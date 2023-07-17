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КазМО отрицает, что купило у турецкой Otokar разной бронетехники на 2 трлн тенге
08:17 19.07.2023

Минобороны Казахстана опровергло информацию о соглашении с турецкой компанией Otokar
Минобороны Казахстана опровергло информацию о соглашении с турецкой компанией Otokar Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали информацию о заключении соглашения с компанией Otokar на приобретение бронетехники, сообщает Zakon.kz.
Официальное сообщение опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства:

"Информация, распространяемая в социальных сетях о заключении соглашения между Министерством обороны Республики Казахстан и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на сумму около 2 трлн тенге, не соответствует действительности. На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется".
В Минобороны отметили, что компания Otokar является всего лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, закрепленной правилами принятия на вооружение. Об этом Министерство обороны РК ранее информировало.

"При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники".
Пресс-служба Минобороны РК
В настоящее время, как отметили в оборонном ведомстве, образец бронетехники 8х8 компании Otokar наряду с образцом отечественной бронетехники "проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники".

"Министерство обороны в рамках своей компетенции отвечает за обороноспособность страны, имеет потребности в различных видах вооружения и военной техники. При этом для оборонного ведомства при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как отечественными, так и международными экспертами".
Пресс-служба Минобороны РК
В связи с этим в оборонном ведомстве убедительно попросили "не верить различным взбросам фейковых сведений в социальной сети и доверять только проверенным, официальным источникам информации".

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689743820


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