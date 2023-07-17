Птенцы Собянина. Мигранты-гастарбайтеры переполнили Подмосковье, - СП

09:16 19.07.2023

Проблемы с мигрантами: Молельный дом все грехи спишет?

Рейды правоохранителей в Котельниах и Дзержинском обернулись скандалом

Вера Жердева



Материал комментируют:

Дмитрий Аграновский Сергей Гончаров



В подмосковных Котельниках, а также в соседнем Дзержинском обострился конфликт вокруг мусульманской общины. Местные жители в видеообращении пожаловалась президенту Владимиру Путину на засилье мигрантов. Мусульмане также записали видеообращение к главе государства, и обратили его внимание на "вопиющие" действия полицейских, прервавших своим рейдом в местный молельный дом пятничный намаз.



Предыстория. СМИ уже сообщали о том, что подмосковные Котельники - место не очень-то благополучное, потому что там обосновалось большое количество трудовых мигрантов. В мае этого года горожане обратились к президенту Путину и попросили отреагировать на эту проблему.



Одной из главных причин их недовольства был расположенный в жилом доме молельный дом, имеющий статус "культурного центра". Но претензии возникли не по тому, что туда ходили молиться. А из-за того, что там регулярно собираются толпы гастарбайтеров. Которые не только заставляют дворы машинами и вольготно располагаются на детских площадках, но и разводят костры в местном лесопарке, да еще оставляют после себя мусор. Плюс угрозы, приставания к женщинам, пьяные драки… Дошло до того, что приезжие заявляли жителям: "Это мы будем жить тут, а не вы".



В ситуацию вмешался Следком. Начались поголовные проверки документов, патрулирование улиц и регулярные полицейские рейды. Нагрянула полиция и в молельные дома в Котельниках и в Домодедове.



Видео этих рейдов пошло гулять по соцсетям. Видно, что собравшиеся активно возмущаются тем, что полицейские потребовали предъявить документы прямо во время молитвы. Один из прихожан дома даже протягивает руку к табельному оружию силовика. "Руками не надо трогать оружие. (…) расступились", - командует полицейский. В общем - ситуация возникла щекотливая: с одной стороны - силовики с дубинками, в шлемах и бронежилетах, с другой - мужчины в носках, многие - на коленях. Да еще среди них есть подростки…



Разумеется, как только видео было слито, начал раскручиваться скандал. В первых рядах действия силовиков осудил глава ЧР Рамзан Кадыров. "Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира", - написал он в соцсетях.



Глава Дагестана Сергей Меликов тоже раскритиковал их действия. "Знаю на своем опыте - служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя!", - заявил он все в тех же соцсетях. Собственно, в Дагестане тоже время от времени проводятся рейды в не слишком "благонадежных" мечетях. Но там прихожан задерживают на выходе после молитвы. Так что политес соблюдается.



Реклама

В том же духе, но более взвешенно, высказался и первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов. Он подчеркнул, что проверки проводятся с целью выявления незаконного пребывания в РФ мигрантов. "Однако не ясно, почему эти действия совершаются именно в момент совершения пятничных молитв. Мы против нарушения законов, в том числе, незаконного у нас пребывания отдельных лиц. Проверки можно провести до или после намаза.", - сказал муфтий. И отметил, что рейды правоохранительных органов часто сопровождаются "бесцеремонными действиями" со стороны проверяющих.



Впрочем, "бесцеремонные действия" полицейских российским законам не противоречат, - считает адвокат Дмитрий Аграновский.



- Я не вижу ни малейших правовых оснований, чтобы сотрудники правоохранительных органов, находящиеся при исполнении и осуществляющие мероприятия в рамках своих полномочий, разувались и ждали пока закончится отправление религиозного культа. Никакие абсолютно законы этого не предписывают. Что касается людей, которые находились в этом молельном доме, то они имеют право пожаловаться. А соответствующие органы дадут оценку законности действий силовиков. Но, на мой взгляд, те действовали в рамках закона.



"СП": А как же чувства верующих?



- Тут надо понимать совершенно четко, что законы светского государства, а таких на нашей планете - абсолютное большинство, в том числе и наше, имеют абсолютный приоритет над религиозными традициями. К тому же не все традиции одинаково привлекательной и желанны. А в нашей стране вообще конфессий много, и традиции у них разные, иногда - диаметрально противоположные. Кроме того, религиозные правила распространяются только на верующих конкретной конфессии: считают необходимым разуваться при входе в молельный дом - это их право. Но это не является обязанностью для всех остальных. Правоохранители действуют в рамках своих полномочий. В конце концов, у них спецодежда и обувь, которые их защищают. Может им еще и оружие в нужно было сдать при входе?



Еще надо понимать, что полицейский не могут просто так заявиться что в молельный дом, что в пивной ларек. Они обязательно должны иметь на это какие-то соответствующие поручения и полномочия. Любая проверка проводится в рамках чего-то. Например, поступила оперативная информация, или жалобы от населения. В данном случае люди пожаловались - вот пришли этот молельный дом проверять.



Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров полагает, что при проверках все-таки палку перегибать не стоит.



- Молитва, что для мусульман, что для христиан - это очень личное дело. Особенно, если это происходит в отведенном для этого месте. Я думаю, что 20 минут или полчаса в проведении операции роли бы не сыграли. Вполне можно было подождать окончания намаза. Но тут надо отметить, что то, как себя ведут некоторые мусульмане, приехавшие с Северного Кавказа или трудовые мигранты из Средней Азии, вызывает очень много нареканий и жалоб местных жителей. Раз они уже обращаются напрямую к президенту, то терпение у них заканчивается. И если были основания полагать, что те, кто находился в этом молельном доме, какие-то наши законы нарушали, то действия полиции вполне понятны. В этом случае, конечно, нужно разобраться. Но я надеюсь, что в следующий раз в аналогичной ситуации полицейские будут действовать более лояльно по отношению к молящимся. Но опять-таки, нужно еще разобраться, разбираться, что это был молельный дом такой. Потому что нельзя устраивать религиозные собрания в любом месте.



"СП": Есть ли инструкции, регламентирующие поведение сотрудников силовых структур в мечетях?



- Я таких инструкций не читал. И не думаю, что нужно как-то отдельно выделять мечети. Какая разница: мечеть это или православный храм, или еще какой-то храм - это место для проведения религиозных обрядов. Но тут вопрос в том, насколько целесообразно было проводить операцию таким образом, - считает ветеран спецназа.



Впрочем, вполне возможно, что жесткость силовиков в данном случае была демонстративной. Чтобы "гости" в конце концов, почувствовали недовольство "хозяев". Ведь не случайно же несколько десятков жителей Котельников потребовали "оставить в покое правоохранительные органы, так как они действовали исключительно законными методами". "Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя, мы не Франция и не Косово, в которых творился и творится бардак, - заявили они на камеру.- Поток мигрантов, заезжающий в нашу страну, нужно срочно остановить, в противном случае произойдет социальный взрыв".



Власть, конечно, пытается реагировать. Об усилении патрулирования и периодических рейдах в тех же Котельниках мы уже говорили выше. Глава Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ начал подготовку предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. А в Котельниках, по его мнению, сформирован именно такой анклав.



Но это - дело будущего. А в следующую пятницу снова будет намаз. И, возможно, полицейские снова будут проводить рейд в каком-нибудь молельном доме. Ждем новых скандальных видео?