Кыргызстан ждут санкции из-за торговли с Россией запрещенными технологиями

09:10 19.07.2023

19 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий. Об этом сообщает издание The Washington Post.



Отмечается, что официальная Москва ищет партнеров, готовых помочь ей обойти запреты на китайские беспилотники и немецкую электронику. В частности, издание описывает ситуацию, когда через страны Центральной Азии в РФ поставлялись беспилотники.



"На транспортной этикетке китайские беспилотники были указаны как мощные машины для уборки урожая, которые используются в садах и на крупных фермах. Но личность покупателя - российской компании, купившей в начале мая целую партию самолетов почти по $14 тысяч за штуку, намекала на другие возможные варианты использования", - говорится в сообщении.



Потенциальная военная ценность беспилотников ранее была отмечена российским правительством. Оно в прошлом году захватило четыре самолета той же модели на востоке Украины и заявило, что Киев планирует использовать их для химической войны. Прочные всепогодные квадрокоптеры рассчитаны на полезную нагрузку почти 70 фунтов (почти 32 килограмма. - Прим. 24.kg) и предназначены для парения на уровне верхушек деревьев, что сопровождается туманом жидких химикатов.



Беспилотники находились на последнем этапе пути через Центральную Азию, когда их перехватили таможенники недалеко от границы между Казахстаном и Кыргызстаном. Для американских официальных лиц, рассказывающих о событиях несколько недель спустя, этот эпизод был необычным: чаще всего, по их словам, такие товары беспрепятственно попадают в Россию.



Представители администрации Джо Байдена говорят, что их особенно беспокоит роль Кыргызстана, страны, из которой поступила партия дронов.



The Washington Post

"Горная, не имеющая выхода к морю республика с населением 6,7 миллиона человек когда-то была южной границей советской империи, а теперь здесь расположены многочисленные предприятия, которые стали каналом для западных и азиатских товаров, которые РФ не может законно получить где-либо еще, заявили официальные лица в интервью", - подчеркивает издание.



Оно отмечает, что после 24 февраля 2022 года в Кыргызстане наблюдается поразительное расширение количества импортно-экспортных компаний, которые ведут дела в основном с Россией. Фирмы получают прибыль от резкого роста продаж подпадающих под санкции китайских и европейских товаров - от беспилотных летательных аппаратов и деталей самолетов до оптических прицелов и усовершенствованных схем бомб, большинство из которых доставляется по суше компаниям в РФ, сказал высокопоставленный американский чиновник, хорошо знакомый с ситуацией.



Администрация Джо Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю.



Действия, которые в прошлом включали санкции или черный список фирм, обвиняемых в нарушениях, могут быть предприняты уже на этой неделе, заявили официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить дипломатически деликатные вопросы.



"Кыргызстан, хотя и небольшой по сравнению с другими государствами, является наглядным примером одновременного использования всех факторов для создания неприемлемо удобной среды санкций, благоприятствующей уклонению", - сказал высокопоставленный чиновник.



Отчеты показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос в 2022-м, увеличившись на 250 процентов, в отличие от предыдущего года. В отношении некоторых предметов, таких как оптические прицелы, ранее не было данных о том, что КР когда-либо экспортировала такие товары в РФ. Сведения также показывают, что кыргызстанские компании в феврале и марте 2023-го массово закупали у китайских и южнокорейских фирм чувствительную электронику, включая специализированные полупроводники и усилители напряжения на сотни тысяч долларов. Примерно такое же количество тех же видов электроники было экспортировано из Кыргызстана в Россию за тот же период.



"По словам высокопоставленного американского чиновника, российские фирмы, получившие товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности. Очевидная хореография транзакций третьих сторон была воспринята как работа российских спецслужб, которые, по словам официальных лиц США, теперь непосредственно вовлечены вместе с рядом военных спекулянтов в схемы, направленные на обход экономических санкций", - пишет The Washington Post.



Посольство Кыргызстана в Вашингтоне заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Всплеск торговли с Москвой отчасти объясняется усовершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы государства.



"Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом РФ является одним из наших основных торговых партнеров. Более миллиона наших граждан работают в России", - говорится в сообщении.



При этом официальные лица КР отказались комментировать сообщение о попытке экспортировать китайские беспилотники в Россию, хотя эти события были описаны в местных новостях как в Кыргызстане, так и в соседнем Казахстане, где самолеты были конфискованы два месяца назад.



Партия китайских дронов DJI Agras T-30 была приобретена кыргызской фирмой с намерением перепродать их компании в России.



Четырнадцать беспилотников перевозились наземным транспортом через Казахстан, когда они были отмечены таможенниками из-за отсутствия надлежащих экспортных документов. Согласно сообщениям казахстанских СМИ, в конечном итоге самолет был конфискован казахстанцами и так и не достиг российской границы. Официальные представители посольства РК в Вашингтоне отказались комментировать инцидент.



Напомним, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о влиянии угрозы вторичных санкций на отношения стран, заявил, что "КР не видит препятствий для сотрудничества с РФ и руководствуется своими интересами".



По его словам, Бишкек и Москва - стратегические партнеры.



"Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу", - сказал глава МИД.