Дети хаоса: самый мощный альянс теряет свое первоначальное значение, - Илья Титов

10:19 19.07.2023 Итак, долго ожидавшийся и всеми освещавшийся саммит НАТО в Вильнюсе прошел. Вы помните все те обещания альянса жениться на Украине когда-нибудь, когда рак на горе свистнет, те забавные фотографии, где игнорируемый всеми коротыш в мятой милитари-рубашке старательно избегается важными белыми людьми, те максимально мягкие обтекаемые формулировки, подразумевавшие конкретику, и те преисполненные пафоса и решимости заявления, к конкретике не обязывавшие. Об этом сказали уже достаточно.



Самая дубовая пропаганда насмехалась над тем, каким болваном себя выставил украинский президент и какими недееспособными демагогами оказались натовские пиджаки. Претендовавшие на более глубокий анализ рассуждали иначе. Они говорили, что над созданием образа команданте Зе, лидера Сопротивления, Гарри Поттера и Люка Скайуокера в одном флаконе, лица противодействия жестокой бессильной и вместе с тем всемогущей империи зла, почти два года работали лучшие пиарщики и политтехнологи. Они бы не допустили такого провала, как всеобщее распространение мемов и шуток про побитую собаку на обочине западной цивилизации, а значит, в резком изменении концепции есть своя задумка. За этой какофонией скрылись в общем главные выводы о том, что из себя представляет и к чему стремится НАТО в 2023 году.



Для понимания мотивов самой интересной фигуры последнего времени стоит вспомнить недавнюю перепалку, давшую оптимистам в нашей прессе еще один повод поговорить о том, как Запад отвернулся от Владимира Зеленского. Украинцы утомили своим хамством даже англичан - невиданное достижение с учетом того, что англичане имеют национальный черный пояс по хамству. Было это так: министр обороны Британии Бен Уоллес пустился в воспоминания о том, как ему сразу по прибытии в Киев выдали список всех хотелок, которые точно-преточно помогут победить Владимира Путина. На это Бен ответил, что Британия - не интернет-магазин "Амазон", чтобы по первому запросу выдавать все, что потребуют, и неплохо было бы сказать "дякую" за те усилия, которые Лондон все же приложил. На это из Киева раздался эталонно британский ответ в духе "спасибо, что мало даете". Этот дипломатический обмен любезностями не стоил бы и выеденного яйца, если бы не фигура мистера Уоллеса. Бен интересен тем, что его лысая голова регулярно блистает как на первых полосах газет, так и в дайджестах неафишируемых перестановок. Итак, читатель мейнстримной прессы может знать Уоллеса как главного союзника политически покойного Бориса Джонсона. Это уже его неплохо характеризует - нет, вовсе не потому, что Бориса поддерживали только глупцы, а из-за того, что от того в последние недели премьерства год назад отвернулись вообще все, но только не Бен. От Уоллеса ждали борьбы за пост лидера партии и кресло главы государства, но тот предпочел отстраниться и дать дорогу молодым Лиз Трасс (кстати, где она?) и Риши Сунаку напозориться вдоволь. Уоллес поддерживал Бориса до последнего даже несмотря на серьезную размолвку, произошедшую между ними в конце 2021-го. Тогда соломенновласый премьер кинул руководство британского военного ведомства с назначением нужного человечка.



Человечком был активно продвигавшийся американцами и Уоллесом генерал и сэр Патрик Сандерс, одержимый идеями информационного, кибертеррористического и психологического воздействия, а двигали его на пост главы местного комитета начальников штабов. Бориска Сандерса повышать не стал, а на пост назначил исповедующего более традиционные идеи и имеющего более британский круг связей адмирала Энтони Радакина. Тони, кстати, активно лоббировал наращивание военных связей с Киевом и даже летом 2021-го подписывал какие-то бумажки в Одессе на борту эсминца "Дефендер" - того самого, что через пару дней после подписания, груженный журналистами Би-би-си, поедет дрифтовать вокруг крымского мыса Фиолент. Словом, Бен в пику Борису двигал наверх американскую креатуру и добился-таки своего: в июне прошлого года, когда под Джонсоном вовсю качалось кресло и тому было никак не до коридорных интриг, Сандерс был назначен главой генштаба, что даже круче изначально планировавшейся должности.



Уоллес доказал Вашингтону свою полезность, и как только осенью пошли разговоры о том, что товарищу Столтенбергу пора на пенсию, именно фамилия британского министра обороны называлась чаще всего в списках возможных преемников - тогда вокруг интриги о новом лидерстве и новом курсе НАТО была выстроена целая кампания. Разумеется, в списках потенциальных лидеров фантастические имена вроде Ангелы Меркель и Греты Тунберг были куда интереснее, но лысый министр, казалось, идеально подходил на эту роль. Здесь важны не только успехи Бена во внутриаппаратной борьбе и не только активное содействие продвижению нужных людей вроде знакомого нам Стюарта, но и верность линии партии. Обычно министр обороны - не блогер, от которого ждут высказываний по горячим инфоповодам, но Уоллес выливал в газеты и интернет-публикации тонны идеологически заряженных речей. Более того, хлесткостью слога и яркостью формулировок он выгодно выделялся на фоне нудных брюссельских пиджаков и даже напоминал Бориса Джонсона доковидных времен. Словом, он словно бы был рожден для должности генсека НАТО, человека, которому суждено будет исполнить предназначение альянса и раздавить-таки ненавистную Россию. И, достигни запущенная осенью 2022-го кампания своей цели, мы бы, быть может, слушали в Вильнюсе не скучное бормотание непонятных клерков, а грозное громогласие человека с внешностью Колобка. Но все пошло не так.



С самого начала 2023 года британская армия фигурирует в прессе как тотальное посмешище. То у них не хватает людей, то еще не разбежавшихся солдат кормят просроченными помоями, то задерживают выплаты, то отправили все содержимое складов на Украину и остались беззащитными, то разворовали оставшееся после амазоновских заказов Киева, то поражают социологов самыми низкими показателями боевого духа, то у них корабли ржавеют, то самолеты не летают с белыми пилотами… Поводов для пессимизма в отношении некогда самой грозной военной силы на планете было столько, что даже не упомнить: раз в пару недель всплывал новый скандал. Разумеется, к реальному положению вещей в британской армии весь этот хор причитаний относился едва-едва, а основной его целью был наш знакомый Бен. Учитывая то, кто именно задает тон в транснациональной прессе, а также частоту появления материалов о британских проблемах в американских газетах, стало понятно: Бена на посту генсека НАТО больше не ждут.



Поскольку тонких британских намеков он не понял, в начале июля в ход пошла толстая американская прямолинейность. В прессу просочились сведения о том, как лично товарищ Байден запретил двигать Уоллеса на высший пост в НАТО - все якобы потому, что тот когда-то при царе Горохе постоял рядом с Ирландией, а Джо, стало быть, испытывает к стране Гиннесса и Джойса теплые родственные чувства. Такое игнорировать было просто нельзя, так что 15 июля Бен объявил об уходе в отставку. Не сразу, конечно, а осенью, но цепь событий оказалась ясна: с повышением - ни по партийной линии, ни по линии НАТО - не задалось, поэтому пора на пенсию к другу Борису, рекламировать средства от ожирения в колонке Daily Mail.



Но почему бесконечно лояльного и довольно полезного Уоллеса оставили за бортом НАТО? Не будем принимать близко к сердцу все те публикации про ржавые корыта, пустые склады и голодных солдат: даже если доля правды в этом есть, никакой роли это не играет и Бена никак не характеризует в качестве потенциального главы НАТО. Дело в другом.



Осень 2022 года, когда на смену органчику Столтенбергу начали активно толкать всех, от Ринго Старра до папы римского, была временем эйфории. Успешные действия Украины на Харьковском и Херсонском направлениях, равно как и логическая ловушка, куда оказалась загнана Россия, для которой отрезали пути к любым договорам и за которой не чувствовали политической воли давить до победного, внушили странам Запада надежду на скорое разрешение украинского кризиса. Под обещания скорой победы из рога изобилия полились танки, броневики, артиллерийские установки и высокоточные ракеты, а финальный удар, что пройдет сквозь вражескую оборону как раскаленный нож через подтаявшее масло, анонсировался и рекламировался похлеще самых высокобюджетных голливудских блокбастеров.



Во что все вылилось, можете спросить у наших воинов, не пустивших ВСУ дальше даже предполья и жалующихся на нестерпимую вонь, исходящую от заваленных мертвыми врагами полей. Это привело к самому важному выводу всех контекстов, окружавших саммит НАТО и так занятно отразившихся на судьбе одного-единственного лондонского чиновника: с гравитацией истории спорить не получится.



Долгие годы, чуть ли не с конца 1990-х, люди с IQ выше 40 пунктов упорно твердили, что фокус глобальной политики смещается на Восток и что именно буйный водоем, названный магеллановской иронией Тихим океаном, станет главной ареной столкновений XXI века. На мгновение - на какой-то проблеск в 2022-м - показалось, что настоящий, не календарный, XX век триумфально вернулся и за ним вернулись всеевропейские бодания стенка на стенку, берлинские стены, зоны разграничения и холодные войны. Под этот проблеск оживились и отпрыски холодной войны, так мерзнущие в незнакомом и чужом мире многообразного хаоса. Сердце НАТО забилось, и ястребом завопил английский министр, что приметил себе жердь на верхушке североатлантического теремка. Но поступь истории неумолима, и саммит в Вильнюсе, куда в последний момент на фоне безрадостного положения дел в Европе позвали азиатских союзников НАТО, показал, что самый мощный альянс теряет свое первоначальное значение. Мир стал слишком хаотичным, и каждый из элементов, не вписывающихся в картину уютного и понятного XX века, угрожает формировавшемуся веками укладу европейской политики. Рожденная этим укладом Россия вовсю намерена использовать хаос XXI века как лестницу на своем вечном пути к величию. Источник - завтра

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