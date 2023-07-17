Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки. Кремль отчаянно добивается любви старых "партнеров"

10:13 19.07.2023

МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта



19 июля 2023, Ольга Никитина

Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.



В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение "будет действовать в течение трех лет", а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.



Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.



На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для "дочерней" или аффилированной структуры "Россельхозбанка".



Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT не имеет альтернатив – ни через "маргинальный канал с JP Morgan", ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и "дочек". Предлагаемые ООН меры российская сторона называет "паллиативными", подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь "создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод", подчеркивает МИД России.



Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.



Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.



Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.



Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.