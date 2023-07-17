 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.07.2023
11:50  Геноцид в Руанде-1994: как действия Франции спровоцировали гибель миллиона человек (история)
11:48  "Менять не девочек, а стратегию". России нужна жесткая политическая воля, - Елена Панина
11:45  Турецкий кульбит: против кого сегодня дружит Эрдоган, - Малик Керимов
11:09  Казахстан закупает турецкое оружие для геополитической переориентации на Запад, - Айнур Курманов
10:19  Дети хаоса: самый мощный альянс теряет свое первоначальное значение, - Илья Титов
10:13  Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки. Кремль отчаянно добивается любви старых "партнеров"
09:59  Покрывало угнетало: почему в Иране снова ловят женщин без хиджаба, - И.Кармазин

09:51  Информационно – коммуникационная война за Тайвань: технологии на переднем крае противоборства
09:16  Птенцы Собянина. Мигранты-гастарбайтеры переполнили Подмосковье, - СП
09:10  Кыргызстан ждут санкции из-за торговли с Россией запрещенными технологиями
08:20  Сложное положение. Почему странам Центральной Азии нужно объединяться, - Д.Подольская
08:17  КазМО отрицает, что купило у турецкой Otokar разной бронетехники на 2 трлн тенге
00:06  Как Путин "накажет" Эрдогана? - М.Ростовский
00:05  Зерновая сделка с дьяволом - страна должна знать "героев"
00:01  Токаев посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине
Вторник, 18.07.2023
23:03  Великая депрессия 2.0: кого накроет первым
22:59  Новая пандемия made in USA? Что известно о странной лихорадке
21:43  Кыргызстан возвращает электроэнергию Узбекистану и поставляет республике воду
21:31  Западные оккупанты отдают Косово туркам
21:07  В зданиях Совфеда и Госдумы РФ знаково и одновременно протекли крыши. Баба Люда (Нарусова) сушит портки бабы Вали...
21:05  Шест ей в пепелац. Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане. За измену Родине
21:01  Узбекистанцам определили новую черту бедности - 568 тысяч сумов ($49) на человека в месяц
20:57  Фантики Эрдогана. Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня - 26,9 лиры за доллар США
20:49  В Синьцзяне +52 по Цельсию. Планета погружается в ЖуткоЖар
20:47  Усталость Запада от Черноснежек и гей-принцев привела к череде увольнений, - Роман Антоновский
19:37  Как мой дедушка руководил Кыргызстаном - интервью с внуком Усубалиева
18:40  РФ и США, одновременно, требуют у Казахстана выдать им главреда журнала "Хакер" Кислицина
14:16  Запад на глазах захватывает недра и умы жителей Казахстана, - Айнур Курманов
13:12  Штрихи к портрету первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой
13:05  Банк России выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем
12:34  Время пережитков ельцинизма уходит, - Максим Медоваров
11:38  Зерновая разделка. Москва вышла из стамбульских соглашений, но не исключила возврата к ним, - "Къ"
11:05  В Казахстане пугающее нашествие каракуртов
10:32  Конец зерновой сделки: итоги, - katehon.com
09:09  Россия отвечает бандерам только брызгами слюны фейкового "ура-патриота" Медведева
08:55  Анатомия революций: как устроены перевороты в Центральной Азии? - А.Воробьев
08:47  Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык
08:44  Власти Ирана объявили о возвращении "полиции нравов"
08:30  Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах
07:51  Конец Германии? что стало с европейской мечтой, - Андрей Фурсов
07:25  Зерновая сделка недотянула до годовщины, - Геннадий Петров
01:18  Как украсть триллион? У Китая, - Юрий Тавровский
01:13  Казах Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу
00:44  Проснулся. Кырпремьер Жапаров не понимает, чем занимаются восемь замов министра экономики
00:38  Самосознание современной правящей в России элиты совершенно несоразмерно и неадекватно критичности исторической ситуации, - А.Дугин
00:33  Победа без войны. Китай готовится к выборам на Тайване, - Владимир Овчинский
00:10  Безграмотный либеральный произвол – суть "экономики" России, - М.Делягин
00:08  Кырпрез Жапаров улетел в Аравию с очередным дай-дай-визитом
Понедельник, 17.07.2023
19:29  Эрдоган получил под дых, Гутерриш задергался - конец зерновой сделке, - СП
14:27  "Виновата лень". Кырпрез Жапаров рассказал, почему новый Дом правительства строят 800 строителей из Дубая
14:24  Убит (зарезан в своем доме) лидер Компартии Приднестровской Республики Олег Хоржан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан ждут санкции из-за торговли с Россией запрещенными технологиями
09:10 19.07.2023

19 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что официальная Москва ищет партнеров, готовых помочь ей обойти запреты на китайские беспилотники и немецкую электронику. В частности, издание описывает ситуацию, когда через страны Центральной Азии в РФ поставлялись беспилотники.

"На транспортной этикетке китайские беспилотники были указаны как мощные машины для уборки урожая, которые используются в садах и на крупных фермах. Но личность покупателя - российской компании, купившей в начале мая целую партию самолетов почти по $14 тысяч за штуку, намекала на другие возможные варианты использования", - говорится в сообщении.

Потенциальная военная ценность беспилотников ранее была отмечена российским правительством. Оно в прошлом году захватило четыре самолета той же модели на востоке Украины и заявило, что Киев планирует использовать их для химической войны. Прочные всепогодные квадрокоптеры рассчитаны на полезную нагрузку почти 70 фунтов (почти 32 килограмма. - Прим. 24.kg) и предназначены для парения на уровне верхушек деревьев, что сопровождается туманом жидких химикатов.

Беспилотники находились на последнем этапе пути через Центральную Азию, когда их перехватили таможенники недалеко от границы между Казахстаном и Кыргызстаном. Для американских официальных лиц, рассказывающих о событиях несколько недель спустя, этот эпизод был необычным: чаще всего, по их словам, такие товары беспрепятственно попадают в Россию.

Представители администрации Джо Байдена говорят, что их особенно беспокоит роль Кыргызстана, страны, из которой поступила партия дронов.

The Washington Post
"Горная, не имеющая выхода к морю республика с населением 6,7 миллиона человек когда-то была южной границей советской империи, а теперь здесь расположены многочисленные предприятия, которые стали каналом для западных и азиатских товаров, которые РФ не может законно получить где-либо еще, заявили официальные лица в интервью", - подчеркивает издание.

Оно отмечает, что после 24 февраля 2022 года в Кыргызстане наблюдается поразительное расширение количества импортно-экспортных компаний, которые ведут дела в основном с Россией. Фирмы получают прибыль от резкого роста продаж подпадающих под санкции китайских и европейских товаров - от беспилотных летательных аппаратов и деталей самолетов до оптических прицелов и усовершенствованных схем бомб, большинство из которых доставляется по суше компаниям в РФ, сказал высокопоставленный американский чиновник, хорошо знакомый с ситуацией.

Администрация Джо Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю.

Действия, которые в прошлом включали санкции или черный список фирм, обвиняемых в нарушениях, могут быть предприняты уже на этой неделе, заявили официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить дипломатически деликатные вопросы.

"Кыргызстан, хотя и небольшой по сравнению с другими государствами, является наглядным примером одновременного использования всех факторов для создания неприемлемо удобной среды санкций, благоприятствующей уклонению", - сказал высокопоставленный чиновник.

Отчеты показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос в 2022-м, увеличившись на 250 процентов, в отличие от предыдущего года. В отношении некоторых предметов, таких как оптические прицелы, ранее не было данных о том, что КР когда-либо экспортировала такие товары в РФ. Сведения также показывают, что кыргызстанские компании в феврале и марте 2023-го массово закупали у китайских и южнокорейских фирм чувствительную электронику, включая специализированные полупроводники и усилители напряжения на сотни тысяч долларов. Примерно такое же количество тех же видов электроники было экспортировано из Кыргызстана в Россию за тот же период.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, российские фирмы, получившие товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности. Очевидная хореография транзакций третьих сторон была воспринята как работа российских спецслужб, которые, по словам официальных лиц США, теперь непосредственно вовлечены вместе с рядом военных спекулянтов в схемы, направленные на обход экономических санкций", - пишет The Washington Post.

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Всплеск торговли с Москвой отчасти объясняется усовершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы государства.

"Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом РФ является одним из наших основных торговых партнеров. Более миллиона наших граждан работают в России", - говорится в сообщении.

При этом официальные лица КР отказались комментировать сообщение о попытке экспортировать китайские беспилотники в Россию, хотя эти события были описаны в местных новостях как в Кыргызстане, так и в соседнем Казахстане, где самолеты были конфискованы два месяца назад.

Партия китайских дронов DJI Agras T-30 была приобретена кыргызской фирмой с намерением перепродать их компании в России.

Четырнадцать беспилотников перевозились наземным транспортом через Казахстан, когда они были отмечены таможенниками из-за отсутствия надлежащих экспортных документов. Согласно сообщениям казахстанских СМИ, в конечном итоге самолет был конфискован казахстанцами и так и не достиг российской границы. Официальные представители посольства РК в Вашингтоне отказались комментировать инцидент.

Напомним, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о влиянии угрозы вторичных санкций на отношения стран, заявил, что "КР не видит препятствий для сотрудничества с РФ и руководствуется своими интересами".

По его словам, Бишкек и Москва - стратегические партнеры.

"Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу", - сказал глава МИД.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689747000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения"
- Уроки пандемии
- "Ақ жол" раскритиковал ответ правительства на депутатский запрос о развитии энергетического машиностроения на фоне повышения тарифов
- Возможно ли в Казахстане справиться с электросамокатным хаосом? Часть вторая
- Тамара Дуйсенова встретилась с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане
- Новое назначение
- "КазМунайГаз" нацелен на удовлетворение растущего спроса на топливо и расширение ассортимента продукции
- Рейтинг казахстанского АО "Банк ЦентрКредит" повышен с "В+" до "ВВ-" в связи с увеличением запаса капитала; прогноз – "Стабильный"
- Рейтинги казахстанского ТОО "Fincraft Group" понижены до "B" в связи с накоплением долга и сокращением активов; прогноз – "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  