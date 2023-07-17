 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.07.2023
11:50  Геноцид в Руанде-1994: как действия Франции спровоцировали гибель миллиона человек (история)
11:48  "Менять не девочек, а стратегию". России нужна жесткая политическая воля, - Елена Панина
11:45  Турецкий кульбит: против кого сегодня дружит Эрдоган, - Малик Керимов
11:09  Казахстан закупает турецкое оружие для геополитической переориентации на Запад, - Айнур Курманов
10:19  Дети хаоса: самый мощный альянс теряет свое первоначальное значение, - Илья Титов
10:13  Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки. Кремль отчаянно добивается любви старых "партнеров"
09:59  Покрывало угнетало: почему в Иране снова ловят женщин без хиджаба, - И.Кармазин

09:51  Информационно – коммуникационная война за Тайвань: технологии на переднем крае противоборства
09:16  Птенцы Собянина. Мигранты-гастарбайтеры переполнили Подмосковье, - СП
09:10  Кыргызстан ждут санкции из-за торговли с Россией запрещенными технологиями
08:20  Сложное положение. Почему странам Центральной Азии нужно объединяться, - Д.Подольская
08:17  КазМО отрицает, что купило у турецкой Otokar разной бронетехники на 2 трлн тенге
00:06  Как Путин "накажет" Эрдогана? - М.Ростовский
00:05  Зерновая сделка с дьяволом - страна должна знать "героев"
00:01  Токаев посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине
Вторник, 18.07.2023
23:03  Великая депрессия 2.0: кого накроет первым
22:59  Новая пандемия made in USA? Что известно о странной лихорадке
21:43  Кыргызстан возвращает электроэнергию Узбекистану и поставляет республике воду
21:31  Западные оккупанты отдают Косово туркам
21:07  В зданиях Совфеда и Госдумы РФ знаково и одновременно протекли крыши. Баба Люда (Нарусова) сушит портки бабы Вали...
21:05  Шест ей в пепелац. Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане. За измену Родине
21:01  Узбекистанцам определили новую черту бедности - 568 тысяч сумов ($49) на человека в месяц
20:57  Фантики Эрдогана. Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня - 26,9 лиры за доллар США
20:49  В Синьцзяне +52 по Цельсию. Планета погружается в ЖуткоЖар
20:47  Усталость Запада от Черноснежек и гей-принцев привела к череде увольнений, - Роман Антоновский
19:37  Как мой дедушка руководил Кыргызстаном - интервью с внуком Усубалиева
18:40  РФ и США, одновременно, требуют у Казахстана выдать им главреда журнала "Хакер" Кислицина
14:16  Запад на глазах захватывает недра и умы жителей Казахстана, - Айнур Курманов
13:12  Штрихи к портрету первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой
13:05  Банк России выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем
12:34  Время пережитков ельцинизма уходит, - Максим Медоваров
11:38  Зерновая разделка. Москва вышла из стамбульских соглашений, но не исключила возврата к ним, - "Къ"
11:05  В Казахстане пугающее нашествие каракуртов
10:32  Конец зерновой сделки: итоги, - katehon.com
09:09  Россия отвечает бандерам только брызгами слюны фейкового "ура-патриота" Медведева
08:55  Анатомия революций: как устроены перевороты в Центральной Азии? - А.Воробьев
08:47  Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык
08:44  Власти Ирана объявили о возвращении "полиции нравов"
08:30  Сборная Мельдония. 81 казахстанских спортсменов пойманы на допинге в 2022-2023 годах
07:51  Конец Германии? что стало с европейской мечтой, - Андрей Фурсов
07:25  Зерновая сделка недотянула до годовщины, - Геннадий Петров
01:18  Как украсть триллион? У Китая, - Юрий Тавровский
01:13  Казах Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу
00:44  Проснулся. Кырпремьер Жапаров не понимает, чем занимаются восемь замов министра экономики
00:38  Самосознание современной правящей в России элиты совершенно несоразмерно и неадекватно критичности исторической ситуации, - А.Дугин
00:33  Победа без войны. Китай готовится к выборам на Тайване, - Владимир Овчинский
00:10  Безграмотный либеральный произвол – суть "экономики" России, - М.Делягин
00:08  Кырпрез Жапаров улетел в Аравию с очередным дай-дай-визитом
Понедельник, 17.07.2023
19:29  Эрдоган получил под дых, Гутерриш задергался - конец зерновой сделке, - СП
14:27  "Виновата лень". Кырпрез Жапаров рассказал, почему новый Дом правительства строят 800 строителей из Дубая
14:24  Убит (зарезан в своем доме) лидер Компартии Приднестровской Республики Олег Хоржан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Птенцы Собянина. Мигранты-гастарбайтеры переполнили Подмосковье, - СП
09:16 19.07.2023

Проблемы с мигрантами: Молельный дом все грехи спишет?
Рейды правоохранителей в Котельниах и Дзержинском обернулись скандалом
Вера Жердева

Материал комментируют:
Дмитрий Аграновский Сергей Гончаров

В подмосковных Котельниках, а также в соседнем Дзержинском обострился конфликт вокруг мусульманской общины. Местные жители в видеообращении пожаловалась президенту Владимиру Путину на засилье мигрантов. Мусульмане также записали видеообращение к главе государства, и обратили его внимание на "вопиющие" действия полицейских, прервавших своим рейдом в местный молельный дом пятничный намаз.

Предыстория. СМИ уже сообщали о том, что подмосковные Котельники - место не очень-то благополучное, потому что там обосновалось большое количество трудовых мигрантов. В мае этого года горожане обратились к президенту Путину и попросили отреагировать на эту проблему.

Одной из главных причин их недовольства был расположенный в жилом доме молельный дом, имеющий статус "культурного центра". Но претензии возникли не по тому, что туда ходили молиться. А из-за того, что там регулярно собираются толпы гастарбайтеров. Которые не только заставляют дворы машинами и вольготно располагаются на детских площадках, но и разводят костры в местном лесопарке, да еще оставляют после себя мусор. Плюс угрозы, приставания к женщинам, пьяные драки… Дошло до того, что приезжие заявляли жителям: "Это мы будем жить тут, а не вы".

В ситуацию вмешался Следком. Начались поголовные проверки документов, патрулирование улиц и регулярные полицейские рейды. Нагрянула полиция и в молельные дома в Котельниках и в Домодедове.

Видео этих рейдов пошло гулять по соцсетям. Видно, что собравшиеся активно возмущаются тем, что полицейские потребовали предъявить документы прямо во время молитвы. Один из прихожан дома даже протягивает руку к табельному оружию силовика. "Руками не надо трогать оружие. (…) расступились", - командует полицейский. В общем - ситуация возникла щекотливая: с одной стороны - силовики с дубинками, в шлемах и бронежилетах, с другой - мужчины в носках, многие - на коленях. Да еще среди них есть подростки…

Разумеется, как только видео было слито, начал раскручиваться скандал. В первых рядах действия силовиков осудил глава ЧР Рамзан Кадыров. "Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира", - написал он в соцсетях.

Глава Дагестана Сергей Меликов тоже раскритиковал их действия. "Знаю на своем опыте - служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя!", - заявил он все в тех же соцсетях. Собственно, в Дагестане тоже время от времени проводятся рейды в не слишком "благонадежных" мечетях. Но там прихожан задерживают на выходе после молитвы. Так что политес соблюдается.

Реклама
В том же духе, но более взвешенно, высказался и первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов. Он подчеркнул, что проверки проводятся с целью выявления незаконного пребывания в РФ мигрантов. "Однако не ясно, почему эти действия совершаются именно в момент совершения пятничных молитв. Мы против нарушения законов, в том числе, незаконного у нас пребывания отдельных лиц. Проверки можно провести до или после намаза.", - сказал муфтий. И отметил, что рейды правоохранительных органов часто сопровождаются "бесцеремонными действиями" со стороны проверяющих.

Впрочем, "бесцеремонные действия" полицейских российским законам не противоречат, - считает адвокат Дмитрий Аграновский.

- Я не вижу ни малейших правовых оснований, чтобы сотрудники правоохранительных органов, находящиеся при исполнении и осуществляющие мероприятия в рамках своих полномочий, разувались и ждали пока закончится отправление религиозного культа. Никакие абсолютно законы этого не предписывают. Что касается людей, которые находились в этом молельном доме, то они имеют право пожаловаться. А соответствующие органы дадут оценку законности действий силовиков. Но, на мой взгляд, те действовали в рамках закона.

"СП": А как же чувства верующих?

- Тут надо понимать совершенно четко, что законы светского государства, а таких на нашей планете - абсолютное большинство, в том числе и наше, имеют абсолютный приоритет над религиозными традициями. К тому же не все традиции одинаково привлекательной и желанны. А в нашей стране вообще конфессий много, и традиции у них разные, иногда - диаметрально противоположные. Кроме того, религиозные правила распространяются только на верующих конкретной конфессии: считают необходимым разуваться при входе в молельный дом - это их право. Но это не является обязанностью для всех остальных. Правоохранители действуют в рамках своих полномочий. В конце концов, у них спецодежда и обувь, которые их защищают. Может им еще и оружие в нужно было сдать при входе?

Еще надо понимать, что полицейский не могут просто так заявиться что в молельный дом, что в пивной ларек. Они обязательно должны иметь на это какие-то соответствующие поручения и полномочия. Любая проверка проводится в рамках чего-то. Например, поступила оперативная информация, или жалобы от населения. В данном случае люди пожаловались - вот пришли этот молельный дом проверять.

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров полагает, что при проверках все-таки палку перегибать не стоит.

- Молитва, что для мусульман, что для христиан - это очень личное дело. Особенно, если это происходит в отведенном для этого месте. Я думаю, что 20 минут или полчаса в проведении операции роли бы не сыграли. Вполне можно было подождать окончания намаза. Но тут надо отметить, что то, как себя ведут некоторые мусульмане, приехавшие с Северного Кавказа или трудовые мигранты из Средней Азии, вызывает очень много нареканий и жалоб местных жителей. Раз они уже обращаются напрямую к президенту, то терпение у них заканчивается. И если были основания полагать, что те, кто находился в этом молельном доме, какие-то наши законы нарушали, то действия полиции вполне понятны. В этом случае, конечно, нужно разобраться. Но я надеюсь, что в следующий раз в аналогичной ситуации полицейские будут действовать более лояльно по отношению к молящимся. Но опять-таки, нужно еще разобраться, разбираться, что это был молельный дом такой. Потому что нельзя устраивать религиозные собрания в любом месте.

"СП": Есть ли инструкции, регламентирующие поведение сотрудников силовых структур в мечетях?

- Я таких инструкций не читал. И не думаю, что нужно как-то отдельно выделять мечети. Какая разница: мечеть это или православный храм, или еще какой-то храм - это место для проведения религиозных обрядов. Но тут вопрос в том, насколько целесообразно было проводить операцию таким образом, - считает ветеран спецназа.

Впрочем, вполне возможно, что жесткость силовиков в данном случае была демонстративной. Чтобы "гости" в конце концов, почувствовали недовольство "хозяев". Ведь не случайно же несколько десятков жителей Котельников потребовали "оставить в покое правоохранительные органы, так как они действовали исключительно законными методами". "Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя, мы не Франция и не Косово, в которых творился и творится бардак, - заявили они на камеру.- Поток мигрантов, заезжающий в нашу страну, нужно срочно остановить, в противном случае произойдет социальный взрыв".

Власть, конечно, пытается реагировать. Об усилении патрулирования и периодических рейдах в тех же Котельниках мы уже говорили выше. Глава Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ начал подготовку предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. А в Котельниках, по его мнению, сформирован именно такой анклав.

Но это - дело будущего. А в следующую пятницу снова будет намаз. И, возможно, полицейские снова будут проводить рейд в каком-нибудь молельном доме. Ждем новых скандальных видео?

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689747360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения"
- Уроки пандемии
- "Ақ жол" раскритиковал ответ правительства на депутатский запрос о развитии энергетического машиностроения на фоне повышения тарифов
- Возможно ли в Казахстане справиться с электросамокатным хаосом? Часть вторая
- Тамара Дуйсенова встретилась с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане
- Новое назначение
- "КазМунайГаз" нацелен на удовлетворение растущего спроса на топливо и расширение ассортимента продукции
- Рейтинг казахстанского АО "Банк ЦентрКредит" повышен с "В+" до "ВВ-" в связи с увеличением запаса капитала; прогноз – "Стабильный"
- Рейтинги казахстанского ТОО "Fincraft Group" понижены до "B" в связи с накоплением долга и сокращением активов; прогноз – "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  