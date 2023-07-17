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Покрывало угнетало: почему в Иране снова ловят женщин без хиджаба, - И.Кармазин
09:59 19.07.2023

Полиция Исламской Республики возобновила патрулирование улиц
Игорь Кармазин

В Иране после долгого перерыва на улицы вышли патрули полиции нравов, которые следят за тем, чтобы женщины носили хиджаб и соблюдали другие правила исламского дресс-кода. Нарушительницам силовики выносят предупреждения, могут выписать штраф и даже задержать. Подробности - в материале "Известий".

Что известно о возвращении патрулей
В Иране возобновила работу полиция нравов, которая следит за тем, чтобы женщины носили хиджаб и соблюдали другие правила исламского дресс-кода. Согласно сообщениям местных СМИ, на улицах снова появились пешие и автомобильные патрули. Силовики делают замечания и выносят предупреждения женщинам с непокрытой головой. В случае неповиновения нарушительниц могут задержать и доставить в суд.

Генерал полиции Саид Монтазеролмахди заявил, что возобновление работы патрулей призвано обеспечить "душевное спокойствие иранского общества". "Если все будут соблюдать установленные нормы, то полицейские получат возможность уделять больше времени выполнению других важных задач", - отметил он. По словам Монтазеролмахди, патрульные будут носить нательные камеры наблюдения, чтобы избежать дополнительных скандалов и обвинений. Кроме того, в составе некоторых групп будет "мобильный судья", который сможет вынести решение на месте.

В свою очередь, глава городского совета Тегерана Мехди Чамран подчеркнул, что патрули будут работать в том числе в метро. "Есть раздельные вагоны для мужчин и женщин, но это никак не отменяет правил ношения хиджаба. Соблюдать дресс-код необходимо во всех общественных местах, в том числе в транспорте", - подчеркнул он.

Иранские СМИ при этом публикуют репортажи о работе патрулей. На одном из видео видно, что полицейские ходят по оживленным улицам вместе с женщинами в традиционной черной одежде. Многие девушки поправляют платок, едва завидев облаву, с другими проводятся беседы. В соцсетях настроения менее благодушные. Так, на одном из роликов видно жесткое задержание девушки в джинсах и с непокрытой головой. В аннотации говорится, что инцидент произошел в тегеранском районе Гиша.

Как в Иране регулируют одежду
Строгий дресс-код в Иране был введен после революции 1979 года. Женщинам необходимо носить одежду, закрывающую все тело, кроме овала лица и кистей рук. Особенно строго отслеживается ношение хиджаба, покрывающего голову. Для мужчин нормы мягче, среди запрещенных элементов футболки с коротким рукавом и шорты. Первоначально за соблюдением правил следили рядовые полицейские, в 2005 году была создана специальная полиция нравов (Назидательный патруль, Гашт-и-Эршад).

Нарушение дресс-кода грозит строгим наказанием. На первый раз нарушительницам могут выписать штраф, далее лишить свободы на срок от 10 дней до двух месяцев. Кроме того, женщин могут уволить с работы, запретить выезд из страны, конфисковать имущество. Еще более серьезное наказание ожидает тех, кто агитирует других отказаться от хиджаба, их могут приговорить к тюремному заключению на срок от 1 года до 10 лет.

Правила дресс-кода не раз становились причиной скандалов и акций протеста. Крупнейшие выступления произошли осенью прошлого года. Поводом стала гибель 22-летней студентки Махсы Амини. Известно, что патрульные задержали и доставили девушку в полицейский участок, там у нее случился инсульт. Родственники погибшей заявили, что у Амини не было проблем со здоровьем, и обвинили силовиков в убийстве.

После похорон погибшей в стране вспыхнули акции протеста. Митинги длились несколько месяцев и охватили крупнейшие города страны. Главным лозунгом протестующих стала триада "Женщины, жизнь, свобода", позже добавились призывы к свержению действующего руководства страны. Представители иранских властей при этом говорили, что с Амини произошел несчастный случай, а протесты инспирированы США и Израилем.

По официальным данным, в результате столкновений погибло 200 человек, правозащитники насчитали 400 жертв. Несколько сотен человек были приговорены к лишению свободы, семерых участников беспорядков казнили. Ущерб государственному и частному имуществу оценивался в $235 млн.

Иранские власти тогда пошли на некоторое смягчение действовавших правил. Генпрокурор страны обещал в скором времени пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба. В СМИ появилась информация о расформировании полиции нравов. Позже, правда, эти сообщения не подтвердились, но патрули с улиц действительно исчезли. В свою очередь, президент страны Эбрахим Раиси даже рассуждал о возможном изменении конституции.

По мере затухания протестов иранские власти, однако, снова стали строго регулировать внешний вид граждан. В апреле на улицах и в общественных местах начали устанавливать "умные" камеры наблюдения, которые способны выявлять женщин без платков. В полиции тогда подчеркивали, что на телефон нарушительницам будут автоматически отправляться предупреждения. Весной также прошла кампания против заведений, где обслуживают женщин без хиджаба. Только за один день - 15 апреля - было закрыто 150 магазинов и кафе.

В МВД призвали граждан самостоятельно противостоять нарушениям общественного порядка. После этого произошел ряд инцидентов, самым известным стал эпизод с нападением на двух женщин, зашедших в продуктовый магазин без хиджабов. После короткой перепалки один из покупателей вылил им на головы пакет йогурта. Кроме того, широкий общественный резонанс получают дела иранских знаменитостей. Так, к 10 суткам тюрьмы и штрафу приговорили актрису Шагайег Дехган, которая сфотографировалась с открытыми волосами в кафе. Уголовное дело возбудили против актрисы Баран Косари, которая не соблюла дресс-код на похоронах знакомого.

Что говорят эксперты
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин считает, что возвращение полиции нравов на иранские улицы может спровоцировать новую протестную волну.

- Новые выступления недовольных могут оказаться даже масштабнее прошлогодних. Под угрозой будет безопасность и стабильность иранской государственности. Обязательность хиджаба в каком-то смысле выступает катализатором недовольства. Но сложных тем и так довольно много. Есть вопросы межнациональных отношений, есть экономические проблемы, в том числе высокая безработица, рост цен, низкий уровень жизни. Все это рано или поздно выйдет на поверхность, - утверждает эксперт.

Доцент РГГУ Лана Раванди-Фадаи полагает, что масштабных акций протеста не последует.

- Благодаря гибкой политике иранские власти смогли погасить прошлогодние митинги. С одной стороны, ввели временные послабления. С другой стороны, выявили и задержали основных зачинщиков беспорядков. Общество выпустило пар, хотя своего и не добилось. Вряд ли сейчас найдутся силы на новые выступления, - говорит она.

Источник - известия
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