяйственного экспорта Украины. Оостановка "Черноморской инициативы" означает полный крах для киевского режима, ведь в минувшем году украинский экспорт и так сократился на 35,1% - до 44,1 миллиарда долларов США. При этом отрицательное сальдо торгового баланса составляет 11,1 миллиарда долларов.



Бог с ней, с Украиной - ее песенка и так спета. Серьезный удар под дых получили крупнейшие американские мультинациональные компании Cargill, Dupont и Monsanto, которые, согласно сведениям издания Australian National Review, год назад стали хозяевами 17 миллионов гектаров украинской пашни. 17 миллионов га - это 170 тысяч квадратных километров. Тунис со своими 163 610 км², как говорится, нервно курит в сторонке. Вот кто настоящие хозяева украинских черноземов!



Я помню, как на Майдане-2014 любили скандировать кричалку: "Пам'ятай чужинець - тут господар українець!" Ирония судьбы в том, что после националистического путча хозяевами (господарями) Украины стали как раз не украинцы, а именно "чужинці". И именно им, заокеанским чужакам-латифундистам, в первую очередь была выгодна "зерновая сделка".



Ведь обратите внимание, кто после сообщений о нашей приостановке "Черноморской инициативы" сразу же закатил истерику: госсекретарь США Энтони Блинкен и американские вассалы - британское внешнеполитическое ведомство и представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн, упрекнувшие Россию в бесчеловечности.



В унисон с этими "страдальцами" о судьбах жителей Африки выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, начавший лицемерно причитать о миллионах голодающих, которые "заплатят цену" за решение России выйти из зерновой сделки. Однако господин генсек прекрасно знает, что до страдающих от голода африканцев дошло в лучшем случае три процента обещанного продовольствия, а последнее вышедшее из Одессы судно с 15 000 рапса и 23 000 тонн кукурузы отправилось не в Сомали, а во вполне благополучные Нидерланды, граждане которой отнюдь не падают в голодные обмороки.



Если началась такая истерика, значит, Россия затронула самое болезненное их место - бабло. Ведь "зерновая сделка - это совсем не про помощь голодающим бушменам и туарегам. Это про бабло, и нас изначально собирались кинуть, данные нам обещания никто выполнять не собирался. И россияне это подозревали на подсознательном уровне, поскольку это было не "соглашение", не "договор", а "сделка". Казалось бы, вполне нормальный среди юристов термин, которое часто используют герои западных кинофильмов. Однако в российском общественном сознании у слова "сделка" нехорошая репутация. У нас литературная культура такая, что сразу в памяти всплывают словосочетания "сделка с совестью", "сделка с чертом". Поэтому мне очень интересно было бы узнать, кто с нашей стороны лоббировал заключение этой сделки с "западным чертом", с настоящими хозяевами украинской земли, и в чем был его главный гешефт.



"СП": Как они все же будут вывозить зерно? По суше? Через какую страну? На Западе считают, что много не вывезут. Так ли это?



- А по суше проблематично. Еще в апреле Венгрия и даже "близкий друг" Украины - Польша ввели односторонний запрет на импорт украинского зерна. Мотив их действий понятен - дружба дружбой, а табачок врозь. Варшава и Будапешт отнюдь не желают, чтобы их аграрии разорились.



А в июне эти же страны, к которым присоединились Болгария, Румыния и Словакия, пролоббировали решение еврокомиссии, которое до середины сентября запретила поставки украинского зерна. Впрочем, запрет не касается транзита в другие страны ЕС, но, как признаются европейские аграрные эксперты, вся мощь сообщества не способна собрать так быстро нужное количество зерновозов, способных вывезти украинское зерно.



"СП": Европейцы вряд ли будут в восторге, если оно пойдет по их территории. Транзит через восточную Европу пока разрешили, а выгрузку там запретили. Не будет ли зерно уходить налево по дороге?



- Вы абсолютно правы. Приведу один пример. Еще в апреле влиятельное польское оппозиционное издание Onet обнародовало историю, как от рук мошенников пострадали крупнейшие мукомольные предприятия. Они просто закупили свою, польскую продовольственную пшеницу, а на самом деле это было предназначенное для отопительных целей украинское техническое зерно. То есть, в Польшу оно въехало как техническое, а польские чиновники за определенную мзду оформили его как польское, предназначенное для изготовления муки. С этими документами зерно и поехало на мельницу.



"СП": Турция получила обращение Киева по поводу возобновления зерновой сделки без участия России. Как это понимать? На что они рассчитывают?



- Просто Зеленский хочет Турцию как члена НАТО втянуть в войну. Чтобы турецкие боевые корабли конвоировали суда, идущие с зерном из портов Одессы и Ильичевска (или Черноморска, как его называют после "декоммунизации"). Думаю, голубая мечта Зеленского - чтобы по пути какое-нибудь судно турецких ВМС "случайно" наткнулось на мину или было атаковано неизвестным подводным аппаратом. И не важно, что после уничтожения Каховской ГЭС в море смыло огромное количество украинских мин. Главное - все свалить на Россию.



В этом - смысл желания Зеленского пригласить Турцию. На это и весь расчет.



"СП": А сколько потеряли наши аграрии? Изменится ли что-либо для них с разрывом сделки?



- А что может измениться? Наше зерно как не пускали раньше, так не пускают и сегодня. Думаю, давно стоит искать другие варианты.



"СП": Способны ли мы перестроить логистику, чтобы торговать нашей пшеницей без потерь? Новые рынки нефти и маршруты доставки освоили за год, а что с зерном?



- А зерно тоже можно пускать по тому же - ближневосточному маршруту. Эрдоган много кричал о том, что Турция, дескать, всемирный хаб - нефтяной, зерновой… Мы ему подыграли в этом. Но можем же и отыграть, не так ли? На Анкаре свет клином не сошелся. Почему бы не сделать нашими зерновыми хабами Пекин, Эр-Рияд и Тегеран, у которых, соответственно, есть свои выходы на Юго-Восточную Азию, Тропическую Африку и Ближний Восток. Если уж мы поставляем в нефтеносные Саудовскую Аравию и ОАЭ нефть и мазут, неужели наше зерно не найдет там своего клиента?



"СП": То, что происходит, это зерновая война (в дополнение к газовой, нефтяной)? Кто выгодоприобретатель? У кого больше шансов победить в ней?



- У того, кто поймет простую вещь, что еще недавно популярная идея глобализма с "Градом на холме" приказала долго жить. Сейчас наступило время регионов, а значит, будут писаться новые правила миропорядка. США и их приятели, проявляющие жандармские наклонности, в этот мир явно не вписываются. Это в очередной раз доказала зерновая сделка, точнее - их жадность, стремление прикрыть свои интересы лицемерными причитаниями о судьбах голодающих. Однако Африка уже не та, какой бы ее хотелось видеть неоколонизаторам. У нее появилось свое достоинство, у нее есть историческая память и, главное, она все видит. Основное, что она увидела - Запад нисколько не меняется, и в зерновой сделке ее кинул так же, как Россию. Африка это запомнила. Поэтому Запад нельзя считать выгодоприобретателем. Да, их латифундисты получили за год некую прибыль. Но в перспективе Запад проиграл - жадность победила разум. Это ему вскоре и аукнется, и агакнется. Источник - СвободнаяПресса

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